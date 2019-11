L’autunno è dolce con LifeClass Hotels & Spa Portorož 

Questo tempo un po’ più lento è ideale per cercare di sintonizzarsi su ritmi meno serrati, magari insieme alla propria famiglia, lasciando spenta la sveglia e in bianco le pagine dell’agenda anche solo per 48 ore. Il luogo adatto? La costa slovena, a un passo da Trieste, godendosi un vero e proprio tempio del benessere come il resort LifeClass Hotels & Spa Portorož e il suo centro termale.

Per svegliarsi con l’intenso profumo dei pini marittimi che invade la propria camera affacciata sul blu del mare.

Una sauna per la felicità

Il calore della sauna è un metodo totalmente naturale per rilassare i muscoli del corpo, migliorare la circolazione e attivare le endorfine, chiamate anche ormoni della felicità. Il Sauna Park di LifeClass Hotels & Spa Portorož conta ben 7 diverse tipologie di sauna: al vapore marino, thalasso, saracena, tepidarium, alle erbe, laconium e finlandese. E dopo la sauna per valorizzare i suoi effetti non c’è nulla di meglio di una sferzata di energia nella grotta del ghiaccio o di una carezza sulla pelle con il sale dall’alto contenuto minerale delle locali saline di Sicciole. Anche per portare un’eco di estate nel tempo dell’autunno.

Il pacchetto Happy Sauna di LifeClass Hotels & Spa Portorož parte da 94 euro a persona per due notti e permette di accedere gratuitamente a tutte le aree pool di Terme Portorož, al Sauna Park e al centro fitness LifeFit. Menzione speciale per la ricca colazione in chiave mediterranea, con prodotti locali, biologici e un twist detox per chi desidera associare gusto e leggerezza.

Una nuotata per lavare via le preoccupazioni

Anche il nuoto è un aiuto perfetto per liberarsi dallo stress, ci si concentra sul proprio corpo, si libera la mente dal sovrapporsi dei pensieri e si galleggia sopra la fatica della quotidianità. L’area pool di LifeClass Hotels & Spa Portorož, con la vasca di acqua di mare riscaldata e la vasca del Mare Primordiale con acqua dall’intensa presenza minerale rilassante, curativa e rigenerante, permette di nuotare indoor facendo letteralmente un bagno di salute! E se non si desidera nuotare, anche lasciarsi cullare dall’acqua è perfetto per allentare la tensione, facendo un regalo alla pelle, ai muscoli e all’apparato respiratorio. Per completare il relax dell’area pool ci si può ulteriormente rilassare con una sessione di yoga all’aria aperta per vivere un po’ di India in riva all’Adriatico!

Istria Slovena: un tesoro di territorio!

Tra un momento di benessere e l’altro, dedicare un po’ di tempo al territorio regalerà non poche sorprese. Il borgo gioiello di Pirano con la sua bellissima piazza affacciata sul mare, l’eco del passato presente nei colori di villaggi come Padna, Koštabona e Sveti Peter sono solo alcuni dei luoghi da mettere in cima alla lista. Da non perdere in questo periodo un assaggio dell’oro verde, l’olio appena spremuto, provandolo direttamente da uno dei produttori che hanno reso grande la piccola produzione slovena. Due gocce sono perfette anche sulla squisita carne bovina locale della razza “Boškarin˝. Altro pezzo forte della stagione, la torta di cachi, goloso frutto autunnale che nel suolo e nel clima dell’Istria Slovena trova gli elementi ideali per diventare dolce, cremoso e pieno di sapore. Speciale anche il sapore antico delle ˝žižole˝, le giuggiule, fonte naturale di vitamina C. E al rientro, scoperta nella scoperta, un rilassante massaggio Wai Thai, con oli caldi, seguito da una fumante tazza di tisana a base di infusi dell’Estremo Oriente.