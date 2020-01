Come ottenere una pelle meravigliosa: i segreti da tappeto rosso

Inutile tergiversare: una pelle tonica e sana si ottiene solo sforzandosi di adottare dei comportamenti virtuosi. Se non sapete da che parte iniziare, ecco alcuni consigli da mettere in pratica, per avere una bella pelle.

Bevi

Almeno tre giorni prima di un evento e soprattutto il giorno stesso, è importante aumentare l'assunzione di acqua. Cerca di bere otto bicchieri al giorno. Per raggiungere questo obiettivo, porta con te una bottiglia d'acqua mentre fai commissioni o mantienila sulla scrivania al lavoro. Fai in modo di assumere 3 bicchieri almeno, ogni due ore. Il tuo viso assumerà un bagliore sano, che durerà tutta la notte.

Presta attenzione ai tuoi piedi

Sia che tu stia preparandoti per un party importante o desideri semplicemente mantenere una sana routine della pelle, è importante concentrarsi sulla pelle dai piedi in su. Applica un unguento come rimpolpante sui talloni prima di andare a letto e indossa calze di cotone per bloccare l'umidità. In questo modo avrai i piedi dall'aspetto sano, da sfoggiare nei tuoi stiletti. Bonus: fa miracoli anche su punti asciutti e nascosti che sono visibili in un vestito, come i gomiti.

Sonno smart

La tua pelle fa molto lavoro di riparazione mentre dormi. Il calore nella tua casa, può spesso contrastarlo, provocando la pelle secca e screpolata la mattina successiva. Dormire con un umidificatore a temperatura media, la sera prima di un grande evento, aiuta il viso e il corpo a trattenere l'umidità e mantenere la pelle sana.

Presta attenzione al tuo collo

Presta particolare attenzione al collo e noterai una differenza nell'intero look. La notte del grande evento, diffondi il tuo bronzer preferito attraverso la clavicola e l'intera area del torace, per uniformare il tono della pelle e nascondere eventuali piccole imperfezioni.

Salviette assorbenti pret-a-porter

Mentre fai le valigie per una grande serata fuori, assicurati di prendere delle carte assorbenti da mettere nella borsa o nella clutch. Questi sono utili per le situazioni in cui la tua zona T, è improvvisamente oleosa, che può accadere dopo aver posato per molte foto o essere in giro con luci calde. Un rapido step in bagno per asciugare olio e grasso, ti lascerà con una carnagione opaca senza doverti prendere il tempo per applicare più trucco.

Crediamo di dover fare chissà cosa, ma in realtà basta solo un po' di costanza e non c'è bisogno di un capitale, occorrono pochi prodotti mirati, l'importante è capire quali siano quelli giusti per noi e ovviamente non trascurare le regole basilari. Più saremo ligie alla nostra skincare routine e prima avremo una pelle tonica e sana.

