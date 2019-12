Cibi antinfiammatori: l'alimentazione che aiuta a combattere il dolore

L'infiammazione acuta, è il processo che attiva il sistema immunitario, per contrastare e curare disturbi come un taglio o un'infezione. L'infiammazione cronica, d'altra parte, è quando parti del corpo, sono continuamente in questo stato, infiammate per vari motivi non acuti, come malattie di lunga durata, cattiva alimentazione, mancanza di esercizio fisico, stress, fumo o fattori ambientali come l'inquinamento. Questo tipo di infiammazione nel corpo, è pericoloso perché potrebbe potenzialmente danneggiare i tessuti e la ricerca ha dimostrato, che contribuisce a determinare malattie del corpo come l'artrite, le malattie cardiache, l'Alzheimer e persino il cancro.

Cosa sono gli alimenti antinfiammatori?

Esistono due tipi di alimenti che è importante conoscere: alimenti pro-infiammatori e alimenti anti-infiammatori. Gli alimenti pro-infiammatori, sono quelli che contengono ingredienti malsani che possono causare una reazione avversa, e quindi infiammazione nel corpo. Gli alimenti altamente trasformati sono il principale colpevole, a causa dei loro grassi e conservanti cattivi, ma anche gli amidi bianchi, lo zucchero, alcuni tipi di pane e persino la carne rossa. Al contrario, gli alimenti anti-infiammatori, inibiscono o disattivano determinati prodotti chimici, recettori o processi pro-infiammatori nel corpo, per ridurre l'infiammazione. Il modo migliore per garantire che stai mangiando cibi anti-infiammatori, è settare la tua dieta con cibi puliti, naturali e sani.

Frutta e verdura

Frutta e verdura, sono alcuni dei cibi più sani che puoi mangiare per nutrire il tuo corpo, una componente importante per mantenere il tuo corpo, libero dall'infiammazione. Quando acquisti frutta e verdura, assicurati di acquistare una varietà di colori, per garantire benefici ottimali. Carotenoidi, un pigmento di colore rosso, giallo o arancione; antiossidanti presenti nelle bacche scure; le vitamine nelle verdure a foglia scura. La natura, ha già creato la medicina, sta a noi assumerla per una vita sana.

Cereali integrali

Gli amidi bianchi, come riso bianco e pasta, sono carboidrati indispensabili. Questi tipi di alimenti, sono tutti pro-infiammatori. Passare a cereali integrali come quinoa, riso integrale, grano saraceno e altri, per trarne i benefici antinfiammatori, è la strada giusta. La ragione per cui questi tipi di cereali, sono migliori per il corpo è perché vengono digeriti a un ritmo più lento e quindi non aumentano la glicemia o causano un'eccessiva infiammazione. Ricorda solo che molti tipi di cereali, contengono ancora glutine e quindi dovresti evitarli se sei affetto da celiachia.

Frutti di mare e carne magra

Il pesce, è la strada da percorrere quando si cerca una dieta più sana e senza infiammazione, grazie alla presenza degli acidi grassi omega-3 che contengono. Inoltre, le carni magre e il pollame, sono anche ‘essi utili al compito, ma con moderazione.

Grassi sani

I polifenoli presenti nell'olio extra vergine di oliva, sono tra i migliori componenti, miniera di antiossidanti, da inserire in una dieta. Altri grassi sani come avocado e noci, sono anche ottimi per calmare l'infiammazione. Usali per un miglioramento del tuo benessere.

Spezie

Erbe fresche e spezie come zenzero, curcuma e cannella, sono aggiunte anti-infiammatorie ben note. Quando cucini a casa per un piatto più sano e saporito, sostituisci il sale (spesso in eccesso), con erbe e spezie fresche.

Tè

I tè, sono benefici per la salute e leniscono il corpo in molti modi. Le erbe, le spezie e i fiori del tè, aiutano a riparare il corpo dall'interno e aggiungono benefici antiossidanti alla dieta. Prova ad aggiungere una o due tazze di tè, nel tuo regime quotidiano, saranno in grado di calmare il tuo corpo e migliorare l'eventuale infiammazione, che potrebbe essere presente.

Può essere semplicistico assumere una pastiglia di analgesico, curare l’alimentazione può essere un valido aiuto perché questo non avvenga. Puoi proteggere il tuo organismo puntando su opzioni più naturali e meno invasive. La natura, mette a disposizione un’ampia scelta di antinfiammatori naturali che puoi assumere senza problemi, per periodi di tempo prolungato. Inoltre gli antinfiammatori naturali non fanno male allo stomaco e non danneggiano il fegato.

Quindi, ora che ne sei consapevole, sii più responsabile su ciò che mangi.

