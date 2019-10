Lo stress può davvero causare un attacco di cuore?

Come identificare i sintomi di un attacco di cuore (Lo vedi sempre nei film: qualcuno si arrabbia, si stringe il petto e collassa con un infarto. Ma lo stress può davvero causare un infarto? La risposta potrebbe sorprenderti. Continua a leggere per scoprire come lo stress può influenzare il tuo cuore. Una condizione di stress prolungato porta a un incremento dei globuli bianchi che a sua volta induce un'infiammazione delle placche aterosclerotiche. È questo il meccanismo che collega lo stress al rischio di attacco coronarico e di infarto miocardico, secondo un nuovo studio, che ha messo insieme alcuni dati raccolti in esseri umani con esami del sangue e test su topi

Che cos'è lo stress?

Lo stress, è la risposta del corpo al pericolo. Nei primi esseri umani, quel pericolo era quasi sempre fisico. Dopo aver sentito il ringhio di un predatore, il sistema nervoso simpatico, sarebbe stato inondato di ormoni, causando il battito cardiaco più veloce, la respirazione rapida e un aumento dell'erogazione di ossigeno al cervello. Questa risposta, ha permesso agli umani di correre più velocemente o di combattere più duramente, quando minacciati. Oggi, pur non dovendoti difendere dagli attacchi degli animali feroci, il corpo risponde sempre, come indotto alla salvaguardia, attingendo alla propria ancestrale memoria evolutiva.

Stress e infarto del miocardio

Un infarto, si verifica quando il flusso di sangue ricco di ossigeno indirizzato al cuore, viene bloccato, privando il cuore di ossigeno e portando alla morte del suo tessuto muscolare. Il motivo più comune per un blocco del flusso sanguigno è un coagulo, che è spesso il risultato di un accumulo di placca nelle arterie. Quando un pezzo di placca si stacca dalla parete dell'arteria (un processo chiamato rottura), attorno a esso si formano dei globuli e il coagulo si blocca nell'arteria, bloccando il flusso sanguigno. Quando lo stress è presente, il tuo corpo è inondato di ormoni chiamati catecolamine, come l'adrenalina. Quando si hanno alti livelli di catacholamine, i meccanismi di coagulazione aumentano e il cuore batte più forte. Il cuore lavora a lenti regimi, cercando di gestire il sovraccarico. Se c'è qualche accumulo di placca nelle arterie coronarie, tutte queste insieme, possono portare alla rottura della placca. Uno studio del 2016 su oltre 12.400 persone pubblicato, ha rilevato che il 13,6% era stato fisicamente attivo e il 14,4% era stato arrabbiato o arrabbiato nell’intorno di un'ora, prima dell'inizio dei sintomi di infarto. I ricercatori, hanno notato che sia lo sforzo fisico che l'essere arrabbiati, hanno generato i sintomi due volte di più. Se combinati, il rischio era tre volte maggiore.

Sindrome del cuore spezzato

C'è un'altra condizione causata dallo stress, che ha sintomi simili a un infarto. È più comunemente chiamato cardiomiopatia da stress o cardiomiopatia takotsubo, che prende il nome da un vaso giapponese, a forma di cuore. Circa un terzo delle volte, la cardiomiopatia takotsubo, è provocata da una forte emozione, dopo questo evento, la persona avverte gli stessi sintomi di un infarto, lo stesso dolore al petto, difficoltà respiratorie, nausea. Anche alcuni dei test diagnostici, come l'elettrocardiogramma, avranno lo stesso aspetto di un infarto, ma un angiogramma non mostrerà alcun blocco nelle arterie. Sebbene le arterie siano normali, la funzione cardiaca è indebolita e le parti del cuore, non si contraggono come dovrebbero. I medici, non sono sicuri del perché, ma la teoria è che un segnale di stress dal cervello, danneggia il cuore o le arterie. Le cardiomiopatie da stress, sono molto più rare di un infarto e le donne tra i 50 ei 70 anni sono i pazienti più comuni. È improbabile che una persona muoia per la sindrome del cuore spezzato e la maggior parte delle persone, si riprende completamente con l'aiuto di beta-bloccanti e ACE-inibitori.

Gestisci lo stress in modo sicuro

Alcune ricerche hanno dimostrato che lo yoga, gli esercizi di respirazione e la meditazione, possono aiutare le persone a gestire lo stress. Un semplice esercizio di respirazione per ridurre lo stress che puoi fare ovunque, è inspirare fortemente, trattenere l’aria incamerata ed espirare lentamente dalla bocca, emettendo solo un filo di aria, sino a completo svuotamento dei polmoni. L’infarto, è un evento acuto e può stroncare all’improvviso; esistono infarti cosiddetti silenti che non danno sintomi e dunque non consentono di chiamare in tempo i soccorsi.

Per evitare l’evento drammatico la prevenzione assume un’importanza vitale.

