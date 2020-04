Resta a casa, mettiti al sicuro e sii felice

In questo momento storico senza precedenti, è di vitale importanza “ascoltare” le proprie emozioni e sentimenti e urge trovare modi diversi e alternativi per nutrire le proprie menti, garantendoci per quanto possibile, uno stato di felicità e agio quotidiano. Vediamo alcune azioni e attività che possano rinvigorirci e soprattutto farci emergere da uno stato comatoso psicofisico e perché, scoprire nuove attitudini e magari imparare qualcosa di novo.

Acculturati!

La ricerca ha scoperto che la visualizzazione d’ arte, può aumentare i livelli di dopamina (l'ormone della felicità), sito nella stessa area del cervello che registra l'amore. Gli studi dimostrano anche che coloro che apprezzano e si nutrono regolarmente d'arte sono più felici, più calmi e meno depressi di quelli che non lo fanno. La buona notizia, è che sebbene al momento si è tutti reclusi in casa, non c'è motivo di perdere questa meravigliosa passione/inclinazione e per i neofiti, iniziare un sano percorso di conoscenza artistico/ culturale.

In questo momento contingente, sono stati attivati diversi tour virtuali disponibili online, diffusi da diverse gallerie e organizzazioni: dalla Tate Modern e dalla Courtauld Gallery di Londra, il Guggenheim, il Museo Van Gogh di Amsterdam, alla Galleria degli Uffizi e i Musei Vaticani.

Ossigena mente e corpo

Praticare le tecniche di respirazione, è un modo efficace per rimanere radicati e ridurre l'ansia. Tecniche semplici come inspirare ed espirare mentre visualizzi ogni singolo respiro che attraversa il tuo corpo, è un modo rapido per riprendere la concentrazione e rilasciare la tensione accumulata nel corpo.

Cibo per l’anima

Il cibo, può avere un grande impatto sul nostro umore e sui livelli di energia. Se la tua routine casalinga, ti sta portando all’incuria di te stesso, ingurgitando solo cibo spazzatura, smetti di farlo! Quest, oltre a far lievitare il tuo peso, è capace di abbattere ancor di più il tuo stato, è probabile infatti che ti senta più stanco, letargico e non motivato. Può sembrare semplice ma assicurati di mangiare tre buoni pasti al giorno, ogni giorno e seguendo orari prestabiliti. Ciò contribuirà a mantenerti in una routine regolare e ad assicurarti che il tuo corpo e la tua mente, siano adeguatamente nutriti.

Shake your body

Non si poteva omettere il potere dell’esercizio fisico. Scuotere e attivare il metabolismo, attraverso l’attività fisica, ora più che mai risulta di vitale importanza.

L’ esercizio fisico può aiutare a potenziare le endorfine, che sono sollevatori di umore naturali. Se sei abituato ad allenarti in palestra o non sai davvero come allenarti a casa, trasformare il tuo soggiorno in palestra può sembrare un compito enorme o addirittura impossibile. Non abbatterti e coinvolgi anche gli altri membri della famiglia e se hai bisogno di ispirazione per iniziare, on line vi sono numerosi canali fitness studiati per svolgere gli allenamenti a casa con ciò che si ha. Supererai questa quarantena più sereno e se possibile, anche con corpo allenato.