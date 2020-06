La natura ci ha donato di Bere acqua al limone: gli effetti benefici che devi conoscere

La natura ci ha donato splendidi pomi dorati e sorprendentemente profumati: i limoni. Questo delizioso agrume, non è solo inconfondibile all’olfatto, nonché esteticamente meraviglioso, ma è portatore di caratteristiche notevolmente efficaci per la nostra salute.

L a cosa più semplice da fare, è impiegarlo spremendo il suo succo prezioso nell’acqua. Preparare il tuo succo di limone usando limoni e acqua freschi, è un modo semplice e rinfrescante per sostenere uno stile di vita sano. Il frutto, contiene sostanze nutritive fondamentali per la salute. Concedersi una bevanda gustosa e ipocalorica, permetterà di ottenere idratazione e benefici per l’organismo, in un semplice sorso d’acqua.

1. Migliora la qualità della pelle

La vitamina C, svolge un ruolo cruciale nella salute della pelle. Il nostro corpo, possiede una proteina nota come collagene, che aiuta a mantenere l'elasticità della pelle. Quando si aumenta l’assunzione di vitamina C, si fornisce una gamma di nutrienti necessaria all’organismo, capaci di mantenere una pelle sana.

2. Aiuta la digestione

Ogni mattina prima di mettere qualsiasi cosa nello stomaco, bere una tazza di acqua calda e limone, permette l’attivare del sistema digestivo. L'acido citrico presente nei limoni, integra gli acidi dello stomaco naturali che aiutano a scomporre il cibo. Inoltre, sorseggiare questa bevanda calda funge anche da lassativo delicato, promuovendo la regolarità.

3. Supporta il sistema immunitario

La vitamina C, supporta anche un sistema immunitario sano. Quando il tuo sistema immunitario funziona in modo ottimale, si è meno suscettibili alle infezioni e al raffreddore. Aumentare l'assunzione di vitamina C, aiuterà a guadagnare e sostenere l’immunità che impedirà di ammalarsi. L'aggiunta di limone all'acqua, è un modo semplice per aumentare la vitamina C e aiutare a proteggere la salute.

4. Previene i calcoli renali

I limoni contengono un alto contenuto di acido citrico, che aiuta a prevenire la formazione di calcoli renali a base di calcio. Sebbene non sia dimostrato, sembra che i prodotti a base di limone aumentino i livelli di citrato urinario. I livelli di citrato, possono svolgere un ruolo nello sviluppo di calcoli renali. Più basso è il livello, maggiore è la possibilità di sviluppare un calcolo renale. Pertanto, si ritiene che poiché i limoni aumentino i livelli di citrato, le possibilità di avere un calcolo renale a base di calcio, si riducono.

5. Migliora il sapore

L'aggiunta di limone alla tua acqua, è un modo gustoso per fare una pausa dall'acqua semplice, rendendola stuzzicante. Sii creativo e aggiungi altri frutti come lime, fette d'arancia o fragole. Se la tua bevanda è troppo acida, prova ad aggiungere un po' di miele. La chiave è bere acqua durante il giorno (indipendentemente da ciò che aggiungi), in modo da poter rimanere idratato e sentirti al meglio.

Dunque colora e abbellisci la tua casa con questi meravigliosi agrumi, ti ricorderanno le loro proprietà e comincerai ad impiegarli quotidianamente alla tua vita.