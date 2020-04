Benessere: la sauna a infrarossi

Nota per essere una delle tendenze di bellezza e dei concetti di benessere più apprezzati lo scorso anno, le saune a infrarossi sono state sostenute da top model e apprezzate dagli atleti per decenni. Le saune a infrarossi, non sono in realtà solo una tendenza temporanea o una campagna pubblicitaria, ma sono davvero efficaci.

Sottoporsi regolarmente a questi trattamenti, della durata di 30 minuti, a lunga, conferiscono molta energia e aiutano a rilassarsi. Promuovendo la forma fisica e a ricaricarsi, contrastando la ritenzione idrica e gonfiore.

Ma come funzionano queste saune e quale impatto hanno sul corpo?

La sauna a infrarossi è spesso relativamente piccola, progettata per un massimo di due persone e una sessione dura normalmente tra 30 e 60 minuti. La luce di una sauna a infrarossi, è in grado di penetrare direttamente nella pelle, a differenza delle saune normali, che invece riscaldano l'aria attorno al corpo. Pertanto, le saune a infrarossi fanno sudare molto il corpo e a una temperatura più bassa e aumentando la temperatura corporea dall'interno, il che si traduce in benefici che ti faranno sentire e apparire meravigliosi.

1. Disintossicare

Un importante beneficio per la salute per cui le saune a infrarossi sono apprezzate, è la loro capacità di disintossicare i nostri corpi. La disintossicazione, aiuta i nostri processi biochimici a funzionare in modo efficiente (ad esempio, il modo di digerire meglio i nutrienti del cibo che assumiamo), rafforzare il nostro sistema immunitario e presumibilmente aiutare anche a risolvere problemi di salute, come le malattie autoimmuni e l'affaticamento cronico. Si dice che le saune a infrarossi disintossichino sette volte di più rispetto alle saune tradizionali e ci aiutano a liberare fino al 20% in più di tossine, rispetto alla sudorazione da un altro tipo di attività. Questo grazie alla luce infrarossa che riscalda direttamente i nostri corpi ed è in grado di penetrare più in profondità nella nostra pelle e disintossicare il sudore a livello cellulare, dove risiedono le tossine.

2. Bruciare

Queste meravigliose saune, ci stimolano con benefici per la salute simili a quelli che si ottengono da un normale esercizio cardiovascolare - ma senza realmente allenarsi. Poiché il caldo ci fa sudare molto e aumentiamo la frequenza cardiaca, miglioriamo la circolazione sanguigna e siamo in grado di bruciare fino a 600 calorie in circa 30 minuti!

3. Spinta immunitaria

L'aumento della temperatura corporea crea una febbre artificiale, che aumenta il nostro sistema immunitario e quindi lo rende il nostro nuovo migliore amico. È stato anche dimostrato che la luce a infrarossi uccide i batteri, allevia il dolore alle articolazioni e ai muscoli (anche cronico), accelera il recupero muscolare dopo un infortunio e promuove la guarigione delle ferite e il rinnovamento della pelle.

4. Pelle luminosa

La pelle migliorata, è un vantaggio molto comune che si può trarre da tali trattamenti. Si nota immediatamente la luminosità della pelle dopo una sola sessione in sauna, questo si collega anche ad un miglioramento di stati acneici, eczema e psoriasi. La disintossicazione aiuta a purificare e sbloccare i pori e la luce a infrarossi stimola la produzione di elastina e collagene, contribuendo a migliorare il tono generale della pelle e a ridurre le rughe.

5. Un nuovo anti stress

Queste incredibili saune promuovono anche il sollievo dallo stress e inducono ad un sonno migliore. Sia la luce infrarossa che la cromoterapia (che è la luce colorata utilizzata da molte saune infrarosse), aiutano a ridurre i livelli di cortisolo e ad aumentare la serotonina e le endorfine. La cromoterapia, è in realtà un'antica forma di terapia diventata popolare di recente, grazie soprattutto ai progressi tecnologici che ne consentono l'uso in queste saune. Ogni colore ha una funzione specifica che può essere stimolata attraverso una luce LED colorata. La cromoterapia è un ottimo modo per migliorare il tuo umore.

Prendersi cura di sé stessi, attraverso un unico approccio, capace di provvedere a più aree (interne ed esterne) di sé, sembra una panacea, un sogno, una vera vittoria. Fa rilassare, guarisce la pelle, migliora il sonno o semplicemente fa sentire bene.

L'unico aspetto negativo delle saune a infrarossi, è che può diventare piuttosto costoso se si desidera farlo spesso. Una sessione spesso costa circa 60 euro che in un programma più esteso, può diventare proibitivo.

La maggior parte delle persone, sa che una dieta sana e un'attività fisica sono essenziali per una buona salute, ma l'importanza di prendersi cura della propria salute anche in altri modi, è la chiave. Il nostro corpo e la nostra mente sono connessi e non dovremmo mai dimenticare di includere l'amore di sé, il riposo, la meditazione, la disintossicazione, la cura della pelle, nelle nostre routine di salute, e le saune a infrarossi possono aiutarci in questo.