Mal di denti: i rimedi domestici, facili ed efficaci

Un mal di denti grave, è una tortura insopportabile e quando arriva di sera o peggio di notte e non puoi andare di certo dal dentista, ecco che il dramma prende vita. Infiniti rimedi casalinghi per il mal di denti, saturano il web ma, quanti di loro "funzionano" davvero? Non preoccuparti! Ecco la selezione perfetta di rimedi casalinghi mal di denti. Questi rimedi facili da seguire, daranno un sollievo garantito dal dolore insopportabile.

1. Olio di senape e sale per i denti

Carico con acidi grassi omega-3 e grazie alle sue proprietà termiche, antibatteriche e curative, l'olio di senape diventa un rimedio casalingo testato anticamente per il mal di denti. Il sale, è noto per le sue proprietà di assorbimento del dolore, quindi è sicuramente la prima opzione che puoi usare.

Prendi un pizzico di salgemma.

Aggiungi ½ cucchiaino di olio di senape.

Mescolare bene.

Massaggia delicatamente le gengive dolenti e l'area intorno al dente. Lasciare agire per 15-20 minuti.

2. Pepe nero e aglio

Un antibiotico naturale e anti-cancerogeno, la qualità anti-infiammatoria del pepe nero, lo rende una delle migliori cure per il dolore dentale. La combinazione del potere del pepe con l’aglio, rallenta la crescita naturale dei batteri e funziona come il miglior rimedio domestico per il mal di denti. L'aglio, ha anch’esso ottime proprietà antibatteriche.

Macina il pepe fresco, usando i grani di pepe.

Schiaccia 1-2 spicchi d'aglio per fare una pasta.

Mescolare la pasta all'aglio con un pizzico di pepe.

Applica sulla zona interessata in cui si verifica il picco di dolore. Lascialo riposare per 15 minuti.

3. Olio di chiodi di garofano e curcuma

Le proprietà antisettiche della sono accettate in tutto il mondo e senza dubbio la curcuma funziona favolosamente come rimedio domestico per alleviare il mal di denti. L'olio di chiodi di garofano, di volta in volta, si è dimostrato il miglior rimedio casalingo per il dolore dei denti. L'olio di chiodi di garofano ha lievi proprietà anestetiche e quindi assorbe il dolore dentale e cura il mal di denti in un istante.

Prendi mezzo cucchiaino di olio di chiodi di garofano in una ciotola.

Aggiungi un pizzico di curcuma all'olio.

Mescolare bene e massaggiare sulle gengive attorno al dente interessato e lasciarlo riposare per 15-20 minuti. Non mangiare nulla per almeno mezz'ora successiva.

Puoi usare un batuffolo di cotone per trattenere la miscela sulla zona interessata.

4. Collutorio di foglie di guava

Usare le foglie di guava come efficace rimedio domestico per il mal di denti, è un'ottima idea. La guava, allevia naturalmente il dolore e allo stesso tempo funziona anche come disinfettante. Masticare 2-3 tenere foglie, tanto da consentire al succo di raggiungere la zona interessata e alleviare il mal di denti. Puoi anche usare un collutorio con foglie di guava, in questo modo.

Prendi 4-5 foglie di guava.

Prendi una pentola e mettila su una fiamma.

Aggiungi 1 bicchiere d'acqua e lascialo bollire.

Aggiungere le foglie di guava e cuocere a fuoco lento per 10 minuti, in modo da liberare gli oli essenziali.

Lascia che raggiunga una temperatura calda o ambiente.

Fai i gargarismi con questa soluzione liquida. Aggiungi del sale per un trattamento più efficace, visto il potente effetto antidolorifico.

5. Limone e Assafetida

Ricco di vitamina C, il limone è un altro frutto antibatterico naturale molto potente. Si occupa molto bene del mal di denti, infezioni e gonfiori. L'assafetida, detta anche finocchio fetido, ha dimostrato di essere un ingrediente molto utile come rimedio casalingo ayurvedico per il mal di denti.

Spremi il succo di ½ limone in una ciotola.

Aggiungi un pizzico di Assafetida e mescola bene.

Applicare sulla parte interessata dal dolore dentale.

Può sembrare pungente e di cattivo gusto, ma in pochi minuti vedrai risultati significativi in ​​gonfiore e dolore.

6. Foglie di menta piperita e collutorio

La menta piperita, grazie alle sue qualità anti-infiammatorie, è perfetta per il mal di denti. Mastica una manciata di foglie fresche, gli olii essenziali rilasciati saranno un valido aiuto lenitivo.

7. Polvere di corteccia di Neem e cannella

Il Neem, è stato riconosciuto come una panacea da tutti i mali, qui si dimostra essere notevole anche per il mal di denti. Grazie alle sue qualità naturali, come efficiente batterico, la corteccia di Neem, se usata come uno spazzolino da denti naturale e organico, combatte gli attacchi di batteri e germi. La cannella, d'altra parte, lenisce e dà sollievo dal dolore dentale.

Prendi alcune foglie di Neem e macinale per ottenere una pasta liscia e spessa con l'aiuto dell'olio di Neem.

Prendi alcuni bastoncini di cannella e asciugali, rendili in polvere.

Mescola i due ingredienti, otterrai una pasta da massaggiare sul dente dolente.

Sciacquare la bocca dopo alcuni minuti.

8. Aceto di mele

Proprio come il limone, l’aceto di mele possiede la proprietà di assorbire un forte dolore dentale e le tossine di una zona interessata da mal di denti. La pectina, assorbe le tossine e le infezioni batteriche dal tuo dente. Oltre a disinfettare la bocca, riduce il gonfiore. Basta immergere un batuffolo di nell'aceto di mele e tenerlo in bocca per un po’ di tempo, altrimenti puoi usarlo come collutorio.

Quindi, la prossima volta che attivi una situazione di crisi e panico e pensi confusamente a cosa prendere per il dolore ai denti, prima di correre dal dentista più vicino, prova queste opzioni e sarai più sereno.

