Thunder terapy: la nuova tendenza per il benessere

Il suono delle gocce di pioggia che picchietta dolcemente sulla tua finestra, calma immediatamente il tuo umore? Non sei l’unico. L'effetto calmante dei suoni che si trovano in natura, è stata una pietra miliare delle pratiche di meditazione e consapevolezza. L'ultima tendenza emergente del benessere: la terapia del tuono.

Secondo uno studio del 2016, i suoni naturali come precipitazioni, foglie fruscianti e ruscelli, alterano fisicamente i percorsi neuronali del nostro cervello, aiutandoci a raggiungere uno stato d'animo più calmo.

I ricercatori, hanno scoperto che gli individui che ascoltavano i suoni artificiali, ponevano lo schema d’attenzione focalizzato verso l'interno, imprimendo e vivendo condizioni di ansia e depressione.

Al contrario, coloro che avevano ascoltato suoni della natura, hanno incoraggiato una maggiore attenzione focalizzata sull'esterno, indicando livelli più alti di rilassamento. Lo studio conclude che l’effetto, così come per qualsiasi suono naturale affini, il rombo del tuono, può avere un effetto calmante su soggetti inclini all’ansia.

Per fortuna, non è necessario attendere il prossimo temporale per testare le proprietà calmanti di questi suoni dirompenti; la riproduzione degli stessi, è facilmente reperibile in internet. Dunque scarica la tua prossima “thunder compilation” e rilassati, comodamente dal tuo divano.