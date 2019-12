Christmas stress: come non impazzire durante le feste

Il Natale, che periodo meraviglioso, ma quando sei tu ad organizzare e a fare tutto, può diventare un momento che non vedi l’ora passi e anche in fretta. Non correre il rischio di essere l’unica a non goderne, oltre ai tuoi cari, pensa sempre a te stessa prima. Di seguito, semplici consigli di bellezza che devi poter fare, per non cadere nella morsa dello stress.

Nascondi segni di stress Indulgenze alimentari durante le vacanze o freddo, un'acne infiammata a causa di stress, potrebbero indurti ad evitare incontri sociali, contribuire a rovinarti il Natale e soprattutto incrementare i livelli di stress. Fortunatamente, ci sono tonnellate di prodotti ad azione rapida sul mercato, in grado di trattare e ridurre rapidamente le dimensioni e il colore delle tue reazioni acneiche e sarai pronta per rientrare nel circuito delle feste, senza dover nascondere il tuo viso. A seconda della gravità, puoi utilizzare una percentuale inferiore di perossido di benzoile su tutto il viso, ma assicurati di combattere qualsiasi secchezza con una crema idratante resistente. Per trattare i singoli punti, puoi utilizzare una maggiore concentrazione di perossido di benzoile o acido salicilico e persino cercare sul mercato, lavaggi viso, scrub e correttori, che contengono questi ingredienti. Alcune persone beneficiano anche di maschere a base di carbone, che estraggono eventuali impurità nei pori, e zolfo che uccide i batteri e rimuove le cellule morte della pelle. Puoi anche provare a ghiacciare i brufoli prima di un evento, poiché ciò ridurrà il gonfiore e il rossore. Spa a casa tua Cura il tuo viso con maschere intensive. Uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo di maschere, invece della semplice applicazione di creme, è che sono formulate per fornire una dose concentrata di ingredienti. Quando si utilizza una maschera, gli ingredienti attivi penetrano nella pelle, anziché semplicemente poggiarsi sulla superficie e scivolare via quando procedi ad una detersione successiva. Se la tua pelle è scura e opaca, concediti un trattamento spa comodamente a casa. Se hai bisogno di una pulizia profonda, anti-invecchiamento o idratante, ci sono tutti i tipi di maschere progettate per il trattamento di problemi specifici della pelle. Oltre a migliorare l'aspetto e la sensazione della tua pelle, prendere il tempo di usare una maschera, può anche essere un processo terapeutico e rilassante; l'antidoto perfetto per un programma di vacanza anti-stress. Scrub corpo fai-da-te Per uno scrub corpo idratante e tutto naturale, mescola mezza tazza di olio di cocco con una manciata di sale grosso o zucchero e applicalo dappertutto, oppure concentrati su eventuali macchie di pelle secca che potresti avere. Una volta esfoliata la pelle, l'olio idratante durerà a lungo dopo che i grani si saranno sciolti. Rasatura Essere in ordine, riguarda ogni parte del proprio corpo, e la ceretta rientra in quest’ottica. Se non hai la crema da barba, puoi provare a usare l'olio di cocco. Potrebbe non schiumare allo stesso modo in cui sei abituato, ma idraterà comunque la pelle e ti darà una rasatura più incisiva ma delicata. Le tue labbra Se vuoi idratare le tue labbra senza usare un balsamo per labbra tradizionale, puoi usare l'olio di cocco, conferirà in più una dose di morbidezza e lucentezza. Puoi anche fare una miscela di zucchero e olio per creare uno scrub alle labbra e rimuovere la pelle morta. Balsamo Se hai a che fare con capelli crespi e doppie punte, puoi usare l'olio di cocco per idratare i capelli. A seconda dell’entità del danno che stai affrontando, puoi applicarlo solo sulla punta dei capelli umidi per alcuni minuti o fare una maschera all-over e avvolgere la testa in un asciugamano, perché possa penetrare a fondo nel capello. e per il tuo make up..

Contorna e illumina

Non c’ è nulla di peggio che sentirsi e mostrarsi pallidi e gonfi, quando ti mostri ad amici e familiari, nei numerosi momenti assieme, che vivrai in queste feste.

Una soluzione semplice al tuo pallore spettrale, è la modellazione e l'evidenziazione. Un bronzer e illuminante, possono ravvivare il viso nei punti giusti e possono davvero aiutarti a sembrare luminosa e sana.

creare ombre e angoli negli altri, può davvero. Scegli un correttore di una tonalità più chiara della tua pelle, per illuminare il tuo aspetto e un bronzer di una tonalità più scura con cui contornare. Un bastoncino illuminante, è un ottimo strumento per un bagliore rugiadoso e giovane che non puoi ottenere con una formula in polvere di base. Durante l'applicazione concentrati sulle tempie, sugli zigomi, sull'arco di Cupido, sul ponte del naso e sulla mascella.

Trova il rossore che ti fa brillare

Il modo più semplice per apparire più giovane e più freschi in pochi secondi, è usare una lusinghiera tonalità rosata sulle gote. Per l’applicazione, guardati allo specchio e sorridi, così puoi concentrare il prodotto sulla parte alta delle guance, cercando un tono, che imiti la tua carnagione, per un effetto naturale. Inoltre, se vuoi che la tua pelle appaia luminosa, segui una formula in crema o gel e cerca prodotti che contengono un leggero luccichio dorato.

Abbraccia una piccola scintilla

Se vuoi abbracciare le festività natalizie senza osare particolarmente e stravolgere te stessa, puoi portarne lo spirito attraverso un dettaglio: le unghie.

La manicure, è d’obbligo in ogni caso, le mani sono sempre la prima cosa che si osserva in una persona, per queste festività, poi scegliere di vestirle di riflessi dorati, argento o rosso, purché siano glitterati.

Da notare che, il glitter è un ottimo alleato per te che sei in cucina alle prese con preparazioni e utensili, facilmente le tue unghie potrebbero scheggiarsi perdere colore. Sappi che lo smalto scintillante, sarà il tuo nuovo migliore amico quando, stai cercando di nascondere le unghie scheggiate e quando sei di fretta e devi apparire presentabile.

Smokey eyes

Se vuoi andare sul sicuro con il tuo trucco per gli occhi, ma vuoi davvero alzarlo di un livello, un occhio smokey è la soluzione giusta, per un tocco di charm, adatto alle festività ma con gusto.

Perché i tuoi occhi e sguardo emerga, per gli occhi blu, attenersi a ombre color oro e ruggine, per gli occhi verdi puoi giocare con prugne e ametiste e per gli occhi marroni puoi usare le tonalità blu/ azzurre. Se ne sei avvezza, confeziona il make up con un eye liner e se vuoi davvero rendere i tuoi occhi festivi, puoi persino usare un liner glitter (liquido o matita), per dare ai tuoi occhi un po’ 'di brillantezza, completa con immancabile mascara.

Vesti i tuoi capelli

Anche se le acconciature non sono il tuo forte e per conferire un cambio al tuo look, che notoriamente risulta banale, almeno in questi giorni osa di più. Fasce colorate, foulard, clipse e cerchietti a tema, forcine gioiello, con un semplice e rapido tocco, vestiranno a festa la tua chioma.

Comincia subito, il menù e le compre, almeno per mezz'ora, oggi, possono attendere.

Per le tue coccole: