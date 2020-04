Cura della barba: lo styling perfetto, è l’accento per la perfezione

Non siamo tutti cosi fortunati di avere la perfezione della barba di Zeus, molto dipende dal tipo di capello e nonostante faccia tutto il necessario per curarla e condizionarla, c’è sempre qualche pelo che si rannicchia a macchia di leopardo, può presentare onde o semplicemente gonfiarsi da un lato. Non temere, ci sono modi per aggirare questi problemi, almeno per una serata e avrai la barba esattamente come ti piace.

Balsamo per lo styling

Il balsamo, sarà il tuo miglior amico per controllare i peli e modellare la tua barba da zero, gestendo anche i tuoi capelli. Un balsamo dalla consistenza ricca, conferirà volume senza apportare peso, un’azione questa fondamentale da fare appena dopo la doccia e con barba umida e non bagnata.

Basterà questo semplice gesto perché la tua barba faccia presa e sia morbida e nel caso dovesse essere necessario, perché in presenza di un tipo di pelo più ispido, l’uso di un olio unito al balsamo, farà il resto.

Come modellare la barba



Un paio di cose da tenere a mente prima di acconciare la barba:

1) hai bisogno degli strumenti adeguati

2) non hai bisogno di tutto il tempo che pensi.

L'intero processo, in effetti, non dovrebbe richiedere più di qualche minuto, soprattutto una volta capito. Gli strumenti che scegli stanno a te, ma ti consigliamo di utilizzare sia un pennello da barba che un pettine (leggi l’articolo sugli strumenti da barba), un balsamo per lo styling, uno spray al sale marino e un asciugacapelli.

Se vuoi provare a usare lo spray al sale marino, applicalo), sulla barba quando è ancora bagnato dalla doccia e distribuiscilo sui capelli con un pettine per barba. Lo spray al sale marino, ti darà una versione più strutturata e voluminosa della barba, avvalorando la struttura naturale.

Successivamente, applica un po' di balsamo o olio per barba. L'applicazione di agenti condizionanti sui capelli umidi, consente loro di essere assorbiti in modo più efficace, inoltre proteggeranno il pelo dal calore impresso dall’ asciugacapelli. L’ asciugacapelli aiuta a togliere i riccioli indesiderati dalla barba e gli dà la forma che desideri. Per barbe più grandi, si consiglia di utilizzare una spazzola rotonda combinato all’ asciugacapelli, per controllare la direzione dei riccioli della barba.

Il passaggio finale consiste nell'applicare un balsamo per lo styling. Strofina una manciata di balsamo tra i palmi delle mani per scaldarlo, quindi applicalo all'esterno della barba. Successivamente, strofinalo sulla base della barba e sui baffi. Infine, usa il pettine per barba per levigare la superficie della barba e modellarla in modo appropriato. Quando applichi un balsamo per lo styling come tocco finale, stai solo cercando di modellare e consolidare la forma della barba, non ricoprire ogni singolo capello. Come per tutte le cose, questa nuova routine potrebbe richiedere del tempo per essere perfezionata. Ogni barba è diversa, quindi ogni barba avrà la propria routine che la farà da padrone. Sii paziente e non aver paura di sperimentare.



Cera per baffi

La cera per baffi ha una presa più forte del balsamo per lo styling, offre una presa naturalmente flessibile e mantiene i peli fuori dalla bocca mentre si mangia. Basta raschiare un po' con l'unghia, strofinarlo tra le dita, applicarlo sul tuo baffo e lavorandolo nello stile che si desidera ottenere.

Come applicare la cera per baffi

I baffi sono un complemento di quella barba abbagliante che hai coltivato. Come una barba, tuttavia, i baffi possono sembrare orribili: cadenti, spettinati, se curati adeguatamente, saranno il papillon della barba. Per un aspetto "naturale", usa una goccia di cera per baffi di qualità, abbastanza da coprire mezza unghia. Lavoralo tra le punte degli indici per semplificare l'applicazione. Una volta che si sente appiccicoso e malleabile, applicalo sui baffi con entrambe le mani mentre lavori dal centro, movendo verso l'esterno, cioè le punte.

Concludendo, bisogna rodare per acquisire la scioltezza operativa, non sarà cosa immediata ma, quando si tratta di mantenere una barba bellissima, si è disposti a farlo e i risultati parleranno da soli. Con i prodotti giusti e le tecniche giuste per usarli, la tua barba sarà una fonte di orgoglio.

Con questo si conclude la guida in tre volumi per voi uomini Bear addict!

