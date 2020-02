Questa sciatica mi uccide!

La sciatica, è un sintomo di dolore acuto nella parte inferiore del corpo, causato dalla compressione del nervo sciatico. Gli esercizi per la sciatica, forniscono un sollievo immediato e devono essere svolti regolarmente. Questo dolore è insopportabile e le persone di norma, intossicano regolarmente il proprio organismo di diversi farmaci, l’obiettivo è avere un sollievo immediato. Tuttavia, i medicinali hanno effetti collaterali e forniscono sollievo, solo per un periodo breve. L’esercizio fisico regolare e lo yoga, possono ridurre il dolore e fornire immediatamente sollievo.

Che cos'è la sciatica?

Il nostro corpo, è costituito da diversi nervi e il nervo sciatico, è il nervo più lungo del corpo. A causa del nostro stile di vita moderno e malsano, il midollo spinale inizia a degenerare che a sua volta spinge sul nervo sciatico. La compressione del nervo, provoca forte dolore all'anca, alle gambe e alla schiena.

Esercizi

Esistono diversi semplici esercizi di stretching, che possono offrire un sollievo immediato dal dolore.

1.Torsione spinale

Questo è un semplice esercizio, principalmente indicato per il dolore ai fianchi. Siediti su un tappetino con le gambe piegate, piega il ginocchio destro e mantieni la gamba sinistra sotto il ginocchio destro. Ruota il più possibile la metà superiore destra del corpo, mantenendo il ginocchio destro completamente diritto. Rimani in questa posizione per 5-10 secondi e poi prova lo stesso con l’altra gamba.

2. Torsione in piedi

Stai dritto di fronte a un muro e posiziona una sedia appoggiata al muro. Tieni la gamba sinistra sulla sedia con le ginocchia piegate. La gamba destra dovrebbe esser e dritta. Ruota il tuo corpo verso il muro il più possibile (puoi sostenerti al muro con le mani). Rimani in questa posizione per 20 secondi e ripeti con l'altro lato. Questo metodo è molto efficace se si soffre di mal di schiena, legato alla sciatica.

3. Allungamenti del tendine del ginocchio

Stai dritto davanti a una sedia e solleva la gamba sinistra dritta e posizionala sulla sedia. Resisti in questa posizione per alcuni secondi, ora, abbassa la gamba sinistra e ripeti lo stesso con la gamba destra. Esegui questo esercizio 5-10 volte con ciascuna gamba. Questo è un esercizio semplice ma piuttosto efficace per il dolore alle gambe e alle anche.

Come alleviare il dolore ai nervi sciatici?

Ci sono alcune semplici posizioni yoga che, se seguite regolarmente, possono essere di grande aiuto nel trattamento della sciatica. Praticalo su base giornaliera, avrai un sollievo immediato dal dolore acuto.

1. Sollevamento del ginocchio

Sdraiati dritto sulla schiena e sollevare una gamba e piegala, tieni l'altra gamba dritta a terra. Porta il ginocchio piegato, il più vicino possibile al petto, bloccando con. Tieni la posizione per 5 secondi. Ripeti lo stesso con l'altra gamba.

2. Due torsioni del ginocchio

Sdraiati sul pavimento, allarga le braccia su entrambi i lati del corpo. Piega le ginocchia e gira entrambe le gambe da un lato, mantenendo le spalle dritte.Rimani in quella posizione per alcuni secondi, riposa nella posizione originale e ripeti sull'altro lato. Ripeti questo processo almeno 10-20 volte, su entrambi i lati.

3. Torsione al ginocchio singola

Sdraiati sulla schiena e tieni entrambe le gambe dritte e le braccia aperte. Ora, mantenendo una gamba dritta, piega il ginocchio dell'altra gamba e gira il ginocchio sull'altro lato. Con la mano opposta, tieni le ginocchia. Tieni questa posizione per 5-10 secondi, poi torna nella posizione originale e riposati. Ora ripeti lo stesso procedimento con l'altra gamba, continuando con questo processo almeno 5-10 volte.

4. Posa del bambino

Siediti su entrambe le ginocchia unite, su una stuoia, piega il corpo in modo che la testa tocchi il tappetino. Apri le braccia in avanti e tieni questa posizione per 5- 10 secondi. Solleva ora il corpo e torna alla posizione di partenza.

Questi esercizi possono portare un immediato sollievo al nervo sciatico e sedare notevolmente il dolore terribile che comporta. dolore. Per infiammazioni più gravi e reiterate è preferibile consultare un medico.

Dove rivolgerti per i tuoi dolori:

Fisiatria - Centro di Medicina

Centro yoga Yoko - Via Luigi Einaudi, 4, 31030 Dosson di Casier (TV)

Ananda Marga Yoga