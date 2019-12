Capelli danneggi: la cura detox homemade

Agenti esterni, tinte, l’asciugacapelli, la piastra e molti altri fattori, come il caldo e il fumo, contribuiscono a rovinare, debilitare e intossicare la chioma. Necessario dunque, riuscire a disintossicare i capelli, almeno una volta alla settimana. Adotta questi trucchi economici, da fare a casa, che rimedieranno le tue ciocche fragili, danneggiate e asciutte, lasciandoti con capelli meravigliosi, setosi e disintossicati.

Ripristina la lucentezza con l'aceto di mele

Nebulizzare con una miscela di aceto di mele, può ripristinare la lucentezza, l'aceto infatti, neutralizza il pH dei capelli e chiude la cuticola. Mescola una parte di aceto di mele, con 10 parti di acqua, in un flacone spray e nebulizza sui capelli puliti e umidi una volta alla settimana. Poiché la miscela è leggermente acida, non esagerare.

Massaggio al burro

Prova questo rimedio casalingo: tratta i capelli secchi e fragili, con una piccola quantità di burro per una lucentezza brillante. Massaggialo sui capelli asciutti, quindi copri i capelli con una cuffia da doccia e tieni in posa per circa mezz'ora. Shampoo come al solito e risciacquare tutto il burro.

Prepara una maschera all'uovo

Rafforza i capelli fragili con una maschera all’uovo, mescolando mezza tazza di yogurt, tre cucchiai di miele e un tuorlo d'uovo e applicarlo sui capelli e sul cuoio capelluto. Coprilo con una cuffia da doccia e lascialo agire per 15-30 minuti, prima del risciacquo.

Trattare con oli naturali

Disponibili nei negozi di alimenti naturali, oli di oliva, avocado, cocco e mandorle dolci, sono tutti meravigliosi elisir per capelli danneggiati. Se i tuoi capelli sono folti e pesanti, l' olio di cocco funziona bene. Applicare piccole quantità di olio naturale, fino a quando i capelli non saranno completamente coperti. Completa con una cuffia da doccia e un asciugamano caldo per circa 30 minuti, quindi risciacqua e lava i capelli.

Maschera di fango

Realizzata in argilla bentonitica, che in realtà è un ingrediente presente nella lettiera del gattino, questa maschera, eliminerà lo sporco accumulato e che potrebbe ostruire i pori del cuoio capelluto e causare prurito e desquamazione. Sei preoccupato di dover cercare in lungo e in largo questo ingrediente? Fortunatamente, puoi trovare argilla di bentonite nella maggior parte delle farmacie. Il sapone di castiglia in questa ricetta, aiuterà anche nella pulizia del cuoio capelluto e la noce di cocco, ripristinerà l'umidità dove più occorre. Assicurati di iniziare dalle radici e di procedere verso le punte. Questa maschera di fango, è ideale per tutti i tipi di capelli, ma è particolarmente progettata per capelli grassi e inerti.

Condizionatore di birra

Sapevi che la birra agisce come un super condizionatore? Le vitamine del gruppo B, riparano i danni e aggiungono volume ai tuoi capelli. Tutto ciò di cui hai bisogno è una birra a tua scelta, aceto di mele e un uovo. L'aceto di mele, renderà i tuoi capelli super brillanti e le parti grasse dell'uovo forniranno ulteriore idratazione. Dopo aver depositato il balsamo per la birra sui capelli, avvolgi un asciugamano intorno alla testa e lascia riposare il composto per mezz'ora, in modo che possa essere completamente assorbito.

Inizia anche tu alla tua cura personale.

Vediamo dove trovare l’occorrente:

Argilla di bentonite

Acquasalsa - Vicolo Pescheria, 43, 31100 Treviso TV

COSMETICI BIO - Via Giuseppe Bianchetti, 14 scala A, 31100 Treviso TV

Lush Italia - Calmaggiore, 66, 31100 Treviso TV