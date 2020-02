Pancia gonfia? Ecco alcuni alimenti che la causano e opzioni sostitutive

Sapevi che alcuni alimenti possono causare gonfiore addominale? Sentirsi gonfio dopo un pasto abbondante è abbastanza comune e di solito non è considerato un problema serio. Tuttavia, può essere una sensazione abbastanza fastidiosa che ostacola persino indossare gli abiti, perché l'abbigliamento non si adatta al modo in cui lo desideri con una pancia gonfia. Il disagio può anche metterti di cattivo umore e renderti irritabile. Vediamo alcuni alimenti, principali responsabili i questo disagio addominale, in modo da poterli evitare o, almeno consumarli con cautela.

Mele

I dietologi, spesso sostituiscono gli snack zuccherati con la frutta. Tuttavia, poiché le mele contengono fruttosio, le persone che soffrono di malassorbimento di fruttosio, possono soffrire di problemi di digestione e gonfiore dopo averle consumate. Alternativa: cucinare le mele, può ridurre gli effetti del gonfiore, oppure potresti sostituirle del tutto, con diversi frutti come mirtilli, pompelmi o banane.

Prodotti latto.caseari Consumare latticini o scoprire di essere intolleranti al lattosio, può provocare crampi, diarrea e disagio addominale. È molto importante che se sospetti di essere intollerante a questi alimenti, lo confermi con l'aiuto del tuo medico. Ciò potrebbe causare disagi piuttosto intensi, se non si inizia il trattamento. Aglio

L'aglio, è un ottimo alimento antibatterico, ma contiene fruttani (oligo fermentabile, di-, mono-saccaridi e polioli), carboidrati a catena corta che alcune persone, non riescono a digerire. Alternativa: evitare l'aglio crudo e assicurarsi di cuocerlo prima di aggiungerlo ai piatti.

Eccessivo consumo di sale

L'ingestione di quantità eccessive di sale nei cibi, potrebbe anche causare gonfiore addominale. Le persone generalmente trattengono liquidi a causa di ciò, che contribuisce al gonfiore nella zona addominale. Riduci il consumo di sale per prevenire il disagio, insieme ai pericoli per la salute, se soffri di ipertensione.

Fagioli

Poiché i fagioli contengono zuccheri alfa-galattosidasi, sono uno degli alimenti che possono causare gas, come sottoprodotto della digestione. Alternativa: modifica la tua dieta, riducendo i fagioli o cerca di sostituirli con legumi più digeribili, come i fagioli neri. In alternativa, sostituiscili con i cereali.

Segale

Le persone pensano che passando al pane di segale, eviteranno il gonfiore associato al tradizionale pane integrale o bianco. Tuttavia, il pane di segale include ancora glutine, che può essere una delle principali cause di gonfiore, in soggetti gastro-sensibili. Alternativa: se il gonfiore fa davvero male, prova a tagliare il pane dalla tua dieta e sostituisci la segale, con riso integrale, quinoa o grano saraceno.

Lenticchie

Sebbene le lenticchie siano un carboidrato sano, per il fatto che sono ad alto contenuto di fibre, contribuiscono all'eccessiva produzione di gas se non vengono messe a bagno in acqua, prima di essere cucinate e poi ingerite.

Alternativa senza gonfiore: optare per le lenticchie di colore più chiaro, in quanto presentano quantità di fibre ridotto rispetto a quelle più scure, producendo meno gas.

Crocifere

Verdure come broccoli, cavolfiori e cavolo, appartengono alla famiglia delle verdure crocifere, note come alimenti che causano gonfiore addominale. Alternativa: sostituire i broccoli con patate dolci, lattuga o spinaci.

Bevande frizzanti

Molte persone, quando cercano di perdere peso, spesso passano alle bevande gassate dietetiche. Tuttavia, le bevande gassate, contengono molto anidride carbonica e quindi sono la causa più comune di gonfiore. Alternativa: evitare eventuali bevande gassate e bere invece acqua o succo aromatizzati con della frutta fresca.

Anguria

Come le mele, questa merenda estiva, contiene fruttosio e per molti può causare mal di stomaco e gonfiore. Alternativa: le angurie possono essere molto rinfrescanti in estate, ma per evitare il gonfiore sostituirle con pompelmi e banane.

Gomma da masticare La gomma da masticare, potrebbe essere causa del disagio. Questo perché durante la masticazione, molta aria entra nello stomaco, che si accumula di consegenza. Abitudini alimentari malsane Ogni volta che ti siedi per mangiare, la cosa migliore da fare è mettere da parte le tue preoccupazioni, insieme a telefonate, discussioni, ecc. Queste situazioni, fanno sì che le persone mangino il loro cibo più rapidamente, senza masticare correttamente. Questo in seguito si traduce in disagi causati da cattiva o ardua digestione. La digestione lenta consente al cibo di fermentare all'interno del corpo, producendo gas e costipazione. Se sei una persona nervosa, non sederti a tavola, meglio prima calmarsi e nel momento l’umore si ristabilizza, sederti a mangiare. Mangiare mentre si è nervosi o irrequieti è abbastanza comune, ma ciò crea un terribile senso di pesantezza allo stomaco. Mentre i sintomi dell'infiammazione addominale, compaiono temporaneamente dopo aver ingerito alcuni tipi di alimenti, ciò non significa che sia un problema serio. Tuttavia, se oltre a gas e gonfiore, si verificano diarrea, vomito o altri sintomi, è necessario sempre consultare un medico.

