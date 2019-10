I migliori tè contro lo stress e l'ansia

Nella maggior parte dei casi di ansia oggi, viene trattata, attraverso la medicina farmacologica. Secondo un rapporto scientifico, le persone che usano farmaci anti-ansia, hanno un rischio di mortalità aumentato del 36%. Ciò significa che le persone che usano questi farmaci, hanno quasi il 40% in più di probabilità di morire, rispetto alle persone che non ne usano. Mentre questi farmaci possono salvare la vita in situazioni urgenti, nella maggior parte dei casi ci sono alternative naturali. I seguenti tè, sono tutti meravigliosi per aiutare il corpo a elaborare lo stress, rilassarsi e guarire dall'esaurimento, che può verificarsi a causa di stress a lungo termine.

Fiore della passione

La passiflora (Passiflora incarnata), è stata coltivata per la prima volta e utilizzata dai nativi americani negli Stati Uniti meridionali, come molte delle nostre medicine vegetali. La passiflora, ha il flavone crisina dai meravigliosi benefici anti-ansia e, in parte, può funzionare in modo simile allo Xanax farmaceutico (Alprazolam), con l'unica differenza che genera meno sonnolenza.

Come dosare la passiflora

Il tè alla passiflora, può essere preparato infondendo 1 cucchiaio di erbe essiccate, in 1 tazza di acqua bollente. Lasciare riposare per circa 10 minuti. Bevi il tè prima di coricarti, per indurre un sonno riposante. Assunto sottoforma di tintura, diluito in acqua calda come tè, possono essere prese 25 gocce se necessario e può diventare un sostituto ragionevole, allo Xanax e altri farmaci anti-ansia. La passiflora è generalmente sicura e non è stato trovato nulla che possa interagire negativamente, con altri farmaci sedativi. Per essere al sicuro, non deve essere combinato con bevande alcoliche o sedativi da prescrizione. Chi dovrebbe usare la passiflora? La passiflora, funziona meglio per le persone con ansia e che hanno anche molti pensieri che saturano la testa, anche di tipo ossessivo.

Ashwagandha

Coltivata in Africa, nel Mediterraneo e in India, la ashwanganda ( Withania somnifera), é un adattogeno. Questa classe di erbe, aiuta il corpo a combattere lo stress, riducendo la produzione di ormoni dello stress che provocano la risposta di lotta o fuga. Questa qualità adattogena, può aiutare il corpo a rilassarsi e a fortificarsi, inoltre, é anche un potente antiossidante. Questo ashwaganda indiano, contiene una sostanza chimica chiamata alcaloide ashwagandholine, che ha un lieve effetto rilassante e tranquillizzante sul sistema nervoso centrale. In alcuni studi sui ratti, che hanno assunto ashwanganda, i loro ghiandole surrenali non hanno subito ingrossamento, cosa che accade comunemente in soggetti troppo stressati.

Come dosare Ashwaganda

Usalo prima di dormire! Mescola in circa 1 tazza di latte bollente (mucca, mandorla, riso, latte di soia o avena), un mezzo cucchiaino di erba in polvere o foglie secche e lasciato riposare per circa 15 minuti. Raffredda, filtra e poi bevi.

Chi dovrebbe usare Ashwaganda?

È la scelta migliore per le persone nervose ed esauste, in presenza di diversi stress fisici ed emotivi. È eccellente anche per persone che soffrono l' insonnia. Può essere usato come stimolante immunitario, nei pazienti con un basso numero di globuli bianchi, quindi le persone che recentemente hanno subito stress da radiazioni o chemioterapia.

Eleuterococco (Ginseng siberiano)

L' eleutherococcus, proviene dalla Siberia, nonché dalle regioni settentrionali di Corea, Giappone e Cina. Comunemente chiamata eleuthero, questa erba non è considerata un vero ginseng (come il Panax ginseng), perché non appartiene alla stessa famiglia di piante di genere.

Come Eleuterococco riduce lo stress

Il tè Eleuthero, contiene saponine triterpeniche, sostanze che hanno un effetto benefico sul corpo quando è stressato. Migliora la circolazione sanguigna e migliora la capacità mentale e fisica, oltre a regolare la quantità di stress sperimentato. Questa erba, può anche aiutare il sistema immunitario a combattere virus comuni, come il rinovirus, il virus respiratorio sinciziale e l'influenza.

Studi umani su Eleuterococco

Questa pianta resistente, è nota per sopravvivere alle brutali condizioni meteorologiche siberiane. Molti ritengono che possa conferire questa forza, a cho lo assume. Gli studi sull'uomo, sembrano supportare questa idea: uno studio su 45 uomini e donne, ha rivelato una riduzione del 40% della frequenza cardiaca aumentata durante lo stress complessivo e una riduzione fino al 60% nelle donne. Altri studi hanno mostrato che eleuthero, ha abbassato la pressione sanguigna ed eliminato i sintomi dell'angina. È interessante notare che, come un vero adattogeno, sembra aiutare ad aumentare la pressione sanguigna in quelli con bassa pressione.

Chi dovrebbe usare Eleuthero?

La persona che beneficia maggiormente del ginseng siberiano è una persona stressata con un sistema immunitario a basso funzionamento, che può avere una malsana risposta cardiovascolare dallo stress (personalità di tipo A) con pressione sanguigna e frequenza cardiaca più elevate. Eleuthero può essere preso come un tè o in forme ancora più forti come capsule o tinture.

Una conclusione senza stress

Da una prospettiva naturopatica, l'approccio a lungo termine all'ansia e allo stress, è di lavorare sul sonno, mangiare cibi integrali sani, fare esercizio fisico e lavorare sul proprio spirito, abbassando i fattori di stress quando possibile. Come aiuti naturali non farmacologici, passiflora, ashwaganda, eleuterio e biancospino sono scelte sicure e meravigliose per aiutare a mantenere il corpo, rilassato ed equilibrato durante questo processo.

La cura e il benessere di se stessi, deve sempre essere in ottica totale. Comincia ora!

Dove è possibile rifornirsi di queste erbe preziose:

Passiflora estratto

Erboristeria casa della salute - Via Guglielmo Ciardi, 74, Quinto di Treviso TV