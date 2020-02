Crema antirughe fai-da-te: come creare il tuo cosmetico naturale

La nostra pelle è il più grande organo del nostro corpo e la prima barriera di difesa contro batteri, virus e malattie. Gli oli naturali sono lipofili, il che significa che scivolano facilmente e rapidamente nello strato lipidico della pelle, intrappolando acqua e umidità all'interno. Molte creme antirughe commerciali contengono oli, ma quegli oli sono mescolati con fragranze chimiche e altri ingredienti tossici che fanno un giro proprio in quello strato lipidico. Invece di essere potenziato dagli oli supplementari, il tuo corpo ora deve spendere energia per combattere quegli intrusi tossici!

Il ciclo naturale

Con l'avanzare dell'età, la nostra produzione di olio naturale diminuisce, creando pelle secca che, nel tempo, è meno resistente al costante allungamento dei nostri muscoli, causando rughe. Oltre a mangiare cibi sani a base vegetale, la soluzione logica per prevenire le rughe è semplicemente sostituire gli olii persi! Ci sono molti prodotti sul mercato che affermano di fare proprio questo. Ma prendi una confezione dell'ultima crema antirughe e leggi l'elenco degli ingredienti e potresti esserne scioccato dalla quantità di ingredienti presenti. Gli oli naturali non contengono nulla che provochi l'allarme del sistema immunitario, possono essere assorbiti in modo sicuro, efficace e trattenere l'umidità. Inoltre, i nutrienti e le proteine ​​degli olii essenziali incoraggiano effettivamente la rigenerazione cellulare e non ostruiscono i pori! Perché spendere troppe somme di denaro in creme commerciali velenose controproducenti, quando puoi preparare le tue ricette sicure ed efficaci a casa?

Come fare creme e sieri antirughe a casa?

Non è affatto difficile trovare gli ingredienti per fare la crema antirughe naturale a casa, e questi aiuteranno ad ammorbidire le linee sottili e le rughe sul viso e a lasciare la pelle idratata e fresca. Addentriamoci ora nel vivo e annotiamo queste ricette, realizzerai dei veri e propri Elisir di bellezza, nel personale 'laboratorio estetico' di casa tua.

1.Crema antirughe con olio di cocco, cera d'api e olio di mandorle, per un incarnato migliore

La maggior parte degli ingredienti utilizzati in questa crema antirughe, sono davvero efficaci e funzionano bene sulla carnagione e sulla consistenza della pelle.

Ingredienti: 2 cucchiai di olio di cocco, 2 cucchiai di cera d'api, 2 cucchiai di olio di mandorle, un quarto di tazza di burro di karitè, 1 cucchiaio di olio di vitamina E, infine poche gocce di qualsiasi olio essenziale che aggrada. Miscela gli ingredienti in un contenitore, fai bollire dell' acqua in un tegame e porre il contenitore all' interno dell' acqua, senza coprire. Lascia che il barattolo a contatto con il calore faccia sciogliere gli ingredienti all' interno. Continua a mescolare di tanto in tanto. Dopo che il processo di fusione è terminato e la miscela viene opportunamente miscelata, versala in un barattolo. Lascia raffreddare in modo che la crema inizi a indurire. La tua crema antirughe fatta in casa è pronta

Applica questa crema due volte al giorno, al mattino e alla sera. Tutti gli ingredienti utilizzati per realizzare questa crema, sono prontamente disponibili sul mercato. L' olio di mandorle dolci, rende la pelle morbida e la rivitalizza. Migliora anche la carnagione e il tono della pelle. L'olio di cocco, ha proprietà antiossidanti, davvero efficace come anti-invecchiamento. Il burro di karité e la cera d'api, hanno proprietà anti-infiammatorie e la vitamina E, nota per essere miracolosa per la pelle.

2.Siero viso rosa canina e semi di carota

Il retinolo, è una forma di vitamina A, altamente antiossidante, ottimo per riparare i tessuti danneggiati e ridurre cicatrici e rughe. L'olio di semi di rosa canina, è particolarmente ricco di retinolo, nonché di acidi grassi omega e dei potenti antiossidanti, come licopene e beta-carotene.

