Le tendenze make up da chiudere nel dimenticatoio

Le tendenze in generale, sembrano evolversi più velocemente che mai. Riguardo il make up, il discorso non muta e forse, è più soggetto che mai. Ombretti al neon, pelle luminosa, trucco monocromatico e persino i glitter, si sono fatti strada nel mainstream. Nonostante la loro popolarità iniziale, tuttavia, molti dei nuovi stili, erano già dei trend nei mesi estivi. Questo non vuol dire che dovresti rinunciare al tuo trucco preferito, solo perché sono “fuori stagione”. Tuttavia, probabilmente non puoi fare a meno di chiederti quali tendenze non sono state in grado di essere tali e di essere divenute cult, durate il tempo di un’estate o poco più e poi da dimenticare.

Tendenze ormai out

Sopracciglia costruite

Saluta le sopracciglia ” Insta" nel 2019, è presto (ringraziando il signore!) da considerarsi parte del passato. Le sopracciglia di Instagram, sono ufficialmente morte, i giorni in cui hai sprecato un mucchio di tempo, per rendere le tue sopracciglia perfette, marcate e definite all’ inverosimile, sono finiti (non abbiamo tempo per questo). Invece, abbraccia la tua personalità. Naturalmente, una tendenza, non può andare via senza che un’altra la sostituisca e che si insinui. La tendenza, si sta spostando verso una maggiore morbidezza, a conferire un 'aspetto più naturale che richiede molti meno prodotti e passaggi per la creazione.

Dimentica base viso total cover

I giorni dei fondotinta a copertura totale, sono finiti: addio alle basi opache e pesanti e arido, sostituendolo ad un aspetto più impalpabile, leggero e “bagnato”, usa creme colorate o una crema BB o CC cream. Abbraccia un aspetto più 'luminoso’, agendo dall’interno e cioè, grazie a una buona routine curativa della pelle, usando creme idratanti e una sana alimentazione. Le creme BB o CC permettono alla pelle di respirare. Parlavo dell’effetto bagnato, da poter avere, usando una base a copertura media, simile al proprio incarnato, miscelato con un pizzico di olio per il viso, questa combinazione, conferirà un risultato ottimale.

Basta con la costruzione del tuo viso

Finalmente basta con quello che i truccatori, chiamano conturig. Creare un effetto, specie se fatto a casa, costruiro, artefatto, tentando di ricreare parti del proprio viso che non si ha, perchè la natura non ce le ha donate, è non solo obsoleto, ma anche grottesco. Piallare guance, creare zigomi alti, distanziare occhi limitrofi, rimpicciolire il naso, tutte ciose che alla fine di tutto, una volta a casa vanno via, e se sei sola, perseveri in un' illusione ma, se sei in compagnia, non credo vorresti mai che la mattina dopo ti si veda come un mostro, a meno che non sia Hlloween.

Smetti di accecare come un evidenziatore

Una luce troppo brillante, può farti sembrare una lampadina, il bagliore sulle gote o in determinati punti luce, dovrebbe essere usato per creare tocco di leggero bagliore accentato e non creare un aspetto faro allo xeno.

Le lentiggini finte

Niente è peggio, già a parlarne, delle lentiggini finte, tra l’altro fatte anche male. Finalmente niente di tutto questo, sarà più visibile ai nostri occhi. Le efelidi NATURALI, sono una cosa meravigliosa, vederlo sul viso, magari olivastro, disegnati con l’uniposca, può essere solo come assistere ad un film ridicolo e grottesco.

Il trucco labbra opaco

Proprio come i fondotinta opachi, sono da considerarsi out, anche le labbra opache, sono state relegate al passato, a favore di uno stile più idratato, un aspetto più satinato o persino lucido.

È ora di attenuare la tendenza grafica dell'eyeliner nero

Lo so, pensavi di non dover mai rinunciare al tuo fidato eyeliner nero, non farlo, piuttosto, sperimenta un look più libero e meno strutturato e morbido, dopotutto questo stile, si abbina meglio alla tendenza del trucco minimalista. Potresti anche provare un eyeliner marrone o viola, certo non è lo stesso fantastico nero ma, questa tonalità, può dare un aspetto più morbido e potresti persino scoprire di amarlo.

Insomma, acquisisci un look più sobrio, pulito e sarai sicuramente più di tendenza, rispetto a ciò che continui a fare ogni giorno, davanti allo specchio prima di uscire.

Facciamo un giro nei negozi di cosmesi:

J'adore estetica e cosmesi - Via Castellana, 84, 31100 Treviso TV

Sephora Treviso - Calmaggiore, 31, 31100 Treviso TV