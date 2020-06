Salute del seno: la cura postpartum

Quando si tratta di nutrire il neonato, la maggior parte delle neomamme circa l’80%), sceglie di allattare al seno. Sia che una persona scelga di allattare (o ne sia in grado) allattare per alcune settimane o alcuni anni, è una cosa abbastanza comune dell'esperienza postpartum. Tuttavia, gli ostacoli all'allattamento al seno e la salute del seno dopo il parto in generale, vengono raramente discussi all'aperto.

Si parla della nascita stessa, ma appena nasce il bambino, la stragrande maggioranza dell’attenzione e della conversazione, ruota attorno al neonato. Le nuove mamme esauste, che lottano per nutrire i loro bambini mentre combattono con dolori al seno vengono, spesso sono lasciate alla ricerca di informazioni, magari su internet, cercando di capire cosa sta stia succedendo loro e ai propri corpi in mutamento.

Spesso non si comprende ciò che avviene e nessuno è in grado di preparare la futura mamma in merito a tutto questo, bensì si è travolti da informazioni sul parto, il neonato, la gestazione.

Quali sono le complicazioni che derivano dall'allattamento al seno e sulla salute del seno dopo il parto?

1. Allungamento della pelle del seno

Molte donne non sanno è che un paio di giorni dopo il parto, le dimensioni del seno aumentano in modo esponenziale. La maggior parte delle madri non è consapevole di quanto è effettivamente l’incremento e quanto velocemente accada. La crescita allunga la pelle e può essere dolorosa. La semplice idratazione, può aiutare a ridurre il dolore. Inoltre, è importante trovare un reggiseno per allattamento che supporti il ​​seno, senza essere troppo restrittivo: i reggiseni troppo stretti non sono solo scomodi, ma possono anche causare blocchi ghiandolari.

2. Dolore al capezzolo

Oltre all’allungamento doloroso della pelle del seno, le neo-mamme, spesso avvertono dolore ai capezzoli mentre allattano. I capezzoli possono seccarsi e screpolarsi, il che rende l'allattamento al seno doloroso e difficile . Anche in questo caso, il primo passo è idratare, il che aiuta a rendere la pelle del capezzolo più elastica e prevenendo la pelle screpolata. Una crema per capezzoli ampiamente disponibile per le donne è la lanolina, prodotta dalle ghiandole della pelle delle pecore; un’alternativa è usare creme a base di burro di karitè o olio di cocco.

3. Blocchi ghiandolari

I dotti galattofori o mammari, possono bloccarsi, il che può rendere molto più difficile l'allattamento. Per aiutare con il flusso del latte, si consiglia di massaggiare il seno usando la punta delle dita e facendo piccoli cerchi dal petto al capezzolo. Si ribadisce l'importanza di avere un reggiseno per allattamento che sia di supporto, ma abbastanza largo da non impedire il ​​flusso del latte.

Gli ostacoli legati alla salute del seno dopo il parto e all'allattamento al seno, variano notevolmente. Oltre agli ostacoli comuni evidenziati appena discussi, conoscere anche tutto ciò che riguarda meccanicamente l’allattamento e dunque sull’uso del tiralatte e così via.

Il punto è informarsi e chiedere a riguardo, la salute del seno è importante per il tuo bambino e per te che sei una neo-mamma.