L'olio di semi di carota, è ricco di vitamine e sostanze nutritive, le più importanti delle quali sono i carotenoidi. I carotenoidi, possono aumentare la risposta immunitaria del corpo ai raggi UV, il che lo rende eccellente nel prevenire i danni del sole. L'olio di semi di carota, disintossica e stimola il ringiovanimento delle cellule. Questa fantastica ricetta, unisce entrambi questi oli straordinari per creare un fantastico siero idratante per pelli mature, secche o danneggiate.

3. Crema anti invecchiamento a base di olio di jojoba, olio di albicocca e acqua di rose, per una pelle più giovane

Questa, è un'altra ricetta per una crema antirughe anti-invecchiamento e per combattere le occhiaie. Gli ingredienti principali includono: olio di semi di rosa canina, che ha acidi grassi che aiutano a idratare. Ha anche proprietà antiossidanti e beta-carotene, ottime per il mantenimento della pelle giovane. La vitamina A, favorisce la rigenerazione delle cellule, il collagene e aumentando i livelli di elastina. Inoltre, la presenza di olio di cocco, olio di jojoba, di albicocca, aiuta a rassodare e levigare la pelle.

Passiamo agli ingredienti: 1 parte di olio di cocco, 2 di olio di jojoba, 1 di albicocca, 1 di rosa canina, 2 di acqua di rose, 5 di cera d' api e 5 gocce di olio di semi di carota. Miscela tutti gli ingredienti, tenendo da parte l' acqua di rose, fai sciogliere a bagnomaria. Una volta terminata la fusione e combinata la miscela, versala in un barattolo. Lasciare raffreddare e quindi aggiungi acqua di rose. Lascia che raffreddi e la tua crema sarà pronta er l' utilizzo.

4.Crema antirughe per ripristinare il tono della pelle

Tutte le creme antirughe, funzionano meglio durante la notte. Quindi, ecco un'altra ricetta per una crema da notte, anti-invecchiamento. Attraverso il limone e l'olio essenziale di incenso, schiarirai, migliorerai la circolazione e illuminerai la pelle.

Ingredienti: olio di calendula (30 ml), olio di mandorle dolci -(45 ml), olio di incenso (½ cucchiaino), cera d'api (20gm), olio essenziale di limone (¼ cucchiaino) e alcuni fiori di calendula. Colloca in un contenitore i fiori di calendula e dell' acqua calda e lascia in infusione. Quando questa infusione si raffredda, utilizza un filtro e lascia riposare in grigo. Ora in un tegamino, metti a sciogliere la cera d' api, aggiungi olio di mandorle dolci e l' olio di calendula e l' acqua infusa. Fuori dal fuoco, mescola fino a raffreddamento, aggiungi ora l' olio di limone e di incenso, lascia rapprendere e conservalo in un contenitore con chiusura.Usa questa crema per massaggiare viso, occhi, fronte e collo (usalo per una durata massima di 15 gg).

Crema efficace su mani secche e talloni screpolati

Ti serviranno una parte di miele, 1 di olio di semi di e ½ cucchiaino di succo di limone. Prendi una ciotola e mescola tutti gli ingredienti. Massaggialo sulla pelle e lascialo agire per circa 5-10 minuti. Risciacqua con acqua fresca.

Crema Eczema

Peggio delle rughe, esistono le chiazze secche e squamose, causate dall'eczema! Se soffri di questa condizione della pelle, ti piacerà il potere idratante e riparatore di questa fantastica crema fai-da-te . Contiene solo quattro ingredienti, uno dei quali è l'olio di geranio. L'olio di geranio, è astringente, il che significa che possiede capacità rassodanti, riducendo il rilassamento. Oltre a stimolare la rigenerazione cellulare, è antibatterico, ottimo per chi è incline all'acne.

Detergente e idratante all'olio d'oliva

Molti oli naturali, possono essere usati per pulire la pelle e idratare, come nel caso di questa semplice ricetta detergente e idratante all'olio d'oliva. L' olio d'oliva, è altamente antinfiammatorio, rendendolo ideale per pelli sensibili o con acne. Protegge dai radicali liberi, oltre ad avere proprietà antimicrobiche.



Queste erano alcune delle ricette di crema antirughe fai - da - te , che sono abbastanza facili da preparare e non contengono conservanti. Conservali in frigorifero e usali in 15 giorni.

Dove poter acquistare i tuoi ingredienti:

Noberasco - Via Sant'Agostino, 8/10, 31100 Treviso TV

NaturaSì - Viale Cadorna, 13, 31100 Treviso TV