Ipermotilità intestinale da viaggio: prevenirla e curarla

La diarrea del viaggiatore, non è uno scherzo e può davvero rovinare la tua vacanza tanto attesa. Si verificano tali, durante le visite all'estero e durante i viaggi brevi e può verificarsi sia che si tratti di un hotel elegante che di un ostello per giovani squattrinati. La diarrea del viaggiatore, è così comune che avere tutte le informazioni necessarie per aiutare a prevenire, riconoscere e recuperare dalla diarrea del viaggiatore, diventa vitale.

Com’è?

Questa condizione, si verifica spesso quando viaggi e consumi cibo o acqua, a cui il tuo corpo non è abituato. Spesso questi alimenti o bevande, sono contaminati da un microrganismo che il tuo corpo non incontra frequentemente. Volendo proteggersi da questo intruso sconosciuto e potenzialmente pericoloso, la risposta immunitaria naturale del tuo corpo è quella di stanarlo, quindi eliminarlo, come un rifiuto organico. Quindi, mentre i local possono mangiare e bere senza paura, da turista dovresti prendere precauzioni.

Come faccio a sapere se l’ho contratta?

I sintomi, possono variare da mal di stomaco, a diarrea dolorosa e tutto il resto, tra cui gonfiore, gas, nausea o persino febbre. I casi, possono variare da lievi a gravi e mentre la maggior parte si risolverà da sola con alcune semplici azioni, altri richiedono una visita medica.

Quanto dura?

Un tipico caso, dura di solito da due a tre giorni. Se persiste per più di tre giorni o è accompagnato da febbre alta, feci nere, catramose o sanguinolente e / o segni di disidratazione, consultare un medico.

È contagiosa?

Potresti essere sorpreso di sapere che può essere contagiosa. Mentre la maggior parte dei casi, si verifica ingerendo alimenti o bevande contaminati, molti microrganismi possono sopravvivere su superfici come mani, bottiglie d'acqua, pomelli delle porte, ecc. E possono essere trasmessi ad altre persone.

Cosa devo mangiare?

Come qualsiasi altro tipo di diarrea, assicurati di attenersi a cibi semplici da digerire che sono nutrienti per il corpo. Evita i cibi infiammatori, che possono peggiorare i sintomi. Alimenti come brodi di carne o verdure, banane, zuppe e stufati sono scommesse sicure, insieme a molti cibi e bevande idratanti. Idrata con acqua pura e ricostituisci gli elettroliti con acqua di cocco naturale (senza zuccheri aggiunti). Evita cibi ricchi di zuccheri e cibi ricchi di grassi, insieme a succhi di frutta.

Come combatterla, quanto se n’è affetti?

Per alleviarli, ci sono tre passaggi da compiere. Innanzitutto, presta attenzione a ciò che stai mangiando. Una dieta leggera fa al caso tuo, quindi concentrati su pane, riso e altri alimenti ricchi di fibre. Se stai ancora viaggiando, dovresti evitare qualsiasi cibo che potrebbe essere stato lavato nell'acqua locale, come frutta fresca e insalata. In secondo luogo, puoi provare i prodotti che forniscono sollievo dalla diarrea, senza dover andare dal medico. La maggior parte dei farmaci antidiarroici da banco, agisce rallentando il movimento intestinale per alleviare i sintomi. Ma considera una soluzione più naturale: un prodotto che lavora con il tuo corpo per affrontare la fonte del problema e fornisce nutrienti utili, per ripristinare rapidamente la normale funzione. Infine, se la tua diarrea non sta ancora scomparendo, è particolarmente grave o contiene sangue, vai subito dal medico.

Come posso prevenirla?

A volte la diarrea del viaggiatore è inevitabile, ma ci sono alcune pratiche per prevenirla. Scegli i tuoi cibi con attenzione (evitando i venditori ambulanti e stai alla larga da frutta e verdura che non possono essere sbucciate), opta per cibi cotti piuttosto che crudi, assicurati di non ingerire carne o pesce poco cotti, bevi acqua in bottiglia e lavati spesso le mani. Seguendo questi suggerimenti, puoi sfruttare al massimo i tuoi viaggi e rimanere in salute. Prendere le dovute precauzioni, conoscere i segnali di avvertimento e imballare gli alimenti e i farmaci adeguati a ogni evenienza.