Eczema e allattamento: qual è la correlazione?

Sentirsi come bloccati nella perenne età adolescenziale, perché affetti da quella frustrante condizione antiestetica e fastidiosa alla pelle, non è affatto divertente.

L’eczema, la condizione che rende la pelle arrossata, pruriginosa e infiammata e che tende a divampare nei momenti peggiori, non è qualcosa da cui potersi liberare facilmente.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista pediatrica JAMA, ha scoperto che l’allattamento al seno potrebbe ridurre il rischio di eczema. Negli ospedali in cui erano in atto programmi di educazione e sostegno all'allattamento al seno, c'era un rischio ridotto del 54% della condizione che colpisce i bambini al raggiungimento dell'adolescenza, in particolare quando le madri hanno allattato al seno per almeno tre mesi.

Chiaramente, la promozione dell'allattamento al seno è benefica, ma non sembra esserci un ulteriore beneficio oltre i primi tre mesi di vita per quanto riguarda l'effetto protettivo sull'eczema nell'adolescenza

Sebbene l'allattamento al seno, possa svolgere un ruolo nella prevenzione dell'eczema in seguito, le madri non dovrebbero essere demonizzate se scelgono di non farlo.

L' Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che sei mesi di allattamento al seno, danno ai più piccoli un importante impulso al sistema immunitario, ma tutto si riduce a ciò che una madre pensa sia giusto per suo figlio.