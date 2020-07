Al Parco Fenderl quattro appuntamenti con "Le domeniche del fitness"

Con lo slogan "La felicità è un muscolo volontario", arrivano a Vittorio Veneto "Le domeniche del fitness", organizzate dall'amministrazione comunale con il patrocinio della Provincia di Treviso.

I prossimi 19 e 26 luglio e 2 e 9 agosto, dalle 9 alle 10.30, il Parco Fenderl in via San Gottardo sarà a disposizione di chiunque voglia divertirsi e prendersi cura del proprio corpo sotta la guida di un’istruttrice esperta, Alessandra Dorigo. «Sarà sufficiente presentarsi al parco - spiega l'assessore allo Sport, Gianluca Posocco - muniti di due tappetini o di un asciugamano e di due pesetti oppure, in alternativa, di due bottigliette piene d’acqua. Un’ora e mezza di attività fisica leggera, da passare in compagnia, e tanto divertimento per tutti». Il fitness non ha obiettivi agonistici ma mira soltanto al benessere di chi lo pratica indipendentemente dallo stato di forma fisica della persona che si accosta ad esso: si tratta quindi di semplici esercizi di tipo motorio che non richiedono una particolare preparazione. L’attività è aperta a chiunque voglia trascorrere in modo sano e costruttivo il proprio tempo libero: donne, uomini, giovani e meno giovani. Sarà possibile partecipare da soli oppure venire accompagnati da amici e colleghi. Non è necessaria alcuna iscrizione, l’attività è del tutto gratuita.