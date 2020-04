Coronavirus: i sintomi correlati che non dovresti trascurare

Anosmia ed ageusia, al primo impatto possono suggerire un nuovo duo protagonista, dei gemelli malvagi di un film targato Disney, di prossima uscita. Basta un semplice ricerca in internet e scoprire che il browser non mancherà di fornirti una lunga lista di articoli che riguardano il Coronavirus.

Anosmia significa "mancanza di odore" e ageusia significa "mancanza di gusto", entrambi legati aneddoticamente al COVID-19 da settimane. Tuttavia, uno studio recente ha effettivamente fornito alcuni dati concreti dietro quel legame, associando fortemente la perdita di gusto e olfatto all’infezione COVID-19.

Lo studio, ha coinvolto 1.480 pazienti con sintomi simil-influenzali e sottoposti a test per COVID-19, dal 3 al 29 marzo 2020. Lo studio ha incluso 59 dei 102 pazienti che testato positivo e 203 dei 1.378 pazienti che sono risultati negativi al tampone. È emerso che la perdita dell'olfatto, è stata riportata nel 68% dei casi e la perdita del gusto, segnalata nel 71% dei pazienti che si sono dimostrati positivi, rispetto al 16% e al 17% di quelli che sono risultati negativi per COVID-19.

In base allo studio dunque, se si riscontra perdita di odore e gusto, si ha una probabilità 10 volte superiore di riscontrare l’infezione da coronavirus, rispetto ad altre cause correlate di natura infettiva. È importante ricordare che i segni più comuni di COVID-19, sono ancora febbre, tosse e, nei casi più gravi, insufficienza respiratoria. Tuttavia, questo studio può suggerire corsi clinici per coloro che manifestano anosmia ed ageusia, rispetto a quelli che manifestano altri sintomi.

È interessante notare che, tra le persone che si sono dimostrate positive in questo studio, la maggior parte non ha richiesto il ricovero in ospedale e nessuna ha richiesto l'intubazione. Avere una perdita del gusto e dell'olfatto come sintomo, può significare che hai un caso più lieve di COVID-19 e che avrà un decorso clinico diverso, rispetto ai pazienti che manifestano altri sintomi. Ulteriori studi dovranno essere fatti per vedere se la perdita di gusto e olfatto, che possono essere in grado di prevedere la gravità della malattia.

Ciò che sostengono gli autori di questo studio, è che durante lo screening per i sintomi di COVID-19, si dovrebbero considerare anche questi fattori di perdita sensoriale. Con un gran numero di individui asintomatici che potenzialmente diffondono il virus a popolazioni più vulnerabili, questa associazione con perdita di gusto e olfatto, è un importante meccanismo di screening per coloro che potrebbero non avere sintomi più gravi.

La maggior parte dei pazienti con perdita di gusto e olfatto può aspettarsi di recuperare queste funzioni entro poche settimane, parallelamente alla risoluzione degli altri sintomi, ma il tasso di recupero reale è attualmente incerto e dovrà essere studiato ulteriormente nel tempo.