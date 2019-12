Le arance: gli infiniti benefici per la salute

Conosciamo tutti il ​​proverbio "una mela al giorno", ma che dire di un'arancia? Gli aranci sono gli alberi da frutto più coltivati ​​al mondo, sono un frutto popolare grazie alla loro naturale dolcezza. Diverse varietà, tipi e diversi usi che le vedono protagoniste, pienamente inserite in un regime alimentare noto come dieta mediterranea.

Proprietà

I nutrienti nelle arance, offrono una serie di benefici per la salute. Un'arancia ha oltre 170 diversi fitochimici e oltre 60 flavonoidi. Molti di questi hanno dimostrato di avere proprietà antinfiammatorie e forti effetti antiossidanti. Un'arancia media (circa 154 grammi) contiene 80 calorie, 0 grammi di grassi, 250 milligrammi di potassio, 19 grammi di carboidrati (14 grammi di zucchero e 3 grammi di fibra alimentare) e 1 grammo di proteine. Fornisce il 130% del fabbisogno di vitamina C giornaliero, il 2% del fabbisogno di vitamina A e il 6%di calcio.

Le arance contengono anche tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B-6, acido folico, acido pantotenico, fosforo, magnesio, manganese, selenio e rame. Grazie al loro alto contenuto di vitamina C (oltre il doppio del fabbisogno giornaliero), le arance sono associate alla promozione del nostro sistema immunitario.

Le arance contengono anche colina, zeaxantina e carotenoidi. La colina è un importante nutriente presente nelle arance che aiuta un sano sonno, i movimenti muscolari, l'apprendimento e la memoria. La colina, aiuta anche a mantenere vigorosa la struttura delle membrane cellulari, aiuta nella trasmissione degli impulsi nervosi, aiuta l'assorbimento dei grassi e riduce l’infiammazione cronica. La zeaxantina e i carotenoidi hanno effetti antiossidanti e hanno dimostrato di avere una relazione inversa con i tassi complessivi di cancro e in particolare il cancro alla prostata. Di seguito sono indicati gli effetti benefici per la salute del nostro organismo:

Potenzia il sistema immunitario

La vitamina CA, nota anche come acido ascorbico, è un antiossidante che distrugge e neutralizza i radicali liberi prima di danneggiare il nostro corpo e fornire una spinta all'immunità contro le malattie. Inoltre, la vitamina C, è uno dei componenti fondamentali del collagene che ripara le cellule e aiuta nella crescita di nuovi tessuti.

Fonte di fibra

Le persone generalmente pensano che il succo d'arancia, sia solo una fonte di vitamina C, ma ha anche un alto contenuto di fibre. La fibra, è molto utile nella regolarità intestinale e nel controllo del livello di colesterolo. La fibra, aiuta anche a migliorare il sistema digestivo. Un bicchiere di succo d'arancia, contiene dal 50% al 60% dell'apporto giornaliero raccomandato di fibre.

Circolazione sanguigna migliorata

Il nostro corpo, ha bisogno di un continuo apporto di sangue per funzionare correttamente. Il contenuto di folati, presente nei succhi d' arancia, è un componente principale nella formazione di nuovi globuli rossi e nella stimolazione del flusso sanguigno alle estremità. Il folato, è anche necessario per la creazione di DNA e la crescita di nuove cellule. È il contenuto di folati, che stimola il flusso sanguigno e migliora la circolazione sanguigna.

Regolazione della pressione arteriosa.

Il contenuto di magnesio presente nelle arance, ha la capacità di riportare il livello di pressione sanguigna “disturbato”, alla portata normale. Il potassio, è l'altra fonte di regolazione della pressione sanguigna e di mantenimento alla normalità. Alcuni componenti del frutto, attivano piccoli vasi sanguigni che regolano anche la pressione sanguigna complessiva.

Infiammazione ridotta

L'infiammazione, è la risposta del corpo allo stimolo come difesa, ma ha anche effetti collaterali. Alimenti ricchi di zuccheri e grassi, possono anche portare all'infiammazione di varie parti del corpo, con conseguente aumento della resistenza all'insulina. Gli agrumi sono un buon agente antinfiammatorio, che può scongiurare la sindrome metabolica e che può portare al diabete di tipo 2.

Previene il cancro

Una delle funzioni primarie degli antiossidanti, è prevenire il cancro. La vitamina C, è la prima linea di difesa contro il cancro, in quanto impedisce al DNA delle cellule sane, di trasformarsi in cellule cancerose. L’arancia, possiede anche il D-limonene, che è un agente efficace contro il cancro della pelle, dei polmoni, della bocca, del seno e del colon . La presenza di esperedina, un altro antiossidante, riduce la crescita del tumore e persino stimola l'apoptosi, o morte cellulare programmata, nelle cellule cancerose.

Prevenzione del calcolo renale

L'eccessiva concentrazione di minerali e sostanze chimiche, provoca calcoli renali. L'acido citrico e i citrati, presenti nei succhi d'arancia, riducono l' acidità delle urine e aiutano a prevenire la formazione di calcoli renali. Inoltre migliora anche la salute e il funzionamento dei reni.

Colesterolo migliorato

L’ alto contenuto di fibre, abbassa il livello di colesterolo. Ma questo non è l'unico agente che lavora nella riduzione del colesterolo, anche se la fonte esatta deve ancora essere determinata, ma il consumo giornaliero di succhi d'arancia, riduce il colesterolo LDL aumentando la quantità di colesterolo buono HDL.

Pelle luminosa

Gli antiossidanti, combattono i radicali liberi, proteggono la pelle dai danni del sole e dall'inquinamento, prevenendo problemi della pelle, come macchie scure,rughe e abbronzatura, migliorando la salute generale della pelle. Quindi, donandoti una pelle radiosa eluminosa.

Effetti collaterali e allergie

Poiché le arance, sono ricche di fruttosio e sono acide in natura, un consumo eccessivo può essere dannoso per il corpo. La fibra in eccesso, può portare a problemi digestivi che causano crampi addominali e diarrea. A causa della sua proprietà acida, può anche causare gravi bruciori di stomaco. Altri problemi includono nausea, vomito, gonfiore, insonnia, mal di testa, se l'assunzione è eccessiva.

