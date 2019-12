Diabete e festività: come scegliere i cibi senza rinunce

Avere il diabete e gestire le vacanze di Natale, può diventare complicato e frustrante. Con tutte le feste e gli eventi, può essere difficile resistere alla tentazione di mangiare e bere tutte le cose deliziose che possono aumentare in modo dannoso, il livello di zucchero nel sangue. Ci sono alcuni modi per indulgere ed essere ancora consapevoli del livello di zucchero nel sangue. Ovviamente, non esiste un modo giusto o sbagliato per gestire l'assunzione di zucchero e se stai cercando sostituti più sani (che tu sia diabetico o meno), questi semplici trucchi possono aiutarti a fare uno spuntino più intelligente, in vista del Natale. Quindi goditi in modo sano questo periodo stagione, seguendo questi suggerimenti per lo switch.

Scegli il cioccolato fondente

Se stai cercando qualcosa di dolce, scegli il cioccolato fondente. La pianta del cacao, contiene flavonoidi, che migliorano potenzialmente la resistenza all'insulina, il che significa che il corpo potrebbe essere in grado di rispondere meglio all' insulina e persino prevenire problemi cardiovascolari, nei soggetti con diabete. Durante lo shopping natalizio, assicurati di acquistare autentico cioccolato fondente. Cerca i blocchi che contengano almeno il 70% di cacao o superiore. È probabile, che la festa cui parteciperai non saranno contemplate queste opzioni, quindi potresti prendere in considerazione l'idea di portare una piccola quantità con te nella borsa, per divertirti con gli altri ed evitare la tentazione di gettarti su tutti gli altri dessert presenti. Tieni presente che anche il cioccolato fondente, ha zucchero che influisce sui livelli di zucchero nel sangue, quindi consumalo sempre con moderazione e presta attenzione a come ti senti. Se stai preparando un dessert a casa da portare a una festa, prova le fragole ricoperte di cioccolato fondente o anche una sorta di corteccia da dessert a base di cioccolato fondente e noci, per un piacere sano e dal sapore decadente.

Aggiungi la cannella al tuo caffè

Con tutto lo shopping natalizio che c'è da fare, non c'è dubbio che le pause caffè siano una necessità. Ma non lasciarti tentare dalle bevande a elevato contenuto di zucchero, come le mokaccino e lo zabaione. Optare per il caffè senza zucchero e cosparso un po'di cannella, è una deliziosa soluzione, tra l’altro dal sapore fortemente natalizio.

Cuocere Con Date

Se ami i prodotti da forno, ma trovi difficile goderteli a causa delle tue condizioni di salute, c'è un modo per “alterarli” per renderli più affini alle tue esigenze. Prova a cuocere con i datteri invece dello zucchero. Sono ricchi di fibre e hanno un indice glicemico più basso, il che significa che non aumenteranno il livello di zucchero nel sangue. Gli alimenti con unindice glicemico di 55 o meno, sono bassi e migliori per la glicemia e i i datteri ne contengono 42.

Usa acqua frizzante per i tuoi health-cocktail

Se sei alla festa aziendale, e non sai che bevanda scegliere, opta sempre per quelle con meno zucchero. Miscelatori per cocktail comuni, come seltzer aromatizzato o soda, possono contenere ingredienti e zuccheri aggiunti. Prova a scambiare queste bevande frizzanti, con acqua gassata semplice, che ha zero zuccheri ma conferisce quella medesima sensazione effervescente che cercavi. Evita di aggiungere succhi di frutta nei tuoi cocktail, in quanto sono un modo semplice per aumentare la glicemia. Aggiungi invece, un paio di pezzi di vera frutta nella tua bevanda, le conferirai il giusto e vero sapore.

Ricorda: monitora sempre il livello di zucchero nel sangue

Le vacanze sono un periodo divertente dell'anno e dovresti riuscire a godertele. Tuttavia, è importante rendersi conto che il tuo corpo, ha alcuni limiti a cui dovresti prestare attenzione. Non esagerare con cibi e bevande ricchi di zuccheri: dovresti sempre consumare le cose con moderazione. Continua a monitorare i tuoi zuccheri come di consueto e gestisci le tue condizioni di conseguenza, comprendi l'esercizio fisico regolare e un regime sano. Se hai dubbi sulla tua dieta o inizi a mostrare sintomi insoliti, contatta il tuo medico per discuterne. Anche se questo non è uno stile di vita che dovrebbe essere praticato quotidianamente, questi suggerimenti e trucchi, possono aiutarti ad avere il sorriso, soprattutto in questo periodo, che è il più bello dell’anno!

Suggerimenti antirinuncia:

Chocolate shop

Cioccolato Moro

LSS2-Diabetologia - Piazzale Ospedale, 23 (Portineria Nord, Area E (rosa), Ingresso 12,Piano 0)

Centro antidiabetico - Via Manin, 110, Ospedale "De Gironcoli", Piano 3, Conegliano (TV)