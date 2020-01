Trattare la tosse con le piante

La tosse, è spesso un processo patologico, una reazione del corpo all'irritazione, un riflesso vitale che mira a proteggere i polmoni. Questa potente espirazione aiuta a espellere l'aria che era nei polmoni. Non è affatto una malattia, ma può essere un sintomo di una malattia o infezione. Quando tossisce, il paziente espelle polvere, corpi estranei che la irritano. Questo aiuta a liberare le vie respiratorie e facilita così la respirazione. Le cause sono:

raffreddore, allergie, asma, raffreddori

sinusite

Fumo

malattie infettive come polmonite o tubercolosi

bronchite

carcinoma polmonare o laringeo

embolia polmonare, ecc.

Tosse e sintomi

Esistono 4 tipi di tosse: tosse secca, tosse produttiva (umida), tosse cronica e tosse medicinale.

La tosse secca , ha una durata ridotta. Si verifica se il corpo è stato esposto al freddo e durante e in compresenza di raffreddore. Non produce muco, ma è estremamente “ seccante”.

Trattarla

Per alleviare o curare la tosse, alcune piante offrono benefici da non sottovalutare.

I germogli di abete e l’erba polmonare, bevuti sotto forma di tisana hanno proprietà espettoranti .

e l’erba bevuti sotto forma di hanno proprietà . Il verbasco, l’eucalipto, il finocchio, la malva e l’edera, sono molto efficaci nel trattamento della tosse grassa . Una tisana con questo mix, aumenta la fluidità delle secrezioni e l'espettorazione .

. Una tisana con questo mix, aumenta la e . Il timo e il muschio islandese, sono entrambe piante disinfettanti, molto utili nel trattamento della tosse secca.

Come procedere

Per trovare rapidamente ed efficace conforto, prendi 10 g di foglie di edera, 15 g di verbasco grande, 10 g di radice di liquirizia, 15 g di foglie di malva, 10 g di timo. Mescola tutto e porta a bollore dell'acqua, lascia in infusione un cucchiaio di miscela di erbe, per 10 minuti. Puoi aggiungere del miele. Assumila più volte al giorno.

Se la tosse persiste e sintomi come perdita di peso, febbre, mal di testa dolorosi, asma o tracce di sangue compaiono nel muco, visitare immediatamente il proprio medico.

