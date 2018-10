«Acqua gratis per tutti»: sindaco trevigiano sfida Chiara Ferragni

«Otto euro per una bottiglietta d'acqua firmata da Chiara Ferragni. Se venite domenica 14 ottobre a Codognè per la diciottesima Festa della mela cotogna, l'acqua ve la daremo gratis per tutta la giornata!»

La sfida alla blogger più famosa d'Italia è aperta e a lanciarla è un giovane sindaco della provincia di Treviso. L'avvocato Roberto Bet è rimasto talmente colpito dalla nuova linea di bottiglie Evian pubblicizzate dalla moglie del rapper Fedez che ha deciso di lanciare una divertita controproposta per dare un po' di visibilità all'imminente Festa della mela cotogna in arrivo questo fine settimana a Codognè che, per l'occasione, potremmo benissimo rinominare in Codognez vista l'assonanza con il celebre Ferragnez, soprannome e brand della coppia più social d'Italia. Non solo: in un divertente post apparso sul profilo Facebook di Roberto Bet, il primo cittadino ha sottolineato come, con la nuova casetta dell'acqua installata da Piave Servizi, al prezzo dei famosi otto euro i cittadini potranno avere ben 400 litri di ottima e buonissima acqua e per di piu la possibilità di scegliere in quale contenitore berla. L'offerta dell'acqua gratuita sarà valida solo per tutta la giornata di domenica, quando nel centro di Codognè arriveranno migliaia di persone, come ormai è consuetudine da diciassette anni, data della prima edizione dell'evento che mette al centro la mela cotogna. Riuscirà la trovata social del sindaco a richiamare ancora più gente in città? Di sicuro l'iniziativa non lascerà a bocca asciutta i tanti visitatori della fiera. Conclude il primo cittadino: «Ai visitatori basterà portare con sé un qualsiasi contenitore per bere tutto il giorno la nostra acqua gratuitamente. Meglio ancora se la bottiglia in cui la metteranno sarà quella firmata dalla Ferragni».