Come rimanere attivi con l'età

L’invecchiamento è un processo naturale e irreversibile, che provoca diversi cambiamenti a livello biologico, morfologico e psicologico. Non esistono limiti d’età quando parliamo di attività fisica. Il movimento infatti è la chiave per contrastare l’invecchiamento e le principali malattie ad esso legato. Non solo aggiungerai anni alla tua vita, ma aggiungerai vita ai tuoi anni. La prossima volta che stai cercando motivazione, dai un'occhiata a questi suggerimenti per vedere quanto sia facile allenarti.

Allenamento della massa muscolare

Invecchiando, potresti iniziare a vedere un calo della massa muscolare. Allenandoti con il potenziamento della massa muscolare due volte a settimana, puoi recuperare parte di quel muscolo. L'allenamento, può anche migliorare la mobilità, ridurre la perdita ossea e persino ridurre il rischio di infarto e ictus.

Trova un compagno di allenamento

Non devi andare da solo. Allenarsi con un amico, può aiutare a passare il tempo e rendere l'allenamento più piacevole. Quando hai un partner al tuo fianco, lui o lei può spingerti quando hai voglia di mollare. I compagni di allenamento, possono anche aiutare a creare una competizione amichevole, che può aumentare la tua spinta, migliorare le tue prestazioni e spingerti a provare nuovi esercizi.

Esercizio comodamente da casa tua

Allenarsi nel seminterrato o nel soggiorno è estremamente conveniente, specialmente quando il tempo non è quello dei migliori e uscire sotto la pioggia e al freddo può essere controproducente. Puoi utilizzare le app di allenamento sul telefono o seguire un allenamento online. Alcuni programmi di allenamento online, possono anche personalizzare esercizi per le tue esigenze e abilità e suggerire ricette sane da provare.

Trova modi creativi per il tuo cardio

Potresti non avere sempre il tempo di andare in palestra. Tuttavia, ci sono semplici cose quotidiane che puoi fare per integrare il cardio nella tua vita. Prova a salire le scale, anziché all'ascensore, andando in bicicletta o camminando quando esci per delle commissioni, parcheggiare l'auto il più lontano possibile dalla meta. Questi passaggi aggiuntivi si sommano nel tempo e possono aiutarti a bruciare calorie e rimanere attivo senza nemmeno accorgertene.

Fai dello stretching parte della tua routine quotidiana

Con l'età, i muscoli iniziano a deteriorarsi. Tuttavia, lo stretching ti aiuta a rafforzare, migliorare la flessibilità e rimanere rilassato. Lo stretching aumenta anche il flusso sanguigno, migliora i livelli di energia e può persino prevenire lesioni legate all'esercizio fisico.

Comincia ora il tuo programma che allunga la vita

Vediamo dove ci si può iscrivere:

Strada Facendo Indoor - programma di ginnastica dolce - via Tommaso Salsa 2/A a Treviso

Palestra fisyodinamic - Via degli Alpini, 25 31010 FONTE ALTO (TV)