Make-up: gli effetti collaterali di dormire, senza struccarsi

Sei solita usare il make-up e probabilmente ci sono state volte in cui sei ritornata a casa, dopo una serata particolarmente sfibrante e l’unica cosa che non vedevi l’ora di fare, è stato crollare a letto. Forse eri troppo stanca, brilla e sicuramente poco lucida per pensare di struccarti. “Che male può fare?”, avrai pensato. Andare a letto con il trucco, è un'idea orribile. Non fa bene alla pelle, provoca più danni di quanto si possa pensare, dagli effetti cumulativi deleteri. Di seguito, una carrellata di effetti negativi, in cui potresti incorrere e che sarebbe bene ricordare ed evitarli.

Meglio il make-off

Per quanto ami il tuo trucco, al contrario “lui” non ricambia esattamente. Ci sono una miriade di sostanze chimiche disgustose e tossiche nel tuo trucco e che causano danni alla pelle a lungo termine. La tua routine quotidiana che coinvolge shampoo, balsamo, deodorante, fondotinta, mascara, ombretto, fard, rossetto, polvere e smalto, ti fa ingerire oltre 200 sostanze chimiche.

Più a lungo lasci il trucco sulla pelle, più rischi che queste sostanze chimiche penetrino nella pelle e causino il caos. Usa il trucco il meno possibile e non lasciarlo sulla pelle, quando vai a letto la sera.

Molte sostanze chimiche nel trucco possono penetrare nella pelle e rimanere nel tuo corpo, fino a cinque giorni dopo essere state usate. Anche quando le sostanze chimiche tossiche vengono scartate, i livelli residui rimangono nel cuore, nel fegato e nel cervello.

Molte di queste sostanze chimiche, contengono agenti cancerogeni: le sostanze che causano il cancro, creano problemi al sistema nervoso e sono responsabili dell'aumento del rischio di difetti alla nascita, nelle donne in gravidanza.

Di seguito sono riportati solo alcuni degli ingredienti chimici nel trucco che possono causare gravi problemi di salute e li troverai in quasi tutti i prodotti di bellezza che usi : glicole propilenico, parabeni, idrossianisolo butilato (BHA), acetato, condurre, formaldeide, a volte mascherata con nomi diversi come paraformaldeide o glicinato o metenamina, triclosan - classificato come pesticida ma utilizzato in numerosi prodotti di bellezza, trietanolammina, diazinone, sodio laurilsolfato o sodio laureth solfato, talco,dantoina DMDM,padimate-O o ottil dimetile, isopropilico,imidazolidinyl, urea, fragranza

I pori si ostruiscono

Dormire con il trucco, è un omicidio dei pori. La pelle è un organo, un organo poroso e che ha bisogno di respirare. Se i pori sono bloccati, il sebo prodotto dalle ghiandole per lavare via lo sporco dai pori, viene intrappolato e provoca brufoli, pustole e bolle. Molti prodotti per il make up, hanno tra le componenti, i siliconi, che notoriamente ostruiscono i pori. Dunque, tutto quello che devi fare per evitare questo, è rimuovere il trucco prima di andare a letto.

Promuovi l’acne

La pelle, è composta da acqua, proteine, lipidi e diversi minerali e sostanze chimiche. La pelle, è anche coperta da pori, che ci permettono di sudare e secernere sebo, un lubrificante naturale che idrata la pelle e rimuove le cellule morte della pelle e altre sostanze irritanti dai nostri pori. Quando applichi il trucco, blocchi i pori dal rilascio di sebo, che può portare a pori visibilmente più grandi e all'acne.

Povera biancheria…e non solo

Fondotinta, mascara e ombretto, non vedranno l’ora di depositarsi sulle federe e lenzuola del tuo letto. “La lavatrice, farà il suo dovere”, potresti pensare, certo! Ma, mentre un cuscino sporco non è dannoso, le ripercussioni negative si abbatteranno su di te, quando i batteri inizieranno a contaminare le parti sporche del tessuto della federa. Questi batteri entreranno quindi nella pelle e nei capelli quando andrai a letto e causeranno danni alla pelle che possono portare ad acne, eruzioni cutanee, vesciche e altre reazioni allergiche.

