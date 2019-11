Le malattie cardiache e lo stile di vita

Le malattie cardiache, sono la principale causa di morte. È anche una delle principali cause di disabilità. Ci sono molte cose che possono aumentare il rischio di malattie cardiache. Sono chiamati fattori di rischio. Alcuni di questi non possono essere controllati, ma ce ne sono molti che puoi controllare. Conoscerli può ridurre il rischio di malattie cardiache.

Quali sono i fattori di rischio di malattie cardiache che non posso cambiare?

Età. Il rischio di malattie cardiache aumenta con l'età. Gli uomini di età pari o superiore a 45 anni e le donne di età superiore a 55 anni hanno un rischio maggiore.

Genere. Alcuni fattori di rischio possono influenzare il rischio di malattie cardiache in modo diverso nelle donne, rispetto agli uomini. Ad esempio, gli estrogeni forniscono alle donne una certa protezione contro le malattie cardiache, ma il diabete aumenta il rischio di malattie cardiache, più nelle donne che negli uomini.

Storia familiare.

Conoscere la tua storia familiare, può aiutarti a rimanere in pista con la tua salute del cuore. Se qualcuno nella tua famiglia ha avuto problemi cardiaci, aumenta il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari. Assicurati che il tuo medico sia a conoscenza della tua storia familiare

Cosa posso fare per ridurre il mio rischio di malattie cardiache?

Fortunatamente, ci sono molte cose che puoi fare, per ridurre le possibilità di contrarre malattie cardiache:

Controlla la tua pressione sanguigna

L'ipertensione, è un importante fattore di rischio per le malattie cardiache. È importante controllare regolarmente la pressione del sangue, almeno una volta all'anno per la maggior parte degli adulti e più frequentemente, se si ha la pressione alta. Adottare misure, compresi i cambiamenti dello stile di vita, perprevenire o controllare la pressione alta.

Tieni sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi

Alti livelli di colesterolo, possono ostruire le arterie e aumentare il rischio di malattia coronarica e infarto. Cambiamenti nello stile di vita e medicinali (se necessari), possono abbassare il colesterolo. I trigliceridi, sono un altro tipo di grasso nel sangue, che se alti, possono anche aumentare il rischio di malattia coronarica, specialmente nelle donne.

Resta ad un peso sano

Essere in sovrappeso o avere l' obesità,può aumentare il rischio di malattie cardiache. Ciò è dovuto principalmente al fatto che sono collegati ad altri fattori di rischio di malattie cardiache, tra cui i livelli elevati di colesterolo e trigliceridi nel sangue, ipertensione e diabete. Il controllo del peso può ridurre questi rischi.

Segui una dieta sana

Cerca di limitare i grassi saturi, i cibi ricchi di sodio e gli zuccheri aggiunti. Mangia molta frutta fresca, verdura e cereali integrali. Il tuo giro vita, può essere un indicatore inequivocabile: le donne con girovita di oltre 80 cm e gli uomini con girovita di oltre 100 cm, hanno un rischio maggiore di malattie cardiache. Valori superiori a 94 cm nell'uomo e ad 80 cm nella donna, sono indice di obesità visceralee si associano ad un "rischio moderato". Valori superiori a 102 cm nell'uomo e ad 88 cm nella donna, sono associati ad un "rischio accentuato". Gli studi dimostrano, che perdere anche solo il 5-10% del peso, può migliorare significativamente la salute del cuore. E da 30 a 60 minuti di esercizio aerobico, svolto almeno tre volte a settimana, aiuterà a rafforzare il cuore e ridurre il colesterolo alto e l'ipertensione, specialmente se combinato con una dieta mediterranea.

Fai esercizio fisico regolare. L'esercizio fisico ha molti benefici, tra cui il rafforzamento del cuore e il miglioramento della circolazione. Può anche aiutarti a mantenere un peso sano e abbassare il colesterolo e la pressione sanguigna. Tutti questi possono ridurre il rischio di malattie cardiache.

Limitare l'alcool

Bere troppo alcool, può aumentare la pressione sanguigna. Aggiunge anche calorie extra, che possono causare aumento di peso. Entrambi, aumentano il rischio di malattie cardiache. Gli uomini non dovrebbero bere, più di due bevande alcoliche al giorno e le donne più di una.

