Salute degli occhi: come migliore la salute della tua vista

Gli occhi, un bene prezioso, prendersene cura è fondamentale. In primo luogo, è bene sapere che i tuoi occhi fanno parte del sistema nervoso. Per mantenere gli occhi sani, dobbiamo fargli subire il minor stress possibile. Di seguito, troverai alcuni suggerimenti per aiutarti a ridurre il rischio di problemi agli occhi.

Adotta una dieta alimentare equilibrata

Una dieta sana ed equilibrata è importante per il benessere generale, ma sapevi che alcuni alimenti che mangi, possono essere specifici e funzionali per migliorare la vista? I nutrienti presenti in alcuni alimenti, possono aiutare a ridurre il rischio di problemi agli occhi. Inserisci a pieno titolo nella tua dieta, grandi quantità di verdure, agrumi, carote, olio extravergine di oliva, nel tuo piano alimentare di routine.

Esercizi oculari

I tuoi occhi contengono muscoli e, proprio come i muscoli di altre parti del corpo, è importante esercitarli. Praticare regolarmente esercizi oculari, può migliorare notevolmente la forza e elasticità dei tuoi occhi, nonché la qualità della tua vista. Prova esercizi come allungare il braccio, con il pollice in alto, muovi la mano con un movimento circolare e segui il pollice solo con gli occhi.

Non dimenticare i tuoi occhiali da sole

Dovresti essere preoccupato per la tua pelle e i tuoi occhi, quando si tratta di esposizione al sole. Mentre la protezione della pelle con la protezione solare è di solito enfatizzata, le persone spesso dimenticano che i raggi UV del sole, possono anche influenzare gli occhi in modo negativo. Assicurati di portare sempre con te un paio di buoni occhiali da sole, aiuterai a proteggere gli occhi, quando c'è il sole.

Dormire a sufficienza

Non dormire a sufficienza ogni notte, può ferire gli occhi. In effetti, la mancanza di sonno è la principale causa di spasmi agli occhi. Inoltre, gli occhi che sono stanchi e tesi, possono sentirsi doloranti e arrossati. Assicurati di dormire almeno cinque ore (ma idealmente dalle sette alle nove ore) di sonno a notte, per una salute ottimale degli occhi.

Abbi cura dei tuoi occhi

Fai attenzione ai tuoi occhi. Assicurati di non toccarli o di frugarli troppo perché li farà male. Se devi toccare gli occhi per qualche motivo, assicurati di lavarti accuratamente le mani in anticipo. Inoltre, se indossi i contatti o hai gli occhi asciutti, assicurati di gestirli in modo appropriato, scambia i contatti regolarmente e usa i colliri.

Stacca la spina

La luce blu, che è la luce emessa da dispositivi elettronici come TV, computer, telefoni ed e-reader, può influire negativamente sugli occhi. Fissare troppo gli schermi, può affaticare gli occhi e causare effetti collaterali come mal di testa, visione sfocata e dolori agli occhi. Assicurati di limitare la quantità di tempo che passi ogni giorno sui tuoi dispositivi elettronici, alleggerirai il tuo sguardo dandogli tregua.

Pianifica esami oculistici annuali

Effettuare un check-up annuale dall’oculista, è importante tanto quanto effettuarlo per l’intero fisico. Molti problemi legati alla vista, possono essere evitati prima che inizino o diventino troppo seri. Questo tipo di prevenzione precoce è possibile e indolore. Assicurati di prendere sul serio la tua salute degli occhi, pianificando un appuntamento con il tuo optometrista locale oggi.

Mantenerli forti e sani i tuoi occhi, non è qualcosa da dare per scontato, specialmente in quest'era in cui trascorriamo lunghe ore davanti agli schermi retroilluminati di telefonini e computer. Perché gli occhi continuino a vedere bene, è fondamentale prendersi cura con regolarità della loro salute.

