Consigli di moda: gli outfit perfetti per ogni singolo party

Come mi vesto? Una domanda ricorrente tra le donne, in particolar modo se in effetti, gli eventi, party e cerimonie, saturano la tua agenda. La scelta non è mai semplice, specialmente in base all’orario in cui si tiene (le regole cambiano drasticamente dal giorno alla notte). Indecisa sul look del tuo outfit? Segui queste dritte!

Abiti da cocktail per feste

È essenziale che ogni donna possieda alcuni pezzi chiave, adatti ad eventi speciali. Il più versatile di questi è un abito da cocktail che può essere indossato per ogni occasione, dai matrimoni alle feste. Un abito da cocktail, è un abito da festa, lungo al ginocchio. Se si tratta di un evento serale formale, un abito da cocktail, deve essere ben personalizzato e accessoriato con splendidi gioielli e una clutch. Per un incontro più casual, prova a optare per un abito ampio, piuttosto che un design aderente. Quindi, abbina il tuo vestito con accessori semplici ma eleganti, come décolleté o sandali e una borsa con tracolla a catena.

Feste in ufficio

Quando si tratta di feste in ufficio, vuoi avere un'estetica sofisticata ma chic. Per un equilibrio perfetto, seleziona un abito da cocktail elegante e alla moda. Quindi, abbinalo ad accessori in vernice e gioielli d'oro. Indipendentemente dal vestito da cocktail che scegli, ricorda di optare per un paio di splendidi tacchi a spillo o sandali con tacco medio per un aspetto elegante.

Abiti da cocktail semi-formali per feste

Un abito da cocktail è un capo molto versatile, che può essere adatto a molte occasioni, inclusi eventi semi-formali. Splendido ed elegante, questo tipo di abito non passa mai di moda. Opta per un abito da cocktail sartoriale, lungo fino al ginocchio per un look elegante e alla moda. L'aggiunta di accessori come una pelliccia sintetica, orecchini di tendenza o décolleté, gli attribuisce un'atmosfera semi-formale.

Abiti da festa a maniche lunghe

Se stai cercando maggiore copertura e calore, perché non indossare un abito a maniche lunghe per la tua festa? Elegante e sofisticato, questo stile di abbigliamento ti farà sicuramente risaltare, mentre ti tiene a tuo agio. Scegli un abito con il valore aggiunto, per una notte piena di divertimento e balli, pensa a colori festivi, come il verde e il rosso. Per le occasioni particolarmente fredde, considera anche di portare con te un cappotto che si adatti al tuo look.

Abiti da festa lunghi

L'outfit perfetto per le feste, richiede un mix di raffinatezza e divertimento. Per abbinare il look, opta per un abito lungo chic e semplice con un tocco giocoso, come uno scollo a V o un design a spalle scoperte. Per assicurarti di non apparire eccessivamente formale, quando indossi un abito lungo, assicurati di mantenere gli accessori minimal.

Abiti da festa sexy

Vuoi essere impressionante e indimenticabile? Opta per un abito sexy, che punti su una zona del tuo corpo, come petto, gambe, schiena. Per essere sempre chic e sofisticato, puoi optare per un abito semplice ma elegante, come un design che preveda spalle scoperte. Quando si tratta di selezionare un colore, il nero o rosso, sono entrambe scelte classiche.

Abiti da festa per la cena

Andare a una cena, richiede un abbigliamento d’impatto che sia stiloso e di classe. incredibile che sia uguale in stile e classe. Opta per un taglio che termina appena sopra le ginocchia e mostri le braccia. Inoltre, cerca i dettagli di design sofisticati ma giocosi che conferiranno accenti giusti. Il bianco o il nero, sono la soluzione evergreen.

Abiti da festa di Natale

Inviti festivi che iniziano ad arrivare? Le feste di Natale sono il momento giusto per abbagliare, quindi non accontentarti di un look meno che spettacolare. Il calendario natalizio, richiede una visione senza freni dei nostri look da festa regolari, con accessori esclusivi e abiti che rubano la scena. Dal velluto, agli abiti da festa con paillettes conditi da un capospalla di tendenza. Per sfoggiare davvero il tuo spirito natalizio, ti consigliamo di optare per un vestito rosso o oro.

Abiti da festa eleganti

Una festa formale, richiede un abito elegante. Mentre gli abiti da cocktail, possono essere una buona opzione, gli abiti lunghi tendono ad essere la scelta migliore. Scegliere un abito raffinato, che presenta una silhouette semplice e femminile in un colore scuro, come il blu navy o il nero, ti conferirà l'etichetta di raffinatezza. Assicurati di selezionare un abito di qualità e dal fascino senza tempo.

Abiti da festa formale

Se hai un evento che specifica un abbigliamento formale, dovresti scegliere un abito lungo. L’opzione ottimale, è la scelta di un abito confezionato a regola d’arte e che sia realizzato con materiale di alta qualità. I colori più scuri come il nero e il blu scuro, tendono ad essere molto lusinghieri e si adattano a tutti i toni della pelle, rendendoli opzioni straordinarie per tutte le donne. Se scegli di indossare un abito scuro, prendi in considerazione la possibilità di sceglierne uno con dettagli e dirompenti, per consentire al tuo stile di distinguersi dalla massa. Assicurati solo di abbinarlo ad accessori eleganti, per non cadere nel kitsch.

Ora sei preparata e sceglierai con piglio e sicurezza i tuoi outfit, ricorda comunque, che il dettaglio migliore, è la tua personalità’. Sarai unica!

THOB outlet - Via Municipio, 35, 31100 TV

MARELLA Treviso - Calmaggiore, 1, 31100 TV

Lofty Treviso - Piazza S. Leonardo, 3, 31100 TV