Non fumare

Il fumo di sigaretta, aumenta la pressione sanguigna e aumenta il rischio di infarto e ictus. Se non fumi, non iniziare. Se fumi, smettere, riduce il rischio di malattie cardiache. Puoi parlare con il tuo medico per un aiuto, nel trovare il modo migliore per smettere.

Gestire lo stress

Lo stressè collegato alle malattie cardiache in molti modi. Può aumentare la pressione sanguigna. Lo stress estremo può essere un "fattore scatenante" per un attacco di cuore. Inoltre, alcuni modi comuni per affrontare lo stress, come mangiare troppo, bere pesantemente e fumare, fanno male al cuore. Alcuni modi per aiutare a gestire lo stress includono, l'esercizio fisico, l'ascolto della musica, la concentrazione su qualcosa di calmo o pacifico e la meditazione.

Gestire il diabete

Avere il diabete raddoppia il rischio di malattie cardiache diabetiche . Questo perché, nel tempo, i livelli elevati di zuccheri nel sangue dal diabete possono danneggiare i vasi sanguigni e i nervi che controllano il cuore e i vasi sanguigni. Quindi, è importante sottoporsi al test per il diabete e, se ce l'hai, per tenerlo sotto controllo.

Ridurre il sale

Il sale, è uno degli ingredienti più trascurati e malamente gestiti, quando si osservano i valori nutrizionali. L'alto contenuto di sodio, contribuisce notevolmente alla pressione alta e aumenta il carico di lavoro del cuore, che può portare a malattie cardiache. Monitora l'assunzione di sodio, soprattutto se hai più di 50 anni. Se hai la pressione alta, tagliare un cucchiaino al giorno, potrebbe portarti sulla buona strada per una migliore salute del cuore.

Assicurati di dormire a sufficienza

Se non dormi abbastanza, aumenti il ​​rischio di ipertensione, obesità e diabete. Queste tre cose possono aumentare il rischio di malattie cardiache. La maggior parte degli adulti ha bisogno di 7-9 ore di sonno a notte. Assicurati di avere buone abitudini di sonno. Il sonno aiuta a regolare l'attività dell'insulina e la mancanza di sonno, rende le cellule più resistenti all'insulina, il che si traduce in un aumento della glicemia e può contribuire all'aumento di peso e alle malattie cardiache. L'esaurimento, è un altro sintomo di malattie cardiache, che viene spesso ignorato nelle donne.

Russare potrebbe essere un campanello d’allarme

Non ignorare il tuo russare! L'apnea notturna, è una condizione medica comune che aumenta il rischio di sviluppare problemi cardiaci, un problema da non sottovalutare. Le apnee notturne, comportano l’interruzione della respirazione e quindi del passaggio dell’ossigeno al cervello, per brevi momenti, più volte e ad intermittenza, durante la fase del sonno. Ciò interferisce con la capacità di riposare bene e può aumentare il rischio di malattie cardiache. L'apnea notturna è una malattia cronica che rende difficile respirare correttamente durante il sonno, causando spesso il russamento. Le persone in sovrappeso, sono maggiormente a rischio di sviluppare apnea notturna. L'apnea notturna non trattata è associata ad alta pressione sanguigna, diabete e attacchi di cuore.

L'intimità sessuale può giovare alla tua salute

Impegnarsi in attività di riduzione dello stress, è uno dei modi più naturali per migliorare la salute del cuore. Gli studi hanno dimostrato che una regolare attività sessuale, riduce la pressione sanguigna. Fare sesso almeno due volte a settimana, è stato collegato a una sostanziale riduzione del rischio di malattie cardiache negli uomini

Le risate possono rilassare le arterie

Le risate sono davvero la migliore medicina. Il tuo corpo risponde alle risate abbassando i livelli dell'ormone dello stress (cortisolo). Avere livelli più bassi di stress e cortisolo, può ridurre la pressione sanguigna e aiutare a migliorare l'umore e l'immunità. Gli studi dimostrano che le persone con malattie cardiache e depresse, hanno il doppio delle probabilità di avere problemi di salute potenzialmente letali, quindi, assicurati di aggiungere una dose di risate alla tua vita, ogni giorno!

