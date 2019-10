La zucca: gli infiniti benefici per la tua salute

Un ortaggio povero di calorie e ricco di nutrienti, la zucca alla famiglia delle Cucurbitacee, è molto utile per l’azione diuretica e calmante. Con il termine "zucca" vengono identificate diverse piante, tra le più conosciute, la Cucurbita maxima e la Cucurbita moscata. È il momento di allargare e rivedere le tue conoscenze, di questo scrigno delle meraviglie. Scopriamola meglio.

La zucca è un alimento altamente nutriente. È ricco di vitamine e minerali ma povero di calorie: semi di zucca, le foglie e i succhi contengono tutti un potente mix nutrizionale. Esistono molti modi in cui la zucca, può essere inserita come ingrediente nei dessert, in zuppe, insalate, conserve e persino come sostituto del burro.

Le zucche hanno una serie di comprovati benefici per la salute.

La zucca ha una serie di fantastici benefici per la salute, tra cui l'essere una delle fonti più note di beta-carotene. Il beta-carotene, è un potente antiossidante, che il corpo converte in vitamina A e che dona alle verdure e alla frutta arancione, il caratteristico colore vibrante. Il consumo di alimenti ricchi di beta-carotene può ridurre il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro, offrono protezione contro l'asma e le malattie cardiache e possono ritardare l'invecchiamento e la degenerazione del corpo. Molti studi hanno suggerito che mangiare più alimenti vegetali come la zucca riduce il rischio di obesità e mortalità generale. Può anche aiutare a prevenire il diabete e le malattie cardiache e promuovere una carnagione e capelli sani, un aumento di energia e un indice di massa corporea salutare (BMI).



Regolazione della pressione sanguigna

Mangiare la zucca fa bene al cuore. Il contenuto di fibre, potassio e vitamina C nella zucca favorisce la salute del cuore. Il potassio contenuto nelle zucche, può avere un effetto positivo sulla pressione sanguigna. Gli studi suggeriscono che consumare abbastanza potassio, può essere quasi importante quanto ridurre l'assunzione di sodio per il trattamento dell'ipertensione o della pressione alta. Un aumento dell'assunzione di potassio, è anche associato a un ridotto rischio di ictus, protezione contro la perdita di massa muscolare e conservazione della densità minerale ossea.

Ridurre il rischio di cancro

La ricerca ha suggerito una relazione positiva tra una dieta ricca di beta-carotene e un ridotto rischio di cancro alla prostata. Il beta-carotene ha anche dimostrato di frenare lo sviluppo del cancro del colon in alcune popolazioni giapponesi. Gli autori dello studio hanno concluso che vi è un'associazione inversa, statisticamente significativa tra concentrazioni plasmatiche più elevate di licopene [un tipo di beta-carotene] e un minor rischio di cancro alla prostata, che era limitato ai partecipanti più anziani e quelli senza una storia familiare di cancro alla prostata.

Benefici per la vista

Le zucche contengono una grande quantità di antiossidanti. Vitamina C, beta-carotene e vitamina E, hanno dimostrato di supportare la salute degli occhi e prevenire danni degenerativi. Uno studio al femminile ha dimostrato che mangiare 3 o più porzioni di frutta al giorno, ha ridotto il rischio di degenerazione maculare legata all'età, portando anche a una progressione più lenta della malattia.

Lotta al diabete

Le zucche, hanno un potente effetto sull'assorbimento del glucosio. Questo può essere un valido aiuto per i regimi alimentari volti al diabete. I composti vegetali nei semi di zucca e nella polpa, sono eccellenti per aiutare l'assorbimento del glucosio nei tessuti e nell'intestino, nonché per bilanciare i livelli di glucosio nel fegato. Le zucche, sono una fantastica fonte di fibre, l'assunzione giornaliera raccomandata di fibre, è compresa tra 25 e 30 g. Le fibre, rallentano il tasso di assorbimento degli zuccheri nel sangue, oltre a promuovere movimenti intestinali regolari e una digestione regolare. Un apporto salutare di fibre, può anche aiutare a ridurre il rischio di cancro al colon. Con quasi 3 grammi di fibra nella zucca cotta e fresca e oltre 7 g nella zucca in scatola, l'aggiunta di una porzione di zucca, alla dieta quotidiana può contribuire a integrare la carenza di fibre nella dieta.

La zucca può proteggere le difese immunitarie

Polpa di zucca e semi sono ricchi di vitamina C e beta-carotene, questi offrono una spinta al sistema immunitario usando una potente combinazione di nutrienti. Il beta-carotene viene convertito in vitamina A, innescando la creazione di globuli bianchi, che combattono le infezioni. Una tazza di zucca cotta, bollita o sgocciolata senza sale contiene:

1,76 g di proteine

2,7 g di fibra

49 calorie

0,17 g di grassi

0 g di colesterolo

12.01 g di carboidrati

Questa quantità di zucca fornisce anche più del 200% della dose giornaliera raccomandata (RDA) di vitamina A, il 19% di vitamina C, 10% o più di vitamina E, riboflavina, potassio, rame e manganese, almeno il 5% di tiamina, B-6, acido folico, acido pantotenico, niacina, ferro, magnesio e fosforo. Preparare la zucca fresca a casa, offrirà i maggiori benefici per la salute, consuma inoltre, sempre zucca fresca, evita i mix in scatola, questo perché conterrà meno nutrienti e sicuramente zuccheri e additivi. La zucca in scatola dovrebbe avere un solo ingrediente: la zucca.

Come incorporare la zucca nella tua dieta

Esistono diversi modi per mangiare più zucca. Assicurati che alla zucca siano rimasti pochi centimetri di stelo e che sia dura e pesante per le sue dimensioni, avendo cura di conservare le zucche non tagliate, in un luogo fresco e buio per un massimo di 2 mesi. Ecco alcuni semplici consigli per includere la zucca nella tua dieta:

-Crea la tua purea di zucca

-Usa purea di zucca, al posto di olio o burro in qualsiasi ricetta

-Prepara rapidamente uno yogurt al cioccolato di zucca, combinando yogurt greco, purea di

zucca, miele, cannella e cacao in polvere.

-pasta o tortelli con la zucca

-torte salate

-gustosi e sani contorni, lessi, al forno o grigliate

È la stagione delle zucche, non intagliarle, ma cucinale e nutritene!



Vediamo dove è possibile acquistarle:

AZIENDA AGRICOLA L'ORTO DEL CASTELLO - Via Castello, 34, 31040 Trevignano (TV)

Soc. agricola La risorgiva dei f.lli Donadi- Via Bruno Guolo, 1, 31059 Zero Branco (TV)