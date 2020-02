Dress up: come scegliere il colore giusto, più adatto al mio incarnato

Il colore del tuo abbigliamento, crea un impatto enorme sulla tua personalità generale, definendo i tratti del corpo. Quali colori indossi, raccontano molte cose sul tuo essere e sul tuo umore. Scegli i giusti abiti colorati e la tua personalità parlerà a voce alta!

Il più delle volte, i colori sono scelti per ragioni diverse:

Perché ti piace il colore.

Non hai quel vestito colorato nel tuo guardaroba.

La gente dice che hai un bell'aspetto, con quel particolare colore.

Solo perché qualcuno ti ha regalato quel vestito troppo costoso.

È un dato di fatto che indossare i colori che si preferiscono, ci si sente bene, sicuri e attraenti. Selezionare il colore migliore per te, può far risplendere la tua pelle e brillare gli occhi, tirando su tutto il tuo look.

Impatto negativo e positivo

Quando selezioni i colori giusti

I tuoi capelli, occhi e pelle brillano.

È necessario meno trucco, perché aiuta a ridurre le imperfezioni.

Ti fa apparire brillante e vigile.

Ti senti più allegro dall'interno e ciò si riflette nelle tue prestazioni e nel tuo comportamento.

Quando si selezionano i colori sbagliati

Dona un aspetto spento a capelli, occhi e pelle.

Evidenzia le imperfezioni.

Sfuma la tua faccia sullo sfondo.

Ti senti meno sicuro e il tuo aspetto sarà cupo.

Scegli secondo il colore dei tuoi capelli

IL colore dei tuoi capelli, gioca un ruolo vitale nella scelta dei tuoi abiti colorful.

1. Capelli neri

Il nero, è il colore dei capelli più comune. Le tonalità porpora, verde smeraldo, argento, sono perfette per questo tipo di capello.

2. Brune

Puoi indossare una vasta gamma di colori, come i verdi, marroni, blu e nella gamma del rosa.

3. Bionde

Le tonalità brillanti di giallo, arancio, ruggine e tortora, saranno perfette.

4. Rosse

Colori come il marrone, arancione, tortora, verde, esalteranno il tuo rame tra i capelli.

5. Capelli grigi

I colori vivaci, funzionano bene sulle persone con i capelli grigi. Puoi scegliere i colori giusti tra la vasta gamma di rossi, prugna, verde chiaro, blu intenso, oro audace. Evita i colori pastello, il grigio e il beige.

Scegli i colori in base al tono della pelle

Il tono della pelle, gioca un ruolo importante nel determinare il giusto colore di abbigliamento per te.

Indossare i colori in base al tono della pelle, non solo ti dà il bagliore necessario ma ti aiuta anche a usare il make-up migliore. Il tono della pelle può essere sostanzialmente diviso in 2 categorie.

1. Tonalità della pelle calda

Hai un'alta quantità di melanina (il colore naturale della pelle che fornisce il pigmento) e molto probabilmente cadi sotto il tono della pelle da oliva a giallo, che si abbronza facilmente ma non brucia e sono come quelli delle donne di origine africana-americana o indiana. Sono donne con una pelle di ebano profondo e dalle sfumature di caffè e bronzo.

2. Tonalità della pelle fredda

Contrariamente alla pelle calda, questo tipo di pelle brucia facilmente al sole, per via della minore quantità di melanina, rendendola quindi sensibile al sole. Spesso presentano segni di arrossamento e arrossiscono facilmente.

Come controllare il tono della pelle? Un breve test per l'identificazione del tono della pelle

Prendi una varietà di tessuti di diversi colori.

Ora mettiti di fronte allo specchio, a luce naturale.

Ora tieni tutti i colori, vicino a pelle e capelli.

Osservare attentamente ogni colore.

Scegli i colori che ti donano un aspetto sano, che provocano scintillio negli occhi e bagliore dell’incarnato.

Evita il colore che ti dà un aspetto malsano, stanco, sbiadito, pallido.

Sapere quali colori ti stanno bene e includerli nel tuo guardaroba, crea un impatto estremamente significativo sul modo in cui ci si sente e sul proprio aspetto generale. Quando indossi colori che completano il tono della tua pelle, ti senti meglio e appari al meglio.

