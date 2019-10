Malanni di stagione: ecco come evitarli

In questa stagione, senti di dover uscire in muta da sub integrale o con una corazza metallica, per evitare qualsiasi contatto con chiunque. Temi di ammalarti e in effetti i virus aleggiano latenti, in attesa di un tuo passo falso. Non devi chiuderti in casa, per evitare di prendere l'influenza, ma seguire qualche consiglio e porre attenzione ai tuoi gesti quotidiani, vediamo quali:

Lava le mani

Questo può sembrare ovvio, ma non potrebbe essere un gesto così semplice quanto importante. Mentre la maggior parte delle persone, sa che dovrebbe lavarsi le mani, la maggior parte degli studi mostra che solo il 50% delle donne lo fa prima di uscire dal bagno e il numero, riguardo i maschietti cade notevolmente. Lava le mani regolarmente durante il giorno, è di gran lunga il metodo più noto per prevenire l'infezione, ma solo se lo fai effettivamente.

Fai esercizio fisico

Le temperature si irrigidiscono e motivare te stesso ad uscire per una passeggiata, fare jogging o andare in bicicletta, può sembrare una vera seccatura. Le persone più attive fisicamente, hanno anche meno probabilità di ammalarsi, non preoccuparti del freddo, contrariamente alla mitologia popolare , l'aria fredda non trasmette malattie né ti fa ammalare.

Mangia bene

Non c'è sostituto per frutta e verdura, quando si tratta di dare al sistema immunitario ciò di cui ha bisogno per combattere le malattie. Mentre molti assumono un multivitaminico, per aumentare l'assunzione di vitamine e minerali, le verdure fresche sono il modo migliore e più naturale, per ottenere i nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno per rimanere in salute e combattere le infezioni. Quando si tratta di dieta, la varietà è la chiave: cerca di avere in casa diversi colori rappresentati sul tuo piatto e addiziina il tuo mix cromatico, con della frutta secca.

Dormi bene

La mancanza di sonno porta spesso alla malattia. Mentre scienziati e medici non hanno un quadro completo di come funziona, è chiaro che il sistema immunitario ha bisogno di stand by notturno, per fare bene il suo lavoro. Se con costanza stai assottigliando sempre di più le tue ore di sonno, ti esponi a un rischio più elevato di malattia, impedendo al tuo corpo di proteggersi.

Idrata il tuo organismo

A parte la pelle, le principali superfici protettive del tuo corpo, necessitano di liquidi. Occhi, bocca, naso, polmoni, stomaco e intestino, usano tutti una soluzione acquosa, per formare quello strato protettivo indispensabile. Se sei disidratato , queste superfici si seccano e perdono la loro protezione, aprendoti all'infezione.

Disinfetta le superfici con cui entri in contatto

Le superfici comunemente usate e le superfici pubbliche, sono luoghi sporchi e siti chiave per raccogliere l'infezione. Prendi l'abitudine di disinfettare periodicamente le superfici che usi sempre, come lo schermo del telefono e la tastiera, e le superfici utilizzate da altre persone, come maniglie delle porte e maniglie degli elettrodomestici.

Taglia le unghie

Pensaci: tocchi molte cose nel corso della giornata. Mentre potresti lavarti le mani, è più difficile lavarti sotto le unghie e spesso sporcizia e germi, rimangono intrappolati sotto di esse, rilasciate nel corso della giornata e magari arrivare alla zona orale, perché distrattamente impegnata a mangiarti le unghie. Mantenere le unghie corte e curate, ti impedisce di portare clandestini indesiderati, con te.

Elimina lo stress

Mentre lo stress non è un male a breve termine, quello alla lunga, sopprime il sistema immunitario e impedisce al corpo di essere in grado di combattere efficacemente le infezioni. Trovare modi per decomprimere mente e corpo, è estremamente importante per mantenersi sani e liberi da malattie.

Evita di toccare le superfici pubbliche

Le superfici pubbliche sono notoriamente sporche. Fai attenzione a qualsiasi superficie toccata da altre mani (più di qualsiasi altra parte del corpo). Quando si aprono e si chiudono le porte, provare a usare una manica o un tovagliolo di carta, a pranzo buffet, usa un tovagliolo per maneggiare gli utensili da portata. Tutto ciò che puoi fare, per evitare di condividere le superfici con le mani di altre persone, ti aiuterà a evitare le malattie.

In questo momento starai pensando a quante cose hai toccato e alla tua disattenzione, vorresti correre a casa a docciarti. Non farti prendere dall'ansia, sei anche dotato di un sistema immunitario che dovrebbe attutire il colpo. Inizia da ora, a seguire queste finezze nella tua routine e abbasserai l'incidenza della malattia.

ULSS2 - Via dell'ospedale 1, 31100 (TV)

Farmacia Trevigiana Luzzatti - Viale Luigi Luzzatti, 108, 31100 Treviso TV

Gel antibatterico