Acceleri il processo di invecchiamento, promuovendo la comparsa di rughe precoci

Dormire nel trucco ostruisce i pori, causando sfoghi, secchezza, arrossamenti e sensibilità e accelera il processo di invecchiamento, portando a rughe premature. Per quanto bello sia il trucco, se non viene rimosso correttamente prima di coricarsi, può portare a una rottura del collagene. Se il collagene non può essere prodotto correttamente, significa che la pelle invecchia più velocemente di quanto si supponga; asciugandosi, crea più rughe e aiuta a marcare quelli esistenti

Scolorimento della pelle

Gli effetti a lungo termine di trucco eccessivo, portano allo scolorimento e irregolarità del pattern della pelle. Lo scolorimento, è più evidente sulle labbra e intorno agli occhi, entrambi portatori di un inevitabile aspetto invecchiato, aggiungendo più anni al tuo incarnato, rispetto a quelli che porti realmente.

Interrompi la rigenerazione delle cellule

Il sonno non solo riposa i nostri corpi e le nostre ossa, ma c'è di più in gioco. La rigenerazione delle cellule avviene durante la notte, quindi dormire con il trucco interrompe questo processo e ostruisce i pori! Sembrerai vecchia, stanca e dalla pelle secca e malsana. La pelle, è un organo e la maggior parte del trucco è piena di sostanze chimiche tossiche, quindi DEVE essere assolutamente rimosso.

Irriti gli occhi

Anche gli occhi gonfi e irritati, possono essere il risultato del deposito di trucco durante la notte. L’area attorno agli occhi, risulta arrossata e gonfia, nonché autoesporsi a infezioni oculari che potrebbero maturare in situazioni gravi.



Promuovi la fragilità delle ciglia

Un altro effetto negativo, del dormire con su il trucco agli occhi, come mascara e eyeliner e ombretti, può provocare la rottura delle ciglia, a causa degli agenti presenti nei cosmetici, di natura chimica. Usa un detergente delicato. Le tue ciglia ti ringrazieranno.

Eczema palpebrale

L'eczema, è un problema di pelle comune per molti, ma sulla palpebra? Sì! "Non riuscire a rimuovere correttamente il trucco degli occhi, potrebbe causare una dermatite irritante, essenzialmente eczema delle aree delle palpebre. Potrebbe inoltre, provocare un'eruzione cutanea, desquamazione, prurito e talvolta una sensazione di bruciore nella zona. Il trattamento stabilito con il dermatologo, sarebbe indicato in questo caso, di solito, usando uno steroide topico a bassa potenza.

Labbra screpolate

Le labbra screpolate, sono le peggiori, nonché dolorose. Sicuramente sei alla ricerca di una resa mozzafiato, quando applichi il tuo lipstick preferito, ma se ti addormenti con il rossetto, questo potrebbe non succedere più. I pigmenti dei rossetti, succhiano l'umidità dalle tue labbra e le rendono screpolate e rugose. Falle respirare e essere tu, la causa di labbra incartapecorite.

Il make-off deve essere una routine

Le routine e i regimi, sono fondamentali per la salute della pelle. Abituarsi a dormire con una pelle pulita e detersa, è una regola. Il viso, dovrebbe essere lavato due volte al giorno per rimuovere olio, accumulo di cellule morte e prodotti per il trucco che si mescolano agli olii e cellule", mi dice Bailey. Potresti essere scioccato di sapere, quanto sporco può accumularsi nei pori. Questo, rende il tuo incarnato opaco e poco sano e soprattutto soggetto a affezioni fastidiose della pelle. La notte, è il momento migliore perché i retinoidi, combattenti antirughe che aiutano anche a migliorare il pigmento della pelle irregolare, si sdoganano. I retinoidi, aiutano anche a combattere i pori ostruiti e l'acne.

Quando sei stanco, dopo una lunga giornata fuori o quando sei appena tornato da una festa piuttosto movimentata, rimuovere il trucco, può sembrare una vera seccatura e probabilmente sarà l'ultima cosa che ti verrà in mente. Potresti non pensarci molto quando sei più giovane, ma semplicemente rimuovendo il trucco prima di andare a letto, già in età adolescenziale, avrai una pelle molto più sana più tardi nella vita, quando il processo di invecchiamento ti raggiunge. Quindi prendi queste misure preventive ora e la tua pelle ti ringrazierà, con un bagliore sano anche a quarant'anni.

Per la cura della tua pelle:

