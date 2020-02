Lassativi naturali che renderanno felice il tuo risveglio!

Tutti almeno una volta nella vita, hanno avuto un cattivo rapporto al bagno. Di solito, le persone cercano lassativi da banco per affrontare il problema della costipazione. Efficaci? Si, ma il più delle volte forniscono solo una soluzione temporanea al problema. Se stai cercando qualcosa che ti benefici a lungo termine, potresti voler cercare soluzioni naturali che siano sempre sicuri. Alla scoperta dei lassativi naturali.

Con il problema della costipazione, arrivano anche dolori correlati allo stomaco, più o meno tollerabili. I farmaci possono essere una buona soluzione a questo problema. Ma questo è a breve termine. In alcuni casi, anche loro possono avere effetti collaterali che portano a problemi più grandi come la costipazione cronica. È sempre meglio e sicuro optare per le opzioni naturali quando si tratta del nostro corpo. Ed è per questo che i lassativi naturali sono la strada da percorrere. Non solo risolveranno il problema della costipazione in quel momento, ma ti terranno lontano da questo problema a lungo termine.

Alimenti lassativi

È sempre meglio, scegliere prima le opzioni che la natura ci ha donato. Esistono dei lassativi naturali che lavorano velocemente per alleviare i problemi di costipazione. Ricorda di mantenere una dieta sana che coinvolge porzioni adeguate di questi alimenti, su base giornaliera.

1. Aceto di mele

Un altro eccellente lassativo naturale, è l'aceto di mele. È noto per levigare le funzioni nell'intestino. Composti come acido malico, pectina, calcio, acido acetico, sono contenuti in questo aceto che aiuta ad affrontare il problema della costipazione.

2. Prugne

Un altro noto lassativo naturale è la Prugna. Si dice che le prugne, contengano elevate quantità di vitamina A, fibre, ferro, potassio e antiossidanti che lavorano in tandem, per nutrire i batteri buoni presenti nell'intestino. Ciò migliorerà il processo di digestione, agendo così come un lassativo straordinario.

3. Aloe Vera

È una delle benedizioni della natura, sia fuori che dentro. Le foglie di aloe vera, sono composte per circa il 99% di acqua e il rimanente, è pieno di minerali, vitamine e aminoacidi. Si consiglia di bere un bicchiere di succo di aloe vera al mattino.

4. Frutta secca

Il tuo corpo ha bisogno di fibre e la frutta secca, è un ottimo modo per ottenerlo. Assumine una piccola quantità quotidiana e ti assicurerà sana regolarità.

5. Tè verde

Il tè verde, è ricco di antiossidanti e composti che alimentano i batteri buoni all'interno dell'intestino. È uno dei migliori lassativi naturali che possono essere consumati ogni giorno, dal mattino a fine giornata.

6. Acqua

Uno dei mezzi più semplici per affrontare qualsiasi problema di salute, è assumere acqua. L'acqua, aiuterà il processo digestivo, veicolando i nutrienti a tutto il corpo. Assicurati l’assunzione di almeno 8-10 bicchieri d'acqua, durante il giorno.

7. Olio di cocco

L’olio di cocco, è uno dei migliori mezzi naturali per combattere l'infiammazione e il dolore. Includere olio di cocco nella dieta, aiuterà la digestione e le sostanze nutritive presenti in esso, aiuteranno ad affrontare problemi come costipazione e problemi alle feci.

8. Cereali integrali

Come accennato in precedenza, il corpo ha bisogno di fibre perché realizzi una digestione regolare. I cereali integrali, sono eccellenti fonti di fibre e devono essere consumati quotidianamente.

9. Legumi

I legumi, sono molto simili ai cereali integrali, perché ricchi di fibre. Con i legumi, si affrontano direttamente i problemi di costipazione. Tuttavia, si consiglia di consultare prima il medico prima di assumerli, potrebbero avere effetti collaterali o acuire problemi correlati.

10. Kiwi

Quando si ha a che fare con costipazione, è necessario assumere 2 kiwi al mattino, per circa una settimana. Benefici per l’intestino assicurati.

11. Pomodori

I pomodori, sono una delle migliori verdure, per l’apporto di liquidi. Maggiore è il contenuto di acqua, migliore sarà il funzionamento del sistema digestivo. I pomodori, sono ricchi di nutrienti essenziali come le vitamine, compresi A, C e K. Inoltre, i pomodori sono anche ricchi di fibre e si qualificano come lassativo naturale. Non solo costipazione, ma il suo consumo regolare, può anche risolvere altri problemi come i calcoli renali.

12. Cavolo

Un altro alimento valido, è il cavolo. Il cavolo è ricco di componenti, che aiutano efficacemente a eliminare le tossine dall'intestino e ad alleviare problemi come costipazione e feci dure.

13. Caffè

Il caffè, quando si affrontano problemi di costipazione, può fungere da ottimo lassativo. Molte persone adorano il caffè del mattino. Niente di meglio. Si consiglia di bere una tazza di caffè caldo ogni giorno al mattino. Tuttavia, va notato che troppo caffè, può avere gli effetti opposti. Regola è, mai esagerare!

Ora che sei consapevole della lista della spesa, non perder tempo. Includi questi alimenti naturali nella tua dieta e renderai felici le tue giornate.

