Aceto di mele: come impiegarlo per migliorare la salute della pelle

Abbiamo tutti sentito parlare dell'aceto di mele, ma molti di noi non si rendono conto di quanto possa beneficiare della nostra routine di bellezza. L’ aceto di mele, è un valido cosmetico naturale ed è un fedele alleato di pelle e capelli. È, infatti, un ottimo tonificante, astringente, riequilibrante e antiossidante naturale. Spesso associata a perdita di peso, zucchero nel sangue e bruciore di grassi, questa antica base per dispense rappresenta un grande alleato estetico. Ecco cinque modi per impiegarlo: preparati a prendere appunti!

Punture di insetto di insetto

Se sei stata punta da un insetto e vorresti strappar via quell’area della tua pelle, dal tanto prurito e gonfiore, ti sta provocando, ti facendo impazzire! Applica un po' di aceto di mele sulla zona irritata, l'acido annullerà il prurito e aiuterà il tuo morso a guarire più velocemente e a ridursi di dimensioni. Assicurati di fare una miscela 50/50, di acqua e aceto prima di applicare.

Tonico

Stanco di spendere tonnellate di denaro per costosi toner, dagli ingredienti che non riesci nemmeno a pronunciare? Risparmia un po' di denaro e usa invece l'aceto di mele. Mescola parti uguali di aceto e acqua e sentiti libero di aggiungere anche una goccia del tuo olio essenziale preferito. Questa miscela uniforma il tono della pelle, bilancia il pH e combatte al contempo i breakout.

Scottature solari

Paghi lo scotto di una brutta ustione solare? L'aceto di mele, può essere utile. Si presume che l'aceto essendo acido, aggraverebbe un'ustione, in realtà aiuta a ripristinare l'equilibrio del pH nella pelle - la chiave è diluirlo con molta acqua, in modo che non sia troppo intenso. Una volta equilibrato il pH, la scottatura solare guarirà più velocemente.

Acne

L'acido malico presente nell'aceto di mele, ha proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali. Oltre a ridurre i brufoli esistenti e aiutare la pelle a guarire se stessa, queste potenti qualità, aiuteranno a combattere l'acne futura mantenendo la pelle pulita ed equilibrata.

Macchie di età

L'aceto di mele contiene alfa-idrossiacido, un ingrediente popolare in molti prodotti per la cura della pelle. Questa proprietà, aiuta la pelle a rinnovarsi e rimanere soda e fresca. Per eliminare le macchie dell'età, applicare la miscela diluita di aceto e acqua con un batuffolo di cotone e lasciarlo in ammollo sul viso. Quando si applica per la prima volta, testatelo in un’area circoscritta per vederne la reazione. Se la pelle reagisce bene, puoi procedere.

Dove acquistarlo:

Aceto di mele biologico

Degusto - Viale Monte Grappa, 12, 31100 Treviso TV

Fermi - Via S. Parisio, 15/17, 31100 Treviso TV