Dolori articolari: come lenire il disagio

Il dolore articolare e muscolo-scheletrico interessa il 50% della popolazione sopra i 50 anni ed è in costante crescita. L'artrite, definita come l'infiammazione di una o più articolazioni, è un termine generico che generalmente descrive vari tipi di dolori o malattie articolari. Responsabili del dolore articolare sono patologie molto comuni di natura degenerativa, come l’artrosi, o infiammatoria, come le varie forme di artrite (ad esempio spondiloartriti, artrite reumatoide e gotta).

Se stai cercando sollievo, allora inizia a muoverti perché l'esercizio fisico, è un modo tutto naturale per alleviare il dolore articolare.

"Il movimento è una lozione"

Il movimento, può aiutare a mantenere le articolazioni lubrificate e protette, perché aiuta il corpo a produrre il liquido sinoviale che promuove a sua volta, il mantenimento delle articolazioni sane.

Mantieni la tua mobilità e allevia i sintomi del dolore articolare, con queste mosse a basso o nessun impatto muscolare.

Prima di provare queste mosse, eseguire sempre un riscaldamento da 5 a 10 minuti composto da leggero cardio o allungamento dinamico o attivo.



Allungamento per il collo e le spalle

Se stai cercando di allungare la parte superiore del corpo, si consigliano questi tre allungamenti statici ma stimolanti.

Per il primo esercizio, posizionati di fronte a un angolo vuoto della tua casa. Successivamente, tieni le braccia su e fuori dall’asse del corpo, piegate al gomito in un angolo di 90 gradi. La parte superiore del braccio deve essere parallela al pavimento e l'avambraccio, deve essere parallelo alla parete. Quindi, attacca gli avambracci contro il muro, mantenendo la schiena dritta. Successivamente, fai un passo, sentendo l'allungamento su spalle e muscoli pettorali. Tenere premuto per 30 secondi, eseguendo da 3 a 5 ripetizioni.



Il prossimo esercizio, vede l'allungamento della spalla da seduto (può essere praticata dalla tua scrivania). Questa mossa, allunga anche la parte superiore del corpo. Siediti con le spalle abbassate e rilassate e inizia lentamente a stringere le scapole. Stringi le scapole, come se volessi trattenere un oggetto tra di esse. Tieni le spalle abbassate, stringi delicatamente, quindi rilascia. Tenere premuto per cinque secondi, effettuare per dieci ripetizioni.

L’ultimo esercizio, si svolge da seduto e schiena dritta e testa in equilibrio, guardando avanti. Piega delicatamente il mento, non inclinando la testa verso il basso, ma spostando tutta la testa e il collo indietro, imprimendo forza nel mento, devi distendere la naturale curva dell’ultimo tratto della colonna vertebrale (zona cervicale). Potresti avvertire questo allungamento sia nella parte posteriore del collo alla base del cranio, sia nella parte anteriore tra il mento e la clavicola.

Se una persona che vive con dolori articolari correlati all'artrite ed esegue questi allungamenti, assicurati di prendere alcune precauzioni come:

Riscaldati prima del tuo allungamento

Riposare e non allungare se si verifica un bagliore di artrite

Monitora il tuo livello di comfort. Queste mosse sono impegnative, quindi aspettati qualche disagio, tuttavia, se sei ancora dolorante 2 ore dopo aver praticato questi esercizi, modifica o rilassa la tua routine di stretching.



Altri allenamenti per le articolazioni

Oltre agli esercizi a casa, ci sono altre forme di esercizi per le articolazioni che possono mantenere le articolazioni lubrificate e forti. Alcuni allenamenti a basso impatto da provare, includono:

Nuoto

Aerobica in acqua

Tai Chi

Yoga

Camminata

Allenamenti ellittici

Se stai avvertendo dolori articolari correlati all'artrite, probabilmente vorrai evitare allenamenti ad alto impatto come CrossFit o corsa. Quando colpisci il terreno, la forza viene assorbita attraverso le articolazioni.



Ricorda di parlare sempre con il tuo medico, prima di iniziare una nuova routine di allenamento. Assieme potrete creare un piano di esercizi o movimenti che si adattino meglio al tuo corpo e al livello di attività.

