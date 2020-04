Bagno detox: crea una spa a casa tua

In questo periodo i livelli di stress e tensioni che si traducono in rigidità muscolare, sono divenuti routine. Ritaglia del tempo per te stessa/o e immergiti in un bagno di relax

Fare un bagno caldo, induce un senso di calma e in questo momento, ricercare e curarsi dedicandosi un momento di coccole, è doveroso. Con queste creazioni completamente naturali, creerai le tue 4 ricette per il bagno disintossicante che contribuiranno a farti sentire rilassato e in pace, aiutando anche a rimuovere le tossine dal tuo corpo e a lasciare la pelle morbida. Dedica questo momento, prima di andare a letto, spesso i forti periodi di ansia e stress, non permettono una qualità del sonno adeguata o peggio, inducono a notti insonni. Questa pratica di auto-cura, cercherà di allineare e bilanciare la tua mente con il corpo.

Ricette

Bagno all’argilla

- 1/2 tazza di argilla bentonitica

- 1/2 tazza di sali di Epsom

Metodo:

Miscela l'argilla ad una piccola quantità di acqua, a creare una pasta. Strofina l'argilla su tutto il corpo e lascia asciugare per un paio di minuti prima di accomodarti nella vasca da bagno. Ciò consentirà all'argilla di entrare nella pelle, dandole più efficacia di penetrazione e quindi di estrarre le tossine e impurità più a fondo. L'argilla di bentonite, è stata usata per secoli come maschera per il corpo e lascia davvero la pelle morbida e pulita. Aggiungi all’acqua in vasca dei Sali Epsom, rilassati per circa 15-20 minuti e lascia che i sali naturali e la polvere di argilla facciano la loro magia.

Bagno al sale

I sali di Epsom, sono ricchi di magnesio e aiutano a livellare i livelli di magnesio, di cui molti sono carenti. I sali di Epsom, sono anche un esfoliante naturale e hanno proprietà antinfiammatorie che aiutano ad alleviare il dolore muscolare e la pelle secca. Inoltre, si è dimostrato che questi Sali riducano i livelli di stress, rilassando non solo il corpo ma anche la mente. I sali di Epsom hanno anche la capacità di eliminare le tossine dal corpo, permettendo la disintossicazione da metalli pesanti. Aggiungendo minerali come magnesio e solfato all'acqua del bagno nei sali di Epsom, inizia un processo noto come osmosi che estrae il sale dal corpo (addio ritenzione idrica!).



- 1/2 tazza di sali di Epsom

- 1/4 tazza di sale dell'Himalaya

- 1/4 bicarbonato di sodio

- 1/4 tazza di aceto di mele

Metodo:

L'aggiunta di bicarbonato di sodio e sale dell'Himalaya a questo bagno, darà un effetto di ricarica più profondo poiché i minerali contenuti nei sali dell'Himalaya penetreranno nella tua pelle molto più in profondità, se combinato con l'esfoliante naturale all'interno del bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio è anche antibatterico, prevenendo le eruzioni cutanee, come l'eczema e la dermatite.

L'aceto di mele è antibatterico e antifungino, il che aiuta a purificare davvero la pelle, lasciandola morbida e super pulita. La combinazione di sali di Epsom, sale dell'Himalaya, bicarbonato di sodio e aceto di mele disintossicherà la pelle, ridurrà la ritenzione idrica, ricostituirà la pelle con minerali essenziali e lascerà la pelle giovane, morbida e fresca.

Riempi il bagno con acqua calda e aggiungi l'aceto di mele. Quindi, sciogli i sali dell'Himalaya e dell'Epsom e il bicarbonato di sodio. Versa i sali nel bagno. Quindi, entra nel bagno e rilassati! 30 minuti di questo bagno disintossicante, aumenterà i livelli di magnesio, rimuoverà le tossine e disintossicherà il corpo.

Bagno al tè verde



- 8/10 bustine di tè verde biologico

Metodo:

Il tè verde è ricco di antiossidanti, è antimicrobico e antinfiammatorio ed è stato usato per secoli per ridurre le eruzioni cutanee e l'aspetto dei pori! Il tè verde, aiuta a pulire la pelle e a mantenerla fresca e dall'aspetto giovane. Questo è un ottimo bagno per rinfrescare davvero il tuo corpo e la tua mente.

Inizia a fare il bagno. Aggiungi 8 bustine di tè verde (minimo), lasciando i sacchetti immersi nella vasca per circa 10 minuti sino a quando noterai un cambio di tonalità dell’acqua. Rimuovi le bustine di tè e poi entra nel bagno. Vivi il relax della vasca per una ventina di minuti e lascia che gli antiossidanti e i minerali del tè verde, si fondano nella pelle e rilassino tutto il corpo.

Bagno allo zenzero

- 2 cucchiai di polvere di zenzero biologica

Metodo:

Lo zenzero accelera la circolazione all'interno del corpo, creando calore e facendo sudare tutto il corpo. I bagni di zenzero, sono stati usati per alleviare i sintomi dell'influenza o semplicemente per disintossicare il corpo (in particolare dopo una serata alcolica! Prendi nota). I bagni di zenzero, aiutano a liberare la pelle rimuovendo le tossine dal corpo, ma sono anche utili per calmare i problemi digestivi, aumentare la circolazione sanguigna, ridurre l'infiammazione e aumentare il metabolismo.

Prima di fare un bagno allo zenzero, è importante controllare la pelle per eventuali irritazioni; in particolare se hai la pelle sensibile.

Riempi la tua vasca con acqua calda. Quando la vasca è piena, versa la polvere di zenzero e mescola nell'acqua del bagno. Fai il bagno e rilassati per 15-20 minuti. Questo bagno riscalda il tuo corpo e ti consente di sudare. Questo bagno, è eccellente per ridurre i sintomi dell'influenza, liberare le tossine dal tuo corpo e migliora l'immunità.

Mezz’ora della tua giornata dedicala al tuo benessere, migliorerai nella tua salute psico-fisica, il tutto rilassandoti godendoti la tua vasca.