La coppia: come affrontare i conflitti

Il conflitto, è una parte inevitabile di qualsiasi relazione stretta. Le principali differenze tra le coppie di successo e quelle che lottano, non è che un gruppo vive conflitti e gli altri ne sono esentati. La differenza sta nel modo in cui la coppia vede e naviga le differenze e come ripara le connessioni, che influiscono sulla qualità di una relazione. In molti casi, una di queste differenze sta nel modo in cui i partner reagiscono allo stress e alla paura.

L’inconscio può attivare il conflitto

La terapia relazionale, insegna che inconsciamente ci innamoriamo di un partner che rispecchia le nostre ferite e il desiderio storico dell'infanzia, ma la loro risposta difensiva al dolore, è frequentemente l'opposto della nostra. Vale a dire, se in tempi di conflitto e stress, hai bisogno del tuo spazio e raggiungi ciò ritirandoti e spegnendoti, è molto probabile che la risposta difensiva del tuo partner all'ansia e alla tensione, avrà bisogno di vicinanza e di parlare dei problemi qui e ora.

Minimizzando la loro energia, prendendo le distanze e necessitando di spazio, è una risposta alla tensione che espelle la loro energia: cambia il tono della voce, i gesti del corpo, l'intensità della conversazione e altro ancora. Pensa a uno dei problemi di cui ti sei lamentato. Avresti potuto dirlo in modo chiaro o aggressivo, oppure potresti aver rinunciato e reagito con un comportamento passivo aggressivo. Qualunque sia il comportamento, criticare o incolpare ed evitarlo, probabilmente non ti ha fatto ottenere quello che volevi e spesso ha persino peggiorato la situazione. Quando le coppie si attengono alle "sceneggiature" non dette e concordate della loro relazione, si verifica uno scenario inconscio ripetitivo, creando ulteriore ansia. In altre parole,

Ogni volta che la tua risposta difensiva è attaccare ed evitare, attivi un meccanismo di difesa dal tuo partner.

Significa che il cervello del tuo partner, non ti riceve come qualcuno che è al sicuro in quel momento. Non vuol dire che sei un pericolo per il tuo partner, ma il cervello del tuo partner lo percepisce come tale e il sistema nervoso centrale reagisce di conseguenza. Pensa dunque, a quali comportamenti specifici sono richiesti da te, per diventare una fonte di sicurezza.

Il punto di incontro

Metti da parte la tua reattività e vedi la situazione dal punto di vista del tuo partner. Presta attenzione, non solo a ciò che viene detto, ma al sottotesto emotivo che riveli. Crea un ponte verso il loro mondo e vivi la loro prospettiva, considerando la loro storia e le esperienze passate. Non si tratta di concordare con la loro prospettiva, si tratta di ascolto profondo, comprensione profonda, convalida ed empatia con i loro sentimenti. Quello di cui stai discutendo, è raramente il vero problema. L'ascolto profondo da un luogo a curiosità e meraviglia e aiuterà a far luce sulla vera storia sotto la superficie in conflitto. Si tratta di non sentirsi apprezzati, ascoltati o al sicuro? Il nucleo e la ferita storica dell'abbandono, la sensazione di essere inadeguati o troppo controllati? Quando ascolti abbastanza a lungo, puoi capire ed entrare in empatia con le esperienze passate del tuo partner, imparare a non prendere sul personale la reazione del proprio partner. All'inizio della relazione, imparate entrambe queste reazioni difensive allo stress. Anche se all'epoca era prezioso e necessario, ora ci vuole molta più comprensione perché la relazione vada il più lontano possibile.

Potresti chiederti qual è l'alternativa. Un suggerimento, è di vedere il conflitto come crescita. Hai l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo su di te e sulla tua relazione che ti sposterà fuori dalla tua zona di comfort, per crescere e guarire nel tuo posto più vulnerabile.

Di cosa ha bisogno il rapporto?

Una dei cardini fondamentali in una relazione, è il concetto di “noi”, anziché “io” e “tu”. Per comprenderlo appieno, devi allontanarti da una mentalità "vittima". La voce e la mentalità interiori di una vittima, creeranno solo più rotture nella relazione e ti impediranno di apportare le modifiche necessarie. Invece, pensa a ciò di cui la relazione ha bisogno da te, in questo momento.

Questa differenza radicale, è quella di sostituire la domanda su ciò di cui ho bisogno dalla relazione, a ciò che la relazione ha bisogno da me. Il primo cerca gratificazione, il secondo si concentra sulla relazione nel suo insieme. Questo, è un cambio di paradigma. In altre parole, quando ti preoccupi abbastanza della tua relazione, tu come individuo, ne trarrai maggiori benefici. Pensa alla tua relazione e a ciò di cui ha bisogno da te. Mostrarsi di più, iniziare di più, essere più presenti emotivamente e fisicamente, oppure contenere di più, autoregolarsi, mostrarsi con vulnerabilità anziché rabbia e aggressività.

Cosa si desidera( e cosa non)

Come esseri umani, siamo troppo concentrati sul negativo, su ciò che non stiamo ottenendo, piuttosto che su ciò che abbiamo o ciò che vogliamo. Il tuo partner potrebbe non darti quello che vuoi in un settore della vita, ma non lasciare che offuschi tutte le cose meravigliose che fa. Quindi, se continui a concentrarti su lamentele, controllo, ritardo, non condurrà a nulla di positivo. Concentrati su ciò che vuoi e non su ciò che non vuoi: "Vorrei che tu mi sostenessi maggiormente di fronte ai bambini e qualsiasi disaccordo, sarà discusso rispettosamente e privatamente", "Vorrei che tu ti fidassi delle mie capacità e del mio giudizio". Sarebbe bello sentire "fidati di te stesso, puoi farlo" o "Apprezzo il modo in cui pensi a questo" ," Quando torno a casa dal lavoro, sarebbe bello salutarsi con un sorriso e un abbraccio “. In definitiva, le parole negative aumentano le difese, le parole positive aumentano la cooperazione.

Inizia con il piede giusto

Innanzitutto, verifica con il tuo partner che è un buon momento per parlare. Saltare in una conversazione, quando il tuo partner è nel bel mezzo di qualcosa o mentalmente occupato, non è mai un buon inizio. Quindi, inizia la conversazione condividendo l'apprezzamento reciproco, le tue intenzioni e il terreno comune condiviso, i valori o gli obiettivi. Quando operi da un luogo di amore e rispetto, è più probabile che raggiungerai una conclusione produttiva e di successo. Evita di usare la parola "tu" e parla invece nella posizione "io" ("Sento" "Penso" "Nella mia esperienza"). Ricorda che stai parlando con la persona che ami, non con il nemico. Regola il tono della tua voce e scegli le tue parole di conseguenza. Invece di parlare del passato, cerca modi concordati per andare avanti.

Vi amerete più di prima e il vostro rapporto si solidificherà nel rispetto e nella serenità.