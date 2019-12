Il bicarbonato di sodio: modi per inserirlo nella tua routine di bellezza

Il bicarbonato di sodio, ha un numero sorprendente di usi che non si limitano alla cottura e alle ricette. Questa soluzione, tra l’altro estremamente economica, può essere la tua nuova freccia al tuo arco di cura personale. Scopriamolo, ne resterai sorpresa/o.

Pedicure a casa Se ti piace fare le tue pedicure, nella tranquillità di casa, prova a aggiungere un po' di bicarbonato di sodio, all'acqua in cui immergi i tuoi piedi, ammorbidirà e esfolierà della pelle morta, risanerà dalla stanchezza e sarà capace di trattare duroni e calli.

Un pizzico per il tuo shampoo a secco

Tutti gli shampoo, i balsami e i prodotti per lo styling che usi sui tuoi capelli possono, nel tempo, accumularsi e lasciarli appesantiti e appesantiti. Quando i tuoi capelli iniziano a sentirsi in questo modo, c'è una cosa che può aiutarli ad alleggerirli e a rinvigorirli: il vecchio amico bicarbonato di sodio. Mescola 1 parte di bicarbonato, a tre parti d’ acqua e applica la miscela sul cuoio capelluto e sui capelli. Lasciare riposare per alcuni minuti, quindi risciacqua con acqua corrente. Termina sciacquando i capelli con aceto di sidro di mele diluito (circa quattro parti di acqua, in uno di aceto), per ripristinare un sano equilibrio del pH.

Alcune persone usano il bicarbonato di sodio per preparare il proprio deodorante.

Il bicarbonato di sodio, può essere il tuo aiuto segreto, la soluzione d’emergenza, quando in casa hai terminato il deodorante, e perché no, voler adottare questa soluzione green come reale routine. Ha proprietà antibatteriche, che possono effettivamente uccidere i batteri che conferiscono al sudore, il suo olezzo distintivo e aiutando anche ad assorbire l'umidità in eccesso. In effetti, l'alcalinità del bicarbonato di sodio, può persino ripristinare la chimica del tuo corpo, al punto da ridurre drasticamente la produzione di sudore.

Esfoliare la pelle grassa, unica regola, fai solo attenzione a non esagerare

Una pasta di bicarbonato di sodio e acqua, è un ottimo modo per esfoliare delicatamente la pelle, una volta alla settimana. Assicurati di non esfoliare troppo frequentemente e sii molto leggero nell’impiegarlo, lavalo via immediatamente e segui il trattamento con crema a intensa idratazione. Fortemente consigliato per ha pelle grassa e ha un budget limitato.

Per un trattamento dei punti neri

Un buon trattamento per i punti neri, è quello di mescolare un po' di bicarbonato di sodio, con del succo di lime fresco. Questa crema fai da te, posta sulle aree interessate, andranno a seccare in modo puntuale. Lava via e in seguito termina il trattamento con una crema idratante

Aggiungilo al tuo bucato, i tuoi vestiti avranno un profumo più fresco

Usa bicarbonato di sodio per ogni carico di biancheria. Aggiungilo all'acqua e immergi i vestiti e lascia in posa una notte. Il giorno dopo, detergi e tutti gli odori entrati nelle fibre spariranno. La tua biancheria avrà un profumo perfetto.

Puoi anche usare il bicarbonato di sodio per lavare i pennelli per il trucco.

Prova ad immergere i pennelli sporchi dal precedente make-up in una ciotola di bicarbonato di sodio e acqua calda, è un ottimo modo per pulirli a fondo.

Inizia anche tua a impiegare il bicarbonato di sodio, per questi che sono solo alcuni modi in cui può essere impiegato. Non te ne separerai così facilmente e poi è così economico, che sarà una gioia usarlo frequentemente.

Bicarbonato di sodio puro