Fitness at home

Con l'isolamento che ci si augura volga al termine, è importante assicurarsi di mantenere il corpo in forma e attivo. Non puoi recarti in palestra, ma puoi ricrearla a casa tua, assieme all’attività fisica e al tuo programma di allenamento che può coinvolgere tutta la famiglia, applica questi suggerimenti utili, perché tu e la tua famiglia in quarantena, non diventiate dei bradipi appesantiti e abulici.

Ecco i trucchi che aiutano a rimanere in pista con i tuoi allenamenti, durante questo periodo difficile.

Attiva i glutei prima degli allenamenti. I glutei sono un muscolo pigro, quindi assicurati che siano ‘accesi’ prima di iniziare a sudare. Concediti un obiettivo. Assicurati di essere chiaro con te stesso, su ciò che vuoi ottenere e di essere felice di poterlo fare. Fai il tuo allenamento al mattino. Di norma si è molto più produttivi in questa fascia oraria. Assicurati di riscaldarti e rinfrescarti. È una buona idea dedicare 10 minuti sia al riscaldamento che al raffreddamento, per assicurarsi di ottenere il massimo dai tuoi allenamenti. Elimina le distrazioni. Sbarazzati di ogni distrazione, in modo da poter dedicare il tuo tempo al tuo allenamento. Spegni il telefono e allontanati dai social. Non esagerare. Sono necessari solo 30 minuti di esercizio fisico per rimanere sani e attivi (sia il corpo che la mente). Mantieni semplice il tuo programma di allenamento, ma fallo con intensità e costanza. Prova qualcosa di diverso. Se ritieni che i tuoi allenamenti regolari stiano diventando obsoleti, prova a cambiare le cose. Lo yoga è in cima alla mia lista e ha tanti vantaggi. Aggiungi un vantaggio competitivo. Mentre siamo tutti in isolamento, è divertente mescolare un po' le cose. Prova un allenamento con la famiglia e gli amici online, darai brio alle tue giornate. Crea playlist musicali. Trascorri circa 30 minuti creando una playlist per la tua prossima routine di allenamento, che ti farà pompare davvero Diventa social. C'è più libera scelta online che mai, con allenamenti quotidiani di Instagram Live, routine di allenamenti di YouTube e molto altro da scegliere. Il mondo virtuale è la tua unica isola felice. Usa gli oggetti che possiedi a casa: Riempi un secchio con asciugamani o frutta / verdura sigillata, questa è un'ottima sostituzione del kettlebell. Puoi usare zaini di sacchetti sigillati di frutta o verdura per spalle ed estensioni per tricipiti. Mettere un cuscino o un canovaccio sotto i piedi, aumenta davvero l'intensità (e il divertimento) del tuo allenamento, quando si tratta di slider. Al posto di una palla medica o un peso, usa un paio di libri. Tieni traccia dei tuoi progressi e risultati. Scattare foto quindicinali del tuo corpo, è un ottimo modo per renderti responsabile e celebrare il tuo obiettivo raggiunto con orgoglio.

Attivati e alla fine di questo isolamento sarai in forma, mentre gli altri correranno ai ripari in modi impossibili.