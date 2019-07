Aglio:come eliminare l'odore dalle mani

L’aglio è un incredibile alimento base nella dieta mediterranea, è un potente insaporitore che dona gusto alle pietanze ed è un formidabile alleato per la nostra salute, ma maneggiarlo, spesso è seccante per via dell’olezzo che fatica a lasciare le nostre mani e che crea imbarazzo, lasciando poco spazio alla convivialità. D’estate con cene in terrazzo o picnic all’aria aperta, l’uso dell’aglio a crudo su bruschette con pomodori, nel pesto, nei marinati, è un must. L’aglio può avere grandi benefici per la salute, è, infatti, è un potente antibiotico naturale per la presenza di molte molecole solforate (cui si devono il caratteristico profumo e sapore) che derivano in gran parte dall’allicina; è ricchissimo anche di arginina, selenio, quercetina e flavonoidi, cioè quanto di meglio possa offrire la natura per contrastare l’invecchiamento, l’infiammazione e lo sviluppo tumorale.

E la nostra vita sociale?

Lavare senza sosta le mani non da’ buoni risultati e sicuramente, a volte, ci siamo affidati a metodi i quali dichiarano, nei modi più disparati e strani, di neutralizzare o eliminare del tutto gli odori dell’aglio migliore del sapone per le mani. Tutto ciò funziona davvero? Qui di seguito alcuni metodi che realmente possono eliminarlo in modo abbastanza efficace, con alcuni accorgimenti e usando ingredienti domestici comuni.

Metodi:

Un suggerimento preventivo: qualunque metodo scegliate, prima lavatevi le mani con sapone usando acqua fresca, questo perché quella calda favorisce l’apertura dei pori della pelle, in tal caso delle mani, permettendo al profumo di aglio di penetrare più in profondità.



1. Acciaio inossidabile

Sulla credenza popolare, secondo cui strofinare qualcosa di acciaio inossidabile sulle dita odorose d’aglio e sotto l'acqua corrente del rubinetto, avrebbe il potere di rimuovere efficacemente l’odore d’aglio, c’è forte scetticismo....e invece.. L'idea è che le molecole presenti nell’acciaio si legano alle molecole di zolfo dell’aglio (anche delle cipolle) e quindi, legandosi alle mani, trasferiscono le molecole (e l'odore) dalla pelle al metallo. Disporre di barre o saponi di acciaio inossidabile (sono disponibili online a basso costo), oppure di un semplice cucchiaio di acciaio inossidabile,si è in grado di neutralizzare efficacemente lo sgradevole odore.

2. Bicarbonatodi sodio e sale

Il bicarbonato di sodio è un noto eliminatore di odori e aggiunto al sale, aumenta il potere esfoliante. Combinando circa due cucchiaini di bicarbonato di sodio con mezzo cucchiaino di sale da cucina e strofinando con acqua fresca, si assicura l’eliminazione di tutto l’odore di aglio. Inoltre il bicarbonato di sodio può aiutare a sbiancare anche le unghie!

3. Limone e sale

Strofinare sulla mano, limone e sale combinati insieme, attiva la rimozione degli odori, conferendo al contempo un inebriante profumo di agrumi.4. I fondi di caffè Un altro metodo efficace, è usare i fondi di caffè o in alternativa, anche il caffè fresco ma con l’accortezza di bagnarli prima. L’azione esfoliante della grana sottile del caffè, unita al forte profumo, aiuterà a eliminare gli odori. Pochi e semplici ma soprattutto economici metodi casalinghi e d’immediata applicazione ti permetteranno di maneggiare l’aglio con più leggerezza e senza preoccupazioni e senza ostacolare la tua vita sociale.