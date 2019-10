Gli effetti dell’alimentazione sulla glicemia

La dieta ha un importante impatto sui livelli di glucosio nel sangue. Il più grande fattore dell'aumento di zucchero nel sangue, è il numero totale di carboidrati nel pasto. Ma dipende anche dall'indice glicemico (IG), che misura la velocità con cui quei carboidrati, colpiscono il tuo sistema. Basta scegliere alimenti a basso indice glicemico(o carboidrati per porzione), per aiutare a ridurre i picchi di zucchero nel sangue.Le persone che vivono con diabete di tipo 2, possono mangiare determinati alimenti con fiducia, scopri quali.

Scegli il pesce

Pesce, pollo o uova, sono proteine ​​prive di carboidrati, non si registrano sull'indice glicemico e non causano un picco di zucchero nel sangue. (Lo stesso vale per la bistecca e maiale, ma i diabetici affrontano un rischio maggiore di malattie cardiache, quindi è meglio limitare queste opzioni ad alto contenuto di grassi e intasamento delle arterie.)

Frutta secca

Le noci sono un'altra buona scelta proteica, che non aumenterà il livello di zucchero nel sangue. Sono grassi buoni, che aiutano ad abbassare il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiache. Le mandorle aiutano a regolare lo zucchero nel sangue, oltre ad aumentare il colesterolo buono (HDL); le noci possono fare bene al cervello; e pistacchi ricchi di fibre, aiutano a ridurre il colesterolo cattivo (LDL). (Mentre i benefici delle noci sono chiari , sono anche piuttosto ricchi di calorie, quindi limitarsi sempre nelle quantità).

Ortaggi a foglia verde

Puoi praticamente mangiare infinite quantità di verdure a foglia verde scura , come cavoli, bietole e spinaci, assicurandoti livelli di glucosio inalterati. Inoltre, queste verdure sono a basso contenuto di grassi e carboidrati, ma ad alto contenuto di nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno. Le verdure a foglia verde, sono spesso indicate come una centrale elettrica, e per una buona ragione: il cavolo e gli spinaci, sono ricchi di vitamine A, C e K e molte altre opzioni a foglia verde, sono una buona fonte di vitamine e folati B, oltre ad essere ricchi di antiossidanti anticancro.

Pompelmo

Prova il pompelmo! Questo trattamento 'aspro', è a basso apporto sull'indice glicemico (ha un carico glicemico di 3, entro il valore 10 infatti, è considerato basso). Nota: se si assumono farmaci per il diabete, consultare il medico prima di concedersi regolarmente il pompelmo, è noto infatti che, il frutto interagisce con i farmaci, in modi inaspettati.

Per uno spuntino salutare

Una crema vegetale salutare: i ceci ( hummus), che abbinato a verdure crude a basso contenuto glicemico, come carote, cetrioli e sedano, si rivela una scelta giusta per uno spuntino gustoso, abbondante e salutare. L'hummus ha un basso indice glicemico nonché essere ricco di proteine ​​e fibre.

Ora sei più rilassato nelle tue scelte, continua a prenderti cura di te, effettuando controlli cadenzati dal tuo diabetologo.

Dove rivolgersi a Treviso:

ULSS2-Diabetologia - Piazzale Ospedale, 23 (Portineria Nord, Area E (rosa), Ingresso 12,Piano 0)

Centro antidiabetico - Via Manin, 110, Ospedale "De Gironcoli", Piano 3, Conegliano (TV)