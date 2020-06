Labbra screpolate, evita il rossetto!

Adori vestire di volume, colore e iridescenza le tue labbra e detesti quando lo stress e il gelo, le rendono esfoliante e dolorose. Sei indotta a pensare che coprire con un colore corpulento e sgargiante, possa aiutare a mascherare il danno. Non è così, anzi, andrai immancabilmente ad arrecare ulteriore stress, nonché danno allo stato delle tue labbra.

Lucidalabbra e rossetto, seccano ancora di più lo strato epidermico delle labbra, questo perché al loro interno, contengono cere.

Si raccomanda invece di utilizzare un balsamo cremoso e nutriente o un unguento emolliente, che tra l’altro può essere applicato molto delicatamente (trascinare uno stick, può solo irritare ulteriormente).

Come sbarazzarsi delle labbra screpolate

Innanzitutto, l’idratazione è la chiave. E ‘importante bere molta acqua durante il giorno, mantenendo anche il resto della pelle nutrito ed elastico. Usare un balsamo per le labbra con SPF, anche perché le labbra possono invecchiare, bruciare e contrarre il cancro della pelle, proprio come il resto della pelle ( zinco o il titanio all'ossibenzone chimico).

Infine, un coniglio che leggendolo ti sembrerà di essere osservata (lo fanno tutti): non leccarle! Anche se all'inizio la saliva si inumidisce, una volta asciutta può essere ancora più doloroso. Segui questi suggerimenti e presto tornerai a un bel paio di labbra morbide in pochissimo tempo e sarai in grado di accessoriarle con la tua tonalità di rossetto preferita!