Problemi nella coppia: cosa fare se non c'è fiducia nella relazione

Sei in una relazione in cui non c'è fiducia, dove trovi difficile fidarti della persona con cui stai o in cui sia l' altra parte a dubitare di te. Ti chiedi se il tuo partner ti sta dicendo la verità, sempre e comunque e sei insicuro. Ormai dubiti di tutto, anche delle cose più banali.

Basta! Andare avanti così, non porta a nulla, tantomeno continuare una relazione che e' al capolinea.

Ma cosa significa fidarsi di qualcuno?

La fiducia, è una strada a doppio senso. Si tratta di fidarsi del proprio partner e delle sue azioni, ma anche di fidarsi di sé, quando si tratta del proprio istinto e attenersi ai propri confini. Se non ti fidi di te stesso, allora passerai tutte le responsabilità al tuo partner quando si tratta dell'intera relazione, senza assumerne la proprietà. A volte, le persone entrano in relazioni con problemi di fiducia del loro passato. Il problema con questa mentalità, è che probabilmente attirerai persone che hanno credenze simili e problemi di fiducia. E nessuna persona stabile e felice tollererà questo tipo di insicurezza a lungo termine.

Una relazione non può durare senza fiducia

Se non hai fiducia, non crederai al tuo partner, anche per qualcosa di piccolo come andare a pranzo con un amico. Questo porterà a tonnellate di discussioni e infelicità, che inizieranno a farsi strada tra di voi. Ti sentirai sempre insicuro, incapace di accettare un complimento e sentirai di non essere amato o apprezzato (anche se lo sei). Ed entrambi sarete seriamente infelici, sia che abbiate entrambi problemi di fiducia, sia che siate solo uno di voi. Le relazioni sono un duro lavoro così com'è: non è necessario aggiungere ulteriori sfide al mix.

Quindi, cosa puoi fare se non c'è fiducia nella tua relazione? Come dovresti andare avanti?

Entrambi dovete voler salvare la vostra relazione. Se non c'è fiducia, ma volete che funzioni, è importante che voi e il vostro partner desideriate salvare la relazione. Perché ci vorrà un sacco di sforzi e compromessi. Se non pensi che ci sia molto da salvare, allora è meglio interromperev e andare avanti. Se la fiducia non è stata effettivamente rotta, può essere ancora più difficile. Se nessuno ha fatto qualcosa nella relazione per causare sfiducia, può essere davvero estenuante quando sei tu a ricevere la sfiducia. Dato che quel tipo di sfiducia, è di solito legato a relazioni o esperienze passate, più a lungo va avanti, più inizierà a appesantirti e prosciugarti di energia.

È difficile essere felici e rilassarti, quando ti chiedi quando accadranno la prossima accusa o argomento. Se sei tu colui che ha quei problemi di fiducia, devi lavorare per lasciar andare il passato. Ricorda, il passato non è quello che sei e questa nuova persona, non è nessuno del tuo passato.

Successivamente, devi iniziare a costruire il tuo backup di autostima. La scarsa fiducia può essere uno dei motivi per cui sei preoccupato che il tuo partner ti lascerà, perché non credi di essere degno di loro. Prenditi del tempo per celebrare tutte le tue incredibili qualità e inizia a sostituire quei pensieri negativi, con quelli positivi e affermativi.

Se la fiducia è stata infranta, hai bisogno del perdono completo.

Se sei stato tradito dal tuo partner, devi decidere di perdonarli completamente o lasciarli andare e andare avanti. Non puoi continuare a punirli per questo o riportarli in discussione se decidi di stare con loro, perché non è giusto per nessuno dei due. Questa decisione è molto personale e nessuno può decidere cosa fare a parte te. Prenditi del tempo per ricostruire nuovamente quella fiducia e decidi cosa devi fare.

Se sei quello che ha rotto la fiducia, spetta a te dimostrare che puoi fidarti di nuovo. Se sei sinceramente dispiaciuto e ti pento delle tue azioni, allora dillo e dì al tuo partner che farai qualsiasi cosa per guadagnare nuovamente la loro fiducia. Allora fallo. Fa tutto ciò che serve.

Devi parlare apertamente con il tuo partner.

La comunicazione, è la chiave per ogni relazione sana e di successo. Se uno di voi fa fatica a fidarsi, intrattenetevi in ​​una conversazione onesta e aperta e risolvete i problemi insieme. I problemi non possono essere risolti finché qualcuno non sa che esistono, quindi l'apertura è il primo passo cruciale. Assicurati di parlare in modo calmo e senza giudicare, senza dare la colpa o accusarli di nulla. Solo tu sai se sei completamente investito in questa relazione o no. Se lo sei, fai tutto il possibile per ricostruire quella fiducia con il tuo partner e andare avanti. Se non lo sei, lascialo andare e vai avanti.

La vita è troppo breve per passarla con qualcuno che non ti rende felice.