Raffreddore e Influenza: i rimedi domestici per combatterla

Alla ricerca di un trattamento naturale contro l'influenza? Alcuni rimedi possono alleviare i sintomi , ma non esiste una cura naturale. Né esiste un modo naturale per prevenire l' influenza . L'unico modo per trattenerlo o almeno ridurre significativamente il rischio, è l' immunizzazione, anche attraverso l’alimentazione. Ci sono passaggi naturali, che puoi fare per aiutare te stesso o qualcuno a cui ti stai prendendo cura, quando l' influenza si manifesta. Sentirsi male non è divertente, ma significa che il tuo processo di guarigione, è al lavoro per combattere l' influenza . La febbre uccide il virus, rendendo il tuo corpo più caldo del normale. Ciò aiuta anche le proteine ​​che uccidono i germi nel sangue, ad arrivare dove devono essere, più rapidamente.

Le reazioni si rivelano per un motivo

La tosse, è sintomo con uno scopo. Aiuta a eliminare il muco denso delle vie aeree, che trasporta i germi ai polmoni e al resto del corpo. Quel naso chiuso, è meglio trattato lievemente o per niente. Un decongestionante rallenta il flusso ai vasi sanguigni nel naso e nella gola. Un rimedio naturale è bere più acqua, questo rende il muco più fluido e più facile da eliminare, quando si tossisce o si soffia. I tuoi seni, si drenano meglio, quando non sei completamente seccato. Un risciacquo, può aiutare a sciogliere la congestione e rimuovere batteri e parti del virus dal naso. Puoi acquistare uno spray salino da banco o utilizzare questa ricetta: mescola 1/4 di cucchiaino di sale e 1/4 di cucchiaino di bicarbonato di sodio, in 200ml di acqua calda. Appoggiati al lavandino del bagno. Spruzza delicatamente la soluzione nella tua narice, usando una siringa a bulbo. Tieni l'altro lato del naso chiuso con un dito. Lascia svuotare la miscela. Ripeti due o tre volte, quindi fai lo stesso con l'altro lato.

Gargarismi per mal di gola

Può ammorbidire una gola infiammata e portare sollievo a breve termine, con una miscela di sale, disciolto in acqua calda e fare dei gargarismi con questo mix, quattro volte al giorno.

Puoi anche provare un mix denso a base di miele, un popolare trattamento, sempre valido:1 cucchiaio di foglie di lampone o succo di limone in 2 tazze di acqua calda; mescolare con 1 cucchiaino di miele. Lascia raffreddare il liquido a temperatura ambiente prima di fare i gargarismi.

Quando i sintomi dell'influenza colpiscono, cosa faccio?

Anche se non esiste una cura naturale e definitiva per l' influenza , puoi gestire i sintomi con buon senso. Vai avanti e coccolati un po'mentre ci sei. Come? Mangiare sano! Il buon cibo, mantiene il tuo sistema immunitario attivo e pronto a lottare.

Zuppa di pollo

La zuppa di pollo, potrebbe non essere una cura per tutti, ma è un'ottima scelta quando si è malati. Gustare una scodella di zuppa di pollo con verdure, preparata da zero o riscaldata da una lattina, può rallentare il movimento dei neutrofili nel tuo corpo. I neutrofili, sono un tipo comune di globuli bianchi. Aiutano a proteggere il tuo corpo dalle infezioni. Quando si muovono lentamente, rimangono più concentrati nelle aree del tuo corpo, che richiedono più cure. Lo studio ha scoperto che la zuppa di pollo, era efficace per ridurre in particolare i sintomi delle infezioni delle vie respiratorie supertiori. La zuppa, ha baso contenuto di sodio e consta anche, un grande valore nutrizionale e ti aiuta a mantenerti idratato. È una buona scelta, non importa come ti senti.

Zenzero

I benefici per la salute, dovuti alla radice di zenzero, sono stati propagandati per secoli, ma ora abbiamo prove scientifiche delle sue proprietà curative. Alcune fette di radice di zenzero crudo, in acqua bollente possono aiutare a calmare la tosse o mal di gola. La ricerca suggerisce che può anche allontanare la sensazione di nausea che così spesso accompagna l'influenza. Prendi un tè allo zenzero da oggi, e inizia a sentirne i benefici e ad assumerlo come antidolorifiico naturale.

Miele

Il miele, è un efficace soppressore della tosse. In uno studio, i ricercatori hanno scoperto che somministrare ai bambini, 10 grammi di miele prima di coricarsi, riduceva la gravità dei sintomi della tosse. Secondo quanto riferito, i bambini hanno dormito più profondamente, il che aiuta anche a ridurre i sintomi del raffreddore. Non dovresti mai dare il miele a un bambino di età inferiore a 1 anno, poiché spesso contiene spore di botulino. Mentre, di solito sono innocui per i bambini più grandi e gli adulti, il sistema immunitario dei neonati non è in grado di combatterli.

Aglio

L'aglio, contiene l'allicina composta, che può avere proprietà antimicrobiche. L'aggiunta di un integratore di aglio alla dieta, può ridurre la gravità dei sintomi del raffreddore. Secondo alcune ricerche, potrebbe anche aiutarti a evitare di ammalarti. Nel frattempo, aggiungere più aglio alla tua dieta probabilmente non farà male.

Echinacea

I nativi americani, hanno usato l'erba e la radice della pianta dell'echinacea per curare le infezioni, da oltre 400 anni. I suoi ingredienti attivi, includono flavonoidi, sostanze chimiche che hanno molti effetti terapeutici sul corpo. Ad esempio, i flavonoidi, possono rafforzare il sistema immunitario e ridurre l'infiammazione. Può anche ridurre la durata di un raffreddore. Se sei un adulto sano, prendi in considerazione 1 o 2 grammi di radice di echinacea o di erbe come tè , tre volte al giorno, per non più di una settimana.

La vitamina C

La vitamina C, svolge un ruolo importante nel tuo corpo e ha molti benefici per la salute. Insieme a lime, arance, pompelmi, verdure a foglia verde e altri frutti e verdure, i limoni sono una buona fonte di vitamina C. L'aggiunta di succo di limone fresco al tè caldo con miele, può ridurre il catarro quando si è malati. Bere limonata calda o fredda può anche contribuire allo scopo. Mentre queste bevande, potrebbero non evadere del tutto il raffreddore, possono aiutarti a ottenere la vitamina C di cui il tuo sistema immunitario ha bisogno. Assumere abbastanza vitamina C, può alleviare infezioni del tratto respiratorio superiore e altre patologie.

Probiotici

I probiotici,sono batteri e lieviti "amichevoli" che si albergano naturalmente nel tuo corpo, alcuni alimenti e integratori. Possono aiutare a mantenere intestino e sistema immunitario sani e la ricerca indica, che i probiotici possono ridurre la possibilità di ammalarsi con un'infezione delle vie respiratorie superiori.Per una fonte deliziosa e nutriente di batteri utili, includi lo yogurt probiotico nella tua dieta. Oltre ai suoi potenziali benefici per il sistema immunitario, lo yogurt è uno spuntino salutare che fornisce molte proteine ​​e calcio. Cerca i prodotti che elencano i batteri vivi sull'etichetta.

Se vuoi evitare di ammalarti del tutto, dovresti potenziare in modo proattivo il tuo sistema immunitario. Per questo, impara i segreti per non ammalarti mai.

Sei pronto ad iniziare a mangiare consapevole?

Glucosamina

