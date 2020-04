Donne e insonnia: un mix deleterio

La mancanza di sonno in una donna, può influenzare fortemente la concentrazione, l'umore e persino le capacità motorie. La perdita di sonno cronica, può determinare problemi di salute più gravi alla lunga, come l'ipertensione, l'aumento di peso e un sistema immunitario indebolito.

Non sei sola

Le donne di tutte le età, spesso lottano per dormire a sufficienza ogni notte. Per molte donne, prendersi cura di tutti gli altri ha la priorità sulla cura di sé stessi. Programmi etici, responsabilità familiari, preoccupazioni di denaro e preoccupazioni relazionali, possono contribuire a menti troppo stimolate e alla mancanza di tempo, effettivamente trascorso a letto, nel tentativo di dormire. Le donne possono anche soffrire di problemi di sonno a causa del semplice fatto di essere donne. Il ciclo mestruale di una donna, può influire sulla qualità del sonno, così come la menopausa o la gravidanza.

I problemi che le donne possono affrontare a causa della mancanza di sonno variano e includono:

Aumento di peso: la perdita di sonno cronica influisce sul metabolismo. Potresti iniziare a vedere un aumento di peso, quando il livello ormonale del tuo corpo oscilla.

la perdita di sonno cronica influisce sul metabolismo. Potresti iniziare a vedere un aumento di peso, quando il livello ormonale del tuo corpo oscilla. Umore: proprio come i bambini piccoli sono irritabili quando mancano i loro pisolini, l'umore di una donna può diventare irritabile e spiacevole dopo diverse notti di sonno irrequieto o poco. La mancanza di sonno può influire sul livello di pazienza e sulla capacità di concentrazione.

proprio come i bambini piccoli sono irritabili quando mancano i loro pisolini, l'umore di una donna può diventare irritabile e spiacevole dopo diverse notti di sonno irrequieto o poco. La mancanza di sonno può influire sul livello di pazienza e sulla capacità di concentrazione. Memoria: il sonno consente al cervello di ricaricarsi, aiutandolo a elaborare più facilmente nuove informazioni. L'insonnia cronica, può influire sulle capacità di memoria e comprensione.

il sonno consente al cervello di ricaricarsi, aiutandolo a elaborare più facilmente nuove informazioni. L'insonnia cronica, può influire sulle capacità di memoria e comprensione. Ipertensione: le persone che dormono cinque ore o meno a notte, possono essere a maggior rischio di sviluppare ipertensione o peggiorare un’ipertensione preesistente. Il sonno, può aiutare a regolare gli ormoni dello stress. Gli ormoni dello stress iperattivo, possono portare alla pressione alta.

le persone che dormono cinque ore o meno a notte, possono essere a maggior rischio di sviluppare ipertensione o peggiorare un’ipertensione preesistente. Il sonno, può aiutare a regolare gli ormoni dello stress. Gli ormoni dello stress iperattivo, possono portare alla pressione alta. Sicurezza: ogni volta che si soffre di insonnia, possono sorgere problemi di sicurezza. La sonnolenza diurna a causa di un sonno inadeguato, può farti assopire durante la guida. Questo è estremamente pericoloso se sei alla guida ad esempio, sia per te che per i passeggeri, nonché i pedoni. La sonnolenza cronica può causare disattenzione, che è pericolosa quando si lavora con qualsiasi tipo di macchinario o si eseguono anche faccende domestiche come cucinare.

Comprendiamo la salute delle donne ...

Se soffri di insonnia cronica, non sei sola. Più di 40 milioni di persone, soffrono di disturbi del sonno. Questi possono variare dall'apnea notturna all'insonnia e alla sindrome delle gambe senza riposo. Si rivolga al medico se ha difficoltà a dormire, potrà far luce sulle cause e trovare la modalità giusta, un approccio adeguato a risolvere questo che, da semplice disagio, potrebbe rivelarsi estremamente grave