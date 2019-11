Dolore cronico: i migliori antidolorifici naturali

Soffrire di dolori cronici, alla testa, ai muscoli, alle articolazioni, ti rendono schiava dei metodi e farmaci che alla lunga possono essere deleteri e soprattutto ti fanno sentire fiacca e abbattuta. Esistono metodi che fanno leva, sulle capacità mentali, che spesso sono sottovalutate e non sfruttate. Metodi e tecniche, convenienti ed efficaci, utili per il trattamento di condizioni come l'artrite, il dolore muscolare e persino il mal di schiena. Prova questi trattamenti comprovati, che ti renderanno finalmente più libero dal dolore, acquisendo uno stato psico-fisico ristorato e sano.

Olio di pesce

Conosciuto per le sue proprietà anti-infiammatorie, l'olio di pesce funziona come una pozione magica, che distrugge sostanze chimiche e composti lipidici attivi, chiamati prostaglandine, per ridurre il gonfiore dolente. Soprattutto per coloro che soffrono di artrite, la ricerca ha dimostrato che gli integratori di olio di pesce omega-3, hanno funzionato allo stesso modo dei farmaci. antinfiammatori non steroidei (FANS), nel ridurre il dolore artritico e possono effettivamente essere un'alternativa più sicura ai FANS. In alcuni casi, quelli con dolore al collo e alla schiena, sono stati persino in grado di ridurre il loro dosaggio di antidolorifici.

Terapia del calore / terapia del freddo

L'uso della terapia del calore o del freddo, è un modo consueto per placare il dolore. I bagni di calore salini, possono rilassare la mente e reindirizzare l'input di dolore, nel sistema nervoso dal corpo al cervello. L'applicazione localizzata del ghiaccio, è al contempo, un metodo ben noto che riduce l'infiammazione. Tuttavia, la chiave è sapere quando e quale trattamento usare, a seconda del caso in esame. Per una lesione acuta, come una distorsione alla caviglia, usare del ghiaccio per ridurre il gonfiore, è la prima cosa da fare, se hai mal di schiena cronico, il calore sarebbe la scelta migliore: prova a fare docce calde, massaggiando l'area del dolore sotto l'acqua calda.

Zenzero fresco

Questo ingrediente, anche in piccole quantità, risulta essere infiammazione e dolore, “l'estintore di Madre Natura”. È noto per le sue proprietà miorilassanti (muscolari), un solo un cucchiaio di zenzero fresco al giorno, aggiunto a qualsiasi pasto, può aiutare a lenire il dolore muscolare. In uno studio pubblicato su The Journal, i partecipanti che hanno assunto un cucchiaio di zenzero fresco al giorno, hanno sperimentato una riduzione fino al 25% del dolore muscolare per 24 ore. Lo zenzero, non è solo relativamente economico, ma è facile da ottenere in molte forme, sia in polvere, come tè o come radice.

Il rullo

I terapisti e i professionisti del fitness, sono soliti a questa tecnica, che vede l’uso di un rullo medicamentoso, che rilascia il prodotto, unendo l’azione della spuma, all’azione meccanica del massaggio, impresso dal rullo stesso. Usato principalmente, come strumento di recupero o cura, ma questo metodo può anche essere utilizzato per trattare il dolore e lo sforzo muscolare cronico. Il rotolamento della schiuma, aumenta la circolazione ai muscoli, fornendo calore e idratazione. Il rullo rilassa i muscoli e la pressione del rotolamento, rilascia anche endorfine che aumentano l'umore e riducono il dolore. Trarrai anche i benefici anche sul riacquistare una maggiore forza muscolare e flessibilità.

Meditazione guidata

Una valida soluzione per il mal di schiena, è la meditazione consapevole che può effettivamente, cambiare la tua percezione del dolore, rendendoti meno sensibile e attivando una maggiore gestione e controllo su di esso. I ricercatori che hanno assegnato ai pazienti con dolore cronico, un programma di meditazione consapevole, hanno scoperto che coloro che meditavano riferivano di gestire meglio dolore, oltre a presentare livelli più bassi di ansia e depressione e un miglioramento dell’approccio alla vita. È stato anche dimostrato che la meditazione, attiva le aree cerebrali che controllano l'autocoscienza del dolore e può avere effetti persuasivi positivi.

Sei già pronto a gettare tutti i tuoi farmaci? Abbraccia questo nuovo approccio!

