Batti la fiacca? Attiva un potenziamento naturale di energia

Alcune persone vivono un crollo dell’energia delle 15:00, altri che dura tutto il giorno, sentendosi intontiti dal momento in cui si svegliano, fino a quando non vanno a dormire (indipendentemente da quanto sonno avevano dormito la notte prima). Fortunatamente, ci sono alcuni modi per smettere di sentirsi sempre stanchi e fiacchi. Vediamo quali. Questi suggerimenti non riguardano solo la “somministrazione di una dose” di caffè quando se ne avverte il bisogno, sarebbe solo una scossa, alla lunga anche deleteria. Si tratta di un piano olistico, per combattere la fatica in modo naturale (e facilmente). Sette adattamenti dello stile di vita che possono aiutarti ad armare di più te stesso e ad adottare alcuni degli strumenti, di cui hai bisogno per sentirti di nuovo al top. Segui questi semplici suggerimenti, per riportare i livelli di energia dove dovrebbero essere.

Mangia semi di cumino nero

I semi di cumino nero, sono ottime armi contro la fatica, grazie all'olio in essi contenuto, portatore di acidi grassi essenziali e capace anche di combattere l'infiammazione e migliorare il controllo della glicemia. Oltre a questi benefici, i semi di cumino nero possono anche migliorare l'umore, l'attenzione e la cognizione. Puoi aggiungere questi semi allo yogurt o mescolarli in un frullato, per ottenere la tua dose giornaliera di nutrienti.

Prova a sconnetterti

Dal momento che tutti, trascorriamo una quantità oltremodo normale di tempo, davanti agli schermi di pc, tablet e smartphone è, importante fare/imporci una pausa regolare e ciclica. Ripetere questi cicli, aiuterà a ripristinare il cervello, alleviare l'affaticamento e ridurre la tensione agli occhi.

Fai bere il tuo organismo

Corpo e anima sono legate a doppio filo, inizia a curare te stesso a partire da ciò che mangi. Sapere ciò che introduci nel tuo organismo e le cose con cui lo nutri, è fondamentale.

Parti con un’idratazione costante attraverso i tuoi pasti poiché la disidratazione può causare incidenti energetici e lentezza. Dal momento che molti di noi non bevono abbastanza acqua su base giornaliera, è importante anche mangiare cibi idratanti. Prova a fare spuntini caratterizzati dall’uso di cetrioli, sedano, ravanelli, pomodori e peperoni, che sono quasi interamente fatti di acqua. Assicurati di mangiarli crudi, affinché possa trarre tutti i benefici delle vitamine energizzanti, in essi contenuti. Puoi anche provare una rinfrescante zuppa fredda di cetrioli con yogurt, brodo vegetale, menta e aneto.

Alimentazione consapevole

L'alimentazione consapevole aiuta la digestione, ti aiuta ad assorbire i nutrienti in modo più efficace, dà al tuo corpo il tempo di riconoscere la pienezza e ti mantiene energizzato. Quando presti attenzione a ciò che consumi, puoi evitare di mangiare emotivamente e mangiare solo quando hai davvero fame. Assicurati di fermarti e respirare profondamente per diversi minuti prima di mangiare e comincia ad assaporare i colori, i sapori, le consistenze e gli odori mentre mastichi.

Attiva i tuoi muscoli

Distendere la tua catena cinetica, fare stretching e allungamenti, può essere rigenerante sia per la mente che per il corpo, poiché ti aiuta a centrare il respiro e ad allineare le sfere fisiche e mentali con il movimento. Se hai una tensione repressa nel collo, nella schiena o nelle spalle, anche l'allungamento può aiutarti.

Olii essenziali

Per curare l'anima e rilassarti completamente, puoi provare a creare il tuo spray all'olio essenziale di gelsomino, da diffondere nella tua camera da letto, nebulizzato nell’ ambiente o direttamente sul guanciale. Il gelsomino, promuove il sonno tranquillo e aiuta a ridurre l'ansia al risveglio.

Prendi la tua dose giornaliera di magnesio

Il magnesio, è una componente cruciale nella lotta alla fatica. Questo potente minerale, ha dimostrato di migliorare l'energia e il sonno, quindi può essere particolarmente utile per le persone che si sentono “bruciate” ed esauste. Puoi provare a preparare il tuo spray al magnesio con olio di magnesio e acqua filtrata, fare un bagno rilassante al sale Epsom o fare uno spuntino con semi di zucca (ricchi di magnesio).

