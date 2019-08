Juul: è davvero la migliore soluzione?

Negli ultimi anni, le sigarette elettroniche sono cresciute in popolarità e così anche la loro reputazione di essere un'opzione "migliore per te", rispetto alle sigarette reali.

In parte ciò è dovuto al fatto che i fumatori hardcore, li usano per ridurre le loro abitudini e in parte a causa del buon marketing.

Dopotutto, con le e-cigs, puoi svapare ovunque senza accendere o puzzare di nicotina in seguito, ma le sigarette elettroniche e in particolare Juul, uno degli ultimi prodotti di sigarette elettroniche, sono probabilmente responsabili del fatto che sempre più persone si agganciano alla nicotina.

Questo fa pensare….

Che cos'è Juul?

Juul è una sigaretta elettronica immessa sul mercato nel 2015 e il prodotto stesso è abbastanza simile ad altre sigarette elettroniche o vapori: ha gli stessi ingredienti: un liquido riempito con nicotina, solventi e aromi. Ma la forma USB del dispositivo è ciò che lo rende così popolare, il design semplifica l'occultamento e si collega letteralmente al computer per riscaldarsi e caricarsi.

L'altro motivo per cui Juul fa appello a una folla più giovane: si presenta in sapori come crème brulée, mango e cetriolo fresco, non esattamente i gusti che un fumatore di tabacco indurito potrebbe cercare.

Sapori accattivanti e stuzzicanti, portabilità, packaging, lo rendono attraente, soprattutto tra i giovani.

Inoltre, Juul non è esattamente proibitivo in termini di costi: il prezzo dell’intero kit è di circa 42 euro (49,90 dollari) mentre una cartuccia, che contiene 0,7 ml di liquido, costa intorno ai 12 euro (15 dollari).

Considerando che il fumatore medio di Juul spende 70 euro al mese in capsule di Juul, il costo é nettamente inferiore alla quantità di denaro che il fumatore tipo, spende in prodotti tradizionali alla nicotina, come le sigarette (in media 150 € / mese),

Nonostante ciò, l'abitudine' alle-cig, non è ancora di natura strettamente economica.

Juul abbassa i livelli di nicotina

Il principale produttore statunitense di sigarette elettroniche, sta lavorando allo sviluppo di un baccello con livelli più bassi di nicotina, ma più alto nel vapore.

I prodotti ad alto contenuto di nicotina che emettono solo un filo di vapore, hanno portato Juul Labs al primo posto nel mercato statunitense delle sigarette elettroniche in soli tre anni.

Limite di nicotina in UE e Italia

La restrizione oltremare costringerebbe Juul a ridurre i livelli di nicotina, a circa un terzo della quantità trovata nel più popolare pod americano di Juul. La maggior parte dei baccelli Juul contengono il 5% di nicotina, per intenderci su dovrebbe fumare 20 sigarette, per inalare la stessa quantità di nicotina. La società di sigarette elettroniche vende già una versione americana a basso contenuto di nicotina che contiene 23 milligrammi di nicotina per millilitro di liquido. La e-cig americana a basso contenuto di nicotina, supera ancora i requisiti dell'Unione Europea.

La differenza con le sigarette elettroniche

A differenza dei classici e-liquid, i pod (così si chiamano le cartucce di ricarica ), contengono "sali di nicotina” e altri componenti organici, ma l'ingrediente chiave è l'acido benzoico.Come si comporta l'acido? In un e-liquid (le sigarette elettroniche) agisce sul suo Ph, lo abbassa, e rende la soluzione molto più morbida da inalare pur avendo un elevato contenuto in nicotina; ciò vuol dire che in questo modo, è possibile ottenere più nicotina che molto velocemente arriverà nel sangue.

La nicotina, è una sostanza potentissima con poteri sia calmanti che eccitanti.

Lo fa aumentando i livelli di dopamina e imitando il ruolo di un neurotrasmettitore e più giovane è il cervello, maggiore è il grado di manipolazione.Il risultato è talmente piacevole che le persone fumano pur conoscendo i rischi del cancro. Ma se i pericoli del fumo sono ben noti, lo stesso non si può dire per il juuling.

Dannosa come un pacchetto di sigarette

Si parla di ‘juuling’ e non di fumare, alcuni potrebbero pensare che sia innocuo e forse non sanno nemmeno che contiene nicotina. In realtà, ne contiene parecchia: secondo quando riporta il sito web dei produttori, una cartuccia offre circa duecento boccate, ossia la stessa quantità di nicotina contenuta in un pacchetto di sigarette.

"Sei cool, allora fumi una Juul con le altre persone e lo pubblichi sui social, affinché tutti possano vedere quanto tu sia ironica e divertente”, é questa la percezione distorta che hanno i minorenni, purtroppo il fenomeno del " julling" ha attecchito sui giovani e giovanissimi ( specie negli USA), perché é cool, perché è trendy, perché "SEI"con Juul. Sebbene ufficialmente siano destinate ai maggiorenni, Juul può essere una bomba ad orologeria e un potenziale immenso disastro che senza un’azione immediata, avrà conseguenze sulla salute adolescenziale, dalle dimensioni non quantificabili.

"Adulti il nostro target'

Juul Labs vuole tranquillizzare e in conferenza stampa a Zurigo, il fondatore di Juul, Adam Bowen, dichiara: «Il nostro gruppo target sono gli adulti», spiegando e sottolineando che la penetrazione del prodotto tra i giovani, non era affatto prevista. La presenza del prodotto su Instagram non si deve in alcun modo a una strategia aziendale, ha assicurato.

«Negli ultimi tre anni abbiamo imparato molto e in altri Paesi agiremo diversamente che negli Usa», ha dichiarato Jonathan Green, responsabile della commercializzazione del prodotto nella Confederazione. «Prendiamo sul serio le nostre responsabilità», ha aggiunto, precisando che le e-sigarette Juul non saranno vendute a minorenni». Il gruppo intende assicurarsene con verifiche nei punti di vendita. Saranno meglio le " bionde"? Sicuramente e piu' sane, quelle in carne e ossa